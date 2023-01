Voertuigen worden steeds vaker teruggevonden na diefstal

Het aantal voertuigdiefstallen stijgt weer na een dip in 2021. Vooral motorfietsen en lichte bestelauto's zijn in trek. De kans dat je gestolen voertuig wordt teruggevonden is flink toegenomen. 35 procent van alle gestolen personenauto's is binnen een dag gevonden.

Na jaren van daling lijkt de hoeveelheid diefstallen weer in de lift te zitten. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) over de eerste zes maanden van 2022. Ten opzichte van dezelfde periode in 2021 is de stijging 29 procent.

Dat lijkt alarmerend, maar in 2021 zaten we nog volop in coronamaatregelen, zoals lockdowns. Vergelijk je de cijfers van 2022 met die van 2019, het laatste coronaloze jaar, dan blijkt dat de dalende trend die zo'n twintig jaar geleden werd ingezet blijvend is.

In de cijfers van vorig jaar vallen twee zaken op. Allereerst de opmerkelijke toename van het aantal gestolen bestelauto's (tot 3.500 kg), motorfietsen en brom- en snorfietsen. Een stijging van zo'n 30 tot 40 procent.



Het ligt voor de hand dat de onderwereld inspeelt op de behoeftes van de bovenwereld. Door onderdeeltekorten stokte het aanbod van nieuwe bestelauto's en de vraag naar tweewielers voor individueel vervoer steeg aanzienlijk.

De andere ontwikkeling is een stuk plezieriger. Een steeds groter aantal gestolen voertuigen wordt ook weer teruggevonden. Bij personenauto's is dat zelfs inmiddels 40 procent. Of de oorspronkelijke eigenaar de auto daarna weer kan gaan gebruiken, is wel de vraag.

Feiten over autodiefstal In de top vijf van automodellen met het hoogste diefstalrisico staan drie modellen van Toyota (RAV4, CH-R en Auris).

De kans dat een Toyota RAV4 gestolen wordt is 1 op 179, voor een Opel Corsa is dat 1 op 4.432.

Relatief de meeste auto's worden gestolen in Schiedam (15,7 per 10.000 inwoners), de minste in de gemeentes Gelreland en Noardeast-Fryslân (0 diefstallen).

Elke dag worden er in Nederland 34 brom- en snorfietsen gestolen. Een derde daarvan komt weer terug bij de eigenaar.

Eén telefoontje en in heel Europa is de diefstal bekend

De kans dat je gestolen voertuig terugkomt, kun je zelf heel eenvoudig vergroten, zelfs zonder speciale apparatuur. Met één telefoontje naar 088-00 87 444, de meldlijn van het LIV, staat jouw auto in het Vermiste Auto Register. Dit is een wat verwarrende naam, want ook bestelwagens, trucks, tractoren en aanhangwagens met een eigen kenteken kunnen hierin worden opgenomen. Het voertuig krijgt in Nederland én internationaal de status van gestolen. Binnen een half uur is dit ook aangepast in het RDW-kentekenregister, wat snelle doorverkoop door de dieven bemoeilijkt.

Een ander gevolg van de registratie is dat via ANPR-camera's wordt uitgekeken naar jouw voertuig. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, oftewel automatische kentekenherkenning. Deze camera's lezen de kentekenplaten van alle voertuigen die voorbij rijden en slaan alarm als een geregistreerd kenteken langskomt. Via de meldkamer van de politie wordt de locatie van het gestolen voertuig doorgegeven, waarna surveillance-eenheden heel gericht op de uitkijk kunnen staan.

De Toyota RAV4 is in trek bij dieven. Foto: AutoWeek

Binnen een dag teruggevonden

Mede hierdoor wordt 35 procent van alle gestolen personenauto's binnen een dag weer teruggevonden. Omdat ook het chassisnummer van het gestolen voertuig geregistreerd staat in de melding, is verkoop in het buitenland lastiger. Met name connected cars, die actief contact maken via internet, zijn zo eenvoudiger weer terug te vinden.

Er is nog een belangrijke reden om het LIV te bellen als je auto is gestolen. Na opname in het Vermiste Auto Register hoef je in het geval van een motorvoertuig niet meer aan de wettelijke verplichting van een WA-verzekering en APK te voldoen. Dat scheelt je een hoop heisa in het geval je een geautomatiseerde boete krijgt voor het niet voldoen aan deze verzekerings- en keuringsverplichting.

Is je voertuig WA-plus of volledig casco verzekerd (allrisk), dan leidt opname in het Vermiste Auto Register overigens níet tot een snelle uitbetaling van de diefstalschade. Verzekeraars houden altijd een 'wachtperiode' aan van twintig tot dertig dagen: je voertuig kan immers nog teruggevonden worden.

