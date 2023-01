25 jaar oude, dieselende Land Rovers zijn om te bouwen tot elektrische auto's

Bij een klassieke Land Rover Defender is de 'groene' gedachte ver te zoeken. De Engelse olifant verbruikt veel diesel en heeft de stroomlijn van een torenflat. Maar er is een milieuvriendelijke oplossing: een elektrisch aangedreven 'LaRo'.

Zelfs de meest verstokte 'petrolhead' kan er niet omheen: benzine- en dieselmotoren hebben hun langste tijd gehad. In 2030 mogen er in Nederland geen nieuwe auto's meer verkocht worden die CO2 uitstoten, vanaf 2035 is het in heel Europa gedaan met de verkoop van auto's op benzine of diesel.

Ook oldtimerliefhebbers zien donkere wolken samenpakken boven hun autohobby: je kunt er vergif op innemen dat de milieulobby het gebruik van sterk vervuilende auto's steeds verder wil inperken. Maar daarom hoeft de gekoesterde klassieker nog niet in de shredder te verdwijnen.

Elektrische oldtimers

Sinds de eerste elektrische auto's zo'n twaalf à dertien jaar geleden in het Nederlandse straatbeeld opdoemden, met de Nissan Leaf en Renault ZOE als pioniers, buigen hobbyisten zich over het vraagstuk 'hoe bouw ik mijn auto om tot elektrisch'. Zo legde Wiebe Wakker een elektromotor en accupakket in zijn Golf Variant - en reed vervolgens volledig op stroom van Nederland naar Australië.

Oldtimerspecialisten leggen zich ook steeds meer toe op de ombouw naar elektrisch. Een Porsche 911, een Volkswagenbusje, een Lelijke Eend - de voorbeelden zijn inmiddels legio. Je kunt je afvragen of daarmee de charme van de klassieker niet verloren gaat. Zo moet je het kenmerkende motorgeluid en de typische versnellingspook in een elektro-Eend missen. Maar geen 2CV heeft ooit zo'n snel stoplichtsprintje getrokken als een elektrische Lelijke Eend. En CO2 stoot-ie niet meer uit.

De stad is verboden gebied

De Land Rover Defender is ook een klassieker die zich uitstekend leent voor een ombouw naar elektrische aandrijving. De 'LaRo' is met 2.000 kilo een zwaargewicht, en geholpen door de waardeloze stroomlijn, kolken er vele liters diesel door de motor. Net als andere oudere dieselaars, ben je met een Land Rover in veel stadscentra inmiddels niet meer welkom.

Een belangrijk voordeel van de Land Rover is dat er wereldwijd veel rondrijden. De onderdelenvoorziening is uitstekend en liefhebbers zijn vaak bereid een flink bedrag te besteden aan een mooi bewaard exemplaar. Of aan een Defender die geheel opnieuw is opgebouwd, en is samengesteld naar persoonlijke smaak, wensen en eisen. Desnoods met een ingebouwde krachtige elektrisch aandrijflijn.

De oorspronkelijke Defender gaat helemaal uit elkaar. Foto: The Landrovers

Een koppel dat een vrachtwagen doet verbleken

In Amsterdam zit een bedrijf dat de ombouw van de Land Rover Defender bloedserieus aanpakt: The Landrovers. Deze onderneming heeft de Verenigde Staten als belangrijkste afzetgebied. "In Nederland hebben we vooralsnog onder de radar gewerkt", zegt Peter Zeisser. "Maar met de ombouw van de Defender naar elektrisch, verwachten we ook in Europa stevige voet aan de grond te krijgen."

The Landrovers pakt de transformatie zeer grondig aan. "De hele auto gaat uit elkaar, om vervolgens helemaal opnieuw te worden opgebouwd", vertelt Peter tijdens een rondleiding. "Bovendien hebben we onze elektrische aandrijflijn in eigen huis ontwikkeld, helemaal vanaf 'nul'." Daarbij is The Landrovers zelfs zover gegaan om het hele ladderchassis - ideaal om de accumodules in te leggen - te versterken en te galvaniseren, en de originele starre assen te vervangen door de onafhankelijke wielophanging van de Land Rover Discovery 3.

Bij de ontwikkeling van de elektrische aandrijflijn hebben de knappe koppen van The Landrovers niet gekozen voor eenvoud. Hun elektrische Defender heeft maar liefst vier elektromotoren, die zijn ondergebracht in de wielen. Ze leveren allemaal een vermogen van 150 pk. Daarmee komt het gecombineerde vermogen op maar liefst 600 pk - in vijf tellen zit je op de 100 kilometer per uur. Maar nog indrukwekkender is het maximum koppel, dat zelfs 6.400 newtonmeter bedraagt. Genoeg om een DAF XF 450 vrachtwagen te doen verbleken.

Elk wiel heeft zijn eigen elektromotor. Foto: The Landrovers

Haast geen Defender meer

De Panterra, zoals de elektrische Defender van The Landrovers is gedoopt, is in alles een imponerende auto. De grote wielen met de grasgroen gelakte elektromotoren springen meteen in het oog. Maar het belangrijkste aandachtspunt is net als bij elke andere auto: hoe ver kom je op een volle accu.

"We kunnen de Panterra leveren met een accupakket van 200 kWh", vertelt Zeisser. "Daarmee is een bereik van 600 kilometer mogelijk. Het opladen van de accu's gaat aan de snellader met een vermogen van 150 kW."

Aan zo'n grote accu zit echter ook een nadeel: op het kenteken van de Panterra staat 3.025 kilo. Wil je er een zware trailer achter hangen - de auto mag 3.500 kilo trekken - dan heb je dus een groot rijbewijs nodig.

Niet alleen onderhuids is de Panterra grondig gemodificeerd. Ook de aankleding van het interieur is haast niet meer als Defender te herkennen, met de mooiste, handmatig verwerkte materialen. De afwerking kan gemakkelijk de vergelijking aan met de duurste automerken. Digitale displays, voor de neus van de bestuurder en in de middenconsole, geven het dashboard van de Defender een hypermoderne uitstraling.

Een airbag ontbreekt, maar verder is het interieur helemaal vernieuwd. Foto: The Landrovers

Toekomstmuziek

Wat de Defender-liefhebber zal missen, zijn de drie poken voor de versnellingsbak en de vierwielaandrijving. "Een versnellingsbak is niet meer nodig", legt Zeisser uit. "De auto heeft nu permanent vierwielaandrijving, die je al naar gelang je behoeften elektronisch kunt aanpassen. Daarnaast heeft de auto verschillende rijprogramma's. Eco voor een lager energieverbruik, Offroad voor gebruik in het terrein en Sport voor een snellere reactie van de motor en een sterkere regeneratie van de energie die vrijkomt bij uitrollen en afremmen."

Bij The Landrovers concentreren ze zich vooralsnog alleen op de ombouw van Defenders. Maar dat wil niet zeggen dat ze in de toekomst geen elektrische versie van de Range Rover of Land Rover Discovery zullen bouwen.

"In feite is elke auto met een ladderchassis heel geschikt voor de ombouw naar een elektrische aandrijving, want je kunt de accu's heel gemakkelijk tussen de kokerbalken kwijt", vertelt Zeisser. "Of dat nou een Land Rover is of een Mercedes G-klasse, een Amerikaanse pick-up of een Toyota Land Cruiser. Maar voor ons is dat echt nog heel verre toekomstmuziek. Ons hart ligt voorlopig nog helemaal bij de Defender."

De elektrische Land Rover heeft drie rijprogramma's. Foto: The Landrovers

