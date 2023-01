Turks elektrisch automerk wil naar Nederland met compacte SUV

Het nieuwe elektrische Turkse automerk TOGG opende eind vorig jaar een fabriek. Een middelgrote SUV moet dit jaar op de Turkse markt een succes worden. Rond 2025 wil het merk dan in Nederland met een compacte SUV komen, zegt CEO Gürcan Karakas in gesprek met NU.nl. Maar eerst will TOGG succes boeken in Turkije. "Als we op de thuismarkt niet scoren, hebben we niks in het buitenland te zoeken".

Elektrisch rijden staat in Turkije nog in de kinderschoenen. Elektrische auto's zijn er duur en er zijn nog maar weinig (snel)laders te vinden in het land dat negentien keer zo groot is als Nederland. Succesvol zijn betekent in Turkije volgens Karakas dan ook allereerst een organisatie opzetten, samenwerking zoeken met servicepartners en het verkopen van 20.000 exemplaren, het voor 2023 geplande productievolume.

Aan belangstelling geen gebrek, claimt Karakas. Er zouden meer mensen interesse hebben in een SUV dan er auto's van de band rollen dit jaar. TOGG gaat dan ook een nieuwe manier van bestellen uitproberen. Via een game kunnen geïnteresseerden spelen voor een hogere plaats op de wachtlijst.

De TOGG is redelijk conventioneel vormgegeven. Foto: NU.nl

'In Noorwegen is elektrische concurrentie al moordend'

Intussen kijkt TOGG vast over de landsgrenzen. Het merk wil in ieder geval actief worden in Nederland, Zweden en Noorwegen. Al ziet Karakas wel dat de concurrentie in Noorwegen moordend is omdat elektrisch rijden daar de norm is. Om de klanten in de nieuwe markten goed te begrijpen heeft TOGG een vestiging voor marktonderzoek geopend in Stuttgart. Begin 2025 wil het Turkse merk zijn eerste stappen zetten in Nederland en de Scandinavische landen.

Met dat doel is ook de productieplanning van TOGG op de schop gegaan. Een compacte elektrische SUV van het formaat Opel Mokka of Peugeot e-2008 stond wel op de planning, maar niet voor 2026. "Dat model hebben we naar voren gehaald voor onze uitbreiding naar de Europese markt", zegt Karakas.

TOGG trapt in Turkije af met een SUV in het zogeheten C-segment. Die auto krijgt afhankelijk van de uitvoering 200 of 400 pk, een rijbereik van 300 of 500 kilometer en twee- of vierwielaandrijving. Daarna volgt een sedan, "omdat Turkije nog een echt sedan-land is". De zogenoemde vierdeurs coupé-versie van dat model komt volgens Karakas voor Europa wat hoger op zijn poten te staan voor een "cross-overlook".

'Andere merken kunnen bij ons terecht voor batterijcellen'

In de auto-industrie gaat het de laatste twee jaar vooral over langere levertijden. Fabrikanten van elektrische auto's hebben een extra uitdaging omdat ze voldoende batterijcellen voor de accupakketten moeten hebben. TOGG heeft er volgens Karakas daarom vanaf dag één op ingezet om zoveel mogelijk in eigen beheer doen.

Voor de batterijcellen en accupakketten werken de Turken samen met het Chinese Farasis Energy. Dat bedrijf is op zijn beurt een partner van Mercedes-Benz. Karakas: "In ons plan voor dit decennium zetten we in op een productiecapaciteit die viermaal hoger is dan we zelf nodig hebben. Dat betekent dat ook andere autofabrikanten op termijn bij ons aan kunnen kloppen voor batterijcellen."

'Smart device, geen auto'

Karakas spreekt steevast van een smart device in plaats van een auto. Dat is volgens hem niet zonder reden. "We hebben ons product met een consumentenelektronica-bril ontwikkeld. Zo zullen we gebruikmaken van speciale Qualcomm-chips, hebben we een besturingssysteem dat open is voor appontwikkelaars en kunnen we de auto up-to-date houden met over-the-air updates (OTA). Een intelligent algoritme zal vervolgens de voorkeuren van de bestuurder kunnen herkennen, om zo het voertuig helemaal naar smaak in te richten en te laten reageren."

Een TOGG moet volgens Karakas dan ook meer zijn dan een voertuig waarin je je van A naar B verplaatst. "Zaken die je op kantoor of thuis doet, moet je in de auto ook kunnen doen. Die werelden zullen in het voertuig samensmelten".

