Loterij niet gewonnen? Zo rijd je toch in een Aston Martin of Porsche

Weer niets gewonnen bij de Oud & Nieuw-loterijen en valt je droom om een supercar voor de deur te zetten in duigen? Dat hoeft niet. Er zijn ook andere mogelijkheden om eens te genieten achter het stuur van een mooie sportauto. Het is nog steeds niet goedkoop, maar de échte liefhebber zal het er graag voor over hebben.

Kun je niet genoeg krijgen van een huilende Porsche-boxermotor of de roffelende V8 van een Aston Martin, maar laat je budget het niet toe om er zelf één op na te houden? Dan is MyCarClub een optie. Je betaalt een maandelijkse of jaarlijkse fee en via een app reserveer je voor een dag een indrukwekkende sportauto.

Op dit moment bestaat het wagenpark van MyCarClub uit een Porsche 911 en een Aston Martin Vantage. Een klassieke Ford Mustang en een Maserati zijn binnenkort ook beschikbaar. De maandelijkse contributie van 47 euro is een lidmaatschap en de huurkosten komen daar nog bij. Een jaarabonnement kost je ruim 4.000 euro, inclusief zes dagen autohuur.

Dat is veel geld als je de kosten van een gemiddelde gezinsauto gewend bent, maar eigenaren van sportauto's weten dat het een koopje is. Een sportbolide is niet alleen duur in aanschaf, maar ook de jaarlijkse lasten zijn hoog.

De website van Porsche laat bijvoorbeeld zien dat een basisbeurt voor een Porsche 911 bijna 900 euro kost en de rekening van het vervangen van een paar remblokken op de achterwielen kan oplopen tot 1.200 euro. En dan hebben we het nog niet gehad over verzekering, belasting en stalling.

Naast deze Aston Martin en Porsche zijn ook klassiekers van Maserati en Ford beschikbaar. Foto: MyCarClub/Sytse Dijkstra

'Rijden in sportauto wordt zo voor meer mensen bereikbaar'

"Het viel ons op dat veel eigenaren maar heel weinig rijden met hun sportauto, soms maar een paar dagen per jaar", zegt MyCarClub-initiatiefnemer Marcel van den Brink. "Waarom zou je dan voor die paar dagen per jaar alle kosten voor het kopen en hebben van een sportauto zelf dragen?"

"Bovendien is het rijden met een sportauto op deze manier voor meer mensen bereikbaar", vervolgt Van den Brink. Hij benadrukt dat MyCarClub geen exclusieve autodeelorganisatie is en dat de auto's van MyCarClub zelf zijn.

Een Porsche 911 komt via MyCarClub binnen handbereik. Foto: MyCarClub/Sytse Dijkstra

Testpiloten zijn niet welkom

Bang voor onbesuisde testpiloten zijn Van den Brink en zijn compagnon Peter Slavenburg niet. "Er is een aantal voorwaarden aan een lidmaatschap gesteld", zegt Van den Brink. "Je moet minimaal tien jaar je rijbewijs hebben en vooraf ga je met een instructeur op pad voor een gave instructiedag. Je laat dan zien uit wat voor hout je gesneden bent."

"Je hoeft niet alleen goed te kunnen rijden, maar er moet ook blijken dat je liefde voor de auto hebt. We willen niet Jan en alleman achter het stuur. Bovendien willen we ook een gezellige vriendenclub zijn, met mensen die genieten van mooie auto's en spannende routes."

Hoewel een Porsche 911 en een Aston Martin Vantage veel liefhebbers het water uit de mond laten lopen, zijn het geen hyperexclusieve supercars. En dat heeft een reden. Van den Brink: "We bieden lekkere rijdersauto's aan. Bij de uitbreiding van de vloot kijken we ook naar zaken als betrouwbaarheid. Je wilt niet dat je elke rit op de vluchtstrook staat."

5:50 Afspelen knop Rijimpressie: Porsche 911 GT3 RS

Bling bling, rappers en kleine lettertjes: huur een supercar voor een dag

Het initiatief van MyCarClub is op zich uniek, al zijn er natuurlijk wel alternatieven. Diverse grote autoverhuurmaatschappijen bieden 'specials'. Verhuurder Hertz heeft zelfs de traditie om met een eigen exclusieve uitvoering van de Ford Mustang te komen. Helaas ontbreekt de auto in het Nederlandse aanbod. Ook op websites van andere verhuurders worden dure auto's aangeboden, maar prijzen zijn meestal 'op aanvraag' of helemaal niet beschikbaar.

Een veel bekender, of liever beruchter fenomeen, is de verhuur van supercars door kleinere verhuurbedrijven. Lamborghini's, dikke Mercedessen en Ferrari's zijn er per dag te huur. Vooral in toeterende bruiloftsstoeten kom je deze auto's vaak tegen.

Via de websites van de aanbieders dompel je je onder in de wereld van glitter, glamour, rappers en mooie vrouwen. De prijzen voor het huren van de auto's variëren sterk. Een 'alledaagse' Porsche Cayenne kost je al gauw 1.000 euro per dag en een hyperexclusieve McLaren kost het dubbele. Bij de meeste aanbieders zijn er geen eisen aan het aantal jaren dat je je rijbewijs hebt. Alleen je leeftijd is leidend: bij de meeste verhuurders moet je minimaal 25 jaar zijn.

Het klinkt verleidelijk om jezelf eens te verwennen met een dagje supercar rijden, maar lees wel de kleine lettertjes goed. Deze vermelden meestal ook nog gepeperde meerprijzen voor de verzekering en hoge eigen risico's in het geval van schade. Vanwege de astronomische waarde van de superauto's zijn ze vaak alleen WA-verzekerd, dus zoek goed uit in hoeverre je aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan de auto zelf.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen