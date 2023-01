Zolang de voorraad strekt: deze auto's gaan binnenkort uit productie

In autojaar 2023 kunnen we ons weer opmaken voor een stortvloed aan nieuwe, vooral elektrische modellen. Maar voor een groot aantal bestaande auto's op benzine of diesel valt in 2023 het doek. Welke modellen moet je nu gauw nog kopen, voordat het te laat is?

Over zeven jaar is het hier definitief voorbij met de benzine- en dieselmotor. Vanaf 2030 mogen in Nederland uitsluitend nog nieuwe auto's worden verkocht die geen CO2 uitstoten, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Verschillende autofabrikanten wachten daar niet op en voegen voortijdig in op de toekomstige koersverandering naar elektrische mobiliteit.

Einde Ford Mondeo, Fiesta én Focus

Zoals Ford, dat het traditionele modellenaanbod flink uitdunt. In april 2022 is de laatste Mondeo gebouwd, in oktober werd bevestigd dat de Ford Fiesta in 2023 het veld moet ruimen. Waarschijnlijk stopt Ford in 2025 zelfs met de productie van de Focus. En daarmee verdwijnen in heel korte tijd drie modellen die decennialang bijzonder populair zijn geweest.

Waarom deze rigoureuze ommezwaai? Omdat Ford volledig inzet op elektrische modellen. Daarbij gaat het merk nauw samenwerken met Volkswagen. De voorbereidingen om over te stappen op elektrisch zijn in de Ford-fabrieken in Keulen, Saarlouis, Valencia en het Turkse Kocaeli in volle gang. Ook in het Britse Halewood, waar momenteel transmissies voor de bestaande Ford-modellen van de band rollen, worden miljoenen euro's gestoken in een productielijn voor elektrische componenten, heeft Ford onlangs bevestigd.

Zoektocht naar productiecapaciteit

Maar niet alleen Ford haalt de bezem door het modellenaanbod. Veel meer automerken zetten nu al grootschalig in op de productie van elektrische auto's, en gaan in de bestaande fabrieken op zoek naar de benodigde productiecapaciteit.

Enkele weken geleden liet Audi in een persbericht weten dat uitsluitend nog in nieuwe productiefaciliteiten wordt geïnvesteerd. De elektrische Audi Q6 e-tron, die in 2023 op de weg verschijnt, zal op dezelfde productielijn worden gebouwd als de huidige A4 en A5. Of dat op korte termijn ook betekent dat deze twee modellen het veld moeten ruimen, is niet bekendgemaakt.

2023 is wel het laatste jaar van de Audi R8, staat nu al vast. Onlangs werd een afscheidseditie onthuld, de R8 V10 GT RWD. Maar er komt ook een opvolger - een elektrische supercar. Van de TT, Audi's compacte sportieveling, werd onlangs eveneens een uitzwaaimodel gelanceerd, waarmee het einde van dit model is beklonken. Of de TT een elektrische opvolger krijgt, is niet bekend.

Vaarwel, benzineverslinders

Audi is onderdeel van de Volkswagen-groep, net als Porsche. Beide merken hebben veel geld geïnvesteerd in een nieuw elektrisch platform voor grotere, duurdere modellen. De Audi Q6 e-tron is het eerste productiemodel dat van dit platform gebruik zal maken. Porsche volgt Audi's voorbeeld mogelijk nog in 2023 met de nieuwe elektrisch aangedreven Porsche Macan, een model dat al in 2019 werd aangekondigd. Dat zal de bestaande, door krachtige benzinemotoren aangedreven Macan versneld richting museum verwijzen.

Naar alle verwachting wordt de productie van brandstof verslindende motoren de komende paar jaren met gezwinde spoed teruggeschroefd. Bij Lamborghini in Italië wordt gewerkt aan een geëlektrificeerde opvolger van de supercar Aventador. De productie van de traditionele versie is inmiddels gestaakt. De stap naar 100 procent elektrische aandrijving is op dit moment nog wel te groot: pas in 2028 wordt de eerste volledig elektrische Lamborghini geïntroduceerd.

Is diesel al dood?

Goed, we hebben nog een paar jaar te gaan voordat we alleen nog kunnen kiezen uit auto's op stroom of waterstof. Het aanbod zal steeds kleiner worden, maar tot 2030 mogen benzine- en dieselauto's nog gewoon worden verkocht. Alhoewel de verkoop van dieselauto's in Nederland inmiddels compleet is ingestort. Het verbruiksvoordeel en de lage literprijs aan de pomp, waar dieselrijders enkele jaren geleden nog profijt van hadden, zijn zo goed als verdampt. Terwijl het voortslepende schandaal rond de sjoemelsoftware het toch al niet okselfrisse imago van de dieselmotor verder heeft besmeurd.

Veel automerken zijn inmiddels gestopt met de productie van hun dieselmodellen, en anders hebben de Nederlandse merkimporteurs ze wel uit de prijslijsten geschrapt. Dit luidde bijvoorbeeld het vervroegde einde van de Opel Insignia in. Maar ook de Nederlandse importeur van Mercedes-Benz heeft besloten om zich met de vernieuwde A- en B-klasse uitsluitend op de benzineversies te concentreren.

Uitzonderingen zijn er echter ook, zoals BMW en Jaguar. Al stelt het Britse automerk de definitieve overstap naar stroom niet heel lang meer uit. In 2025 wil Jaguar alleen nog elektrische auto's verkopen. En dat heeft consequenties voor de F-Type, waarvoor Jaguar onlangs het einde van de productie heeft aangekondigd. Na 75 jaar heeft Jaguar dan geen sportwagen meer in het programma. Of er een elektrisch vervolg komt op Jaguars sportieve geschiedenis? Duimen maar.

