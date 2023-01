Autoverkoop 2022: dit viel op en dit betekent het voor de markt

De auto-industrie heeft nog steeds last van tegenwind. Na de beroerde verkoopjaren 2020 en 2021 vanwege de coronacrisis viel het aantal registraties van nieuwe personenwagens in 2022 door aanhoudende leveringsproblemen opnieuw lager uit. De sector verwacht dat de bodem nu wel is bereikt.

Maar er is meer te vertellen over het afgelopen verkoopjaar. Zo werd Volkswagen afgelost als nummer één, werd een kleine Franse auto het bestverkochte model en nam het aandeel van volledig elektrische modellen verder toe.

De autoverkoop van 2022 stokte uiteindelijk op 312.129 stuks, het kleinste aantal in 55 jaar. Kia eindigde afgelopen jaar bovenaan de verkoopranglijst. Daarmee werd Volkswagen voor het eerst sinds 2005 afgelost als lijstaanvoerder. Het Duitse merk eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Toyota, Peugeot en BMW.

Feest bij Peugeot

Peugeot leverde met de 208 het succesvolste model van 2022 en lost daarmee de Kia Niro af. Dat model eindigde op de derde plaats, vlak achter de Kia Picanto. De Volvo XC40 en Opel Corsa zijn de nummers vier en vijf.

De 208 heeft zijn succes vooral te danken aan de elektrische versie, die goed is voor 60 procent van de verkopen. De levertijd van deze stekkeruitvoering is dan ook flink opgelopen, vertelt Peugeot-moederbedrijf Stellantis aan AutoWeek. Die situatie zal niet snel verbeteren, ook niet omdat dit jaar de productie van een verbeterde versie met meer rijbereik op gang moet komen.

De grootste plussen bij de merken werden vorig jaar genoteerd bij het van SEAT losgeweekte merk Cupra (plus 100 procent) en bij Lynk & Co (plus 77,3 procent), het Chinese zustermerk van Volvo. Andere merken waar de champagne ontkurkt kon worden, zijn Dacia (plus 72,6 procent) MG (plus 42,7 procent) Honda (plus 33 procent) en Tesla (plus 16,7 procent). Slechte resultaten waren er met name bij Mitsubishi, SEAT, Ford en SKODA.

Aandeel elektrische auto's neemt verder toe

2022 was opnieuw een goed jaar voor volledig elektrische auto's. De verkoop steeg met 15 procent, waardoor het aandeel in de totale verkoop opliep van 19,8 procent in 2021 naar 23,5 procent het afgelopen jaar.

Tesla maakte traditiegetrouw een eindsprint en leverde in december 2.728 auto's af, waarmee de laatste maand van het jaar goed was voor ruim de helft van het totale aantal registraties dit jaar (4.855 stuks). De Model Y mag zich met 3.892 exemplaren tot de vijf bestverkochte elektrische auto's van afgelopen jaar rekenen.

De verkoop van hybride modellen ging 10 procent omhoog voor een aandeel van 36 procent.

Dat ging ten koste van de verkoop van traditionele benzineauto's, die met een aandeel van 38 procent overigens nog wel 'gewoon' in de meerderheid zijn. Het aandeel van dieselauto's in de verkoop kromp van 2 naar 1,5 procent.

Tweedehandsmarkt onder druk

Dat het aantal registraties van nieuwe auto's voor het derde achtereenvolgende jaar lager uitvalt, heeft flinke gevolgen voor de doorstroom naar de tweedehandsmarkt. Daar zijn grote tekorten ontstaan, mede door de recordverkoop van de afgelopen jaren. Die verkoop is nu iets ingezakt

Volgens brancheorganisatie BOVAG daalde verkoop aan particulieren van 1,3 miljoen in 2021 naar 1,16 miljoen het afgelopen jaar. De handel tussen particulieren onderling daalde van 674.000 naar 615.000 auto's.

"De binnenlandse markt is in feite leeggekocht en ook over de grens zijn geschikte auto's vaak niet eenvoudig meer te vinden", zegt een woordvoerder van BOVAG. "Toch blijft de vraag naar autokilometers groot, ook omdat bijvoorbeeld in het ov de dienstregelingen uitgekleed zijn. Veel mensen zullen daarom vast houden aan hun auto."

De druk op de tweedehandsmarkt heeft bovendien voor hogere prijzen gezorgd. Uit informatie van Automotive MediaVentions, het bedrijf achter sites als gaspedaal.nl en AutoTrack, is de gemiddelde zoekprijs gestegen van 16.981 in januari naar 18.935 in december. In die periode steeg de gemiddelde aanbodprijs van een tweedehandsauto van 21.221 euro naar 23.478 euro.

Herstel is zichtbaar

Wat de verkoop van nieuwe auto's betreft, is er volgens BOVAG en de RAI Vereniging licht aan het einde van de tunnel. Voor 2023 zetten de brancheverenigingen in op 340.000 exemplaren. Deze toename moet vooral komen van het aantal uitgestelde leveringen. Het afgelopen jaar hadden autofabrikanten vanwege tekorten aan onderdelen en chips grote moeite om tijdig te leveren.

"Er zit in feite een verstopping in de leiding die er dit jaar uit moet. Maar buiten de inhaalslag blijft de prognose afhankelijk van zaken als de oorlog in Oekraïne, de binnenlandse economie, de inflatie en het koopkrachtplaatje", zegt de woordvoerder van BOVAG.

ING Research rekent voor dit jaar op 335.000 nieuwe auto's, maar houdt net als BOVAG en RAI een slag op de arm. De toename is bescheiden en zeker voor elektrische modellen blijft de toeleveringsketen "kwetsbaar". Toch zijn er ook aanknopingspunten, zegt Rico Luman, Senior Economist Transport, Logistics & Automotive bij ING Research.

"De afgelopen maanden tekende zich een kentering af. Chiptekorten zijn minder nijpend en de productie en leveringen blijven beter overeind. Hierdoor is er herstel zichtbaar, wat zich ook in de eerste helft van het nieuwe jaar gaat doorzetten."

