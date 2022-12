Waarom de Tesla-fabriek bij Berlijn in 2023 de doorslag kan geven

Je zou het gezien het gedoe rond topman Elon Musk en diens avontuur als topman van Twitter haast vergeten, maar 'zijn' automerk Tesla draaide een uitstekend 2022. Er kwamen nieuwe producten op de markt en het merk opende twee nieuwe fabrieken, waaronder die in Berlijn. Een mooie gelegenheid om weer eens aan te kloppen bij het merk. Met Model Y, die eerder dit jaar zijn debuut maakte in Nederland, trokken we naar Berlijn.

Waar er voorgaande jaren soms letterlijk veel gedoe om niks was bij Tesla, stond 2022 bol van de activiteiten. Zo keerden de Model S en Model X na een grondige opwaardeerbeurt terug in het aanbod, maakte de langverwachte Model Y zijn opwachting en werden de eerste elektrische vrachtwagens van het merk afgeleverd. Tenslotte ligt Tesla dit jaar op koers voor nieuwe productie- en verkooprecords.

Naast de nieuwe fabriek in Berlijn werd dit jaar ook nog een nieuwe productielocatie in de Amerikaanse staat Texas geopend. Daarmee werd de productiecapaciteit van Tesla in een klap verdubbeld, in ieder geval op papier. Voor Europa betekent de Duitse fabriek dat op termijn nieuwe exemplaren van de Model Y niet langer per boot vanuit China verscheept hoeven te worden.

Voorlopig loopt in Berlijn alleen de 70.000 euro kostende Tesla Model Y Performance van de band, die een opgegeven rijbereik van 514 kilometer heeft. Met die auto maken we daarom de tocht naar de fabriek even buiten de Duitse hoofdstad, ook al is het gezien de prijs en de prestaties misschien niet de meest voor de hand liggende keuze. Voor de Nederlandse markt is het snel leverbare (binnen twee maanden) nieuwe instapmodel van 49.990 euro interessanter, maar die komt voorlopig dus nog uit China.

Alle (laad) zorgen uit handen

Het is alweer even geleden sinds we voor het laatst met een Tesla op stap waren. En wat bij de hernieuwde kennismaking direct opvalt is in welke mate de auto's van het merk je alle zorgen uit handen nemen. Van Tesla's is bekend dat ze zeer efficiënte zijn en dus zuinig met de stoom omgaan. Hier dus geen gedoe met eco-standen of spaarstand voor de klimaatregeling om maar zoveel mogelijk rijbereik te scoren: de auto is altijd spaarzaam.

Ook de aanwezigheid van het eigen Supercharger-netwerk is precies zoals je het bij de eerste kennismaking met elektrisch rijden zou willen zien: je voert een (verre) bestemming in - in ons geval Berlijn - en de auto regelt de rest. Daardoor geen gerommel met speciale routeplanners en andere apps. Je ziet precies waar je moet laden en hoe lang. Daardoor ga je ook niet op eieren rijden.

Het ontzorgen zit 'm ook in de kleine details. De batterij wordt kort voor aankomst bij de snellader al voorverwarmd voor betere prestaties, de laadpoort gaat automatisch open (en dicht) en je hebt bij de Superchargers geen pasjes of druppels nodig. Stekkeren en klaar. Dergelijk gemak is in veel gevallen nog steeds onovertroffen. Dat de laadsnelheid vervolgens maar enkele seconden boven de 220 kW uit komt, nemen we voor lief.

De 715 kilometer lange rit klaarden we met twee laadstops. Foto: NU.nl

Velgenangst

Dat alles maakt van met name de Model Y een fijne reiswagen. Ten opzichte van de Model 3 zit je aangenaam hoog en daarnaast kan er een gigantische hoeveelheid bagage mee. Het binnenste is verder weliswaar netjes afgewerkt, maar niet heel gezellig. Zeker niet in het donker.

De Performance-versie doet een klein beetje afbreuk aan het reisplezier. De auto heeft straffere veren en is verlaagd. Bovendien rolt deze uitvoeren op 21-inch wielen met plat rubber eromheen. Daardoor is de Model Y Performance een beetje stoterig en onrustig. Daarnaast is een bezoek aan de velgendokter met deze wielen bijna gegarandeerd. Twee maatjes lijkt ons daarom geen straf. De draaicirkel van de Model Y is in alle gevallen fors. Even snel straatje keren is er niet bij.

Prettig gestoord zijn de prestaties: een topsnelheid van 250 kilometer per uur en acceleratietijd van 3,7 seconden. Toch heb je nooit idee dat je een vulkaan onder het stoompedaal hebt. Dat werkt mooi geleidelijk en pas wanneer je deze helemaal in het tapijt trapt, schiet je vooruit. Onze ervaring leert dat je hooguit een of twee keer een sprintje trekt, om het daarna te laten voor wat het is. Ook hier geldt dus: voor minder geld heb je misschien dus wel de aangenamere uitvoering van de Model Y in handen.

Goed zicht op de weg dankzij een hoge zit. Foto: NU.nl

Nederland raakt uitgekeken

Of relatief korte levertijden en een nieuw instapmodel betekenen dat Nederland in 2023 weer massaal voor Tesla overstag gaan, lijkt twijfelachtig. Tot en met november stond de verkoopteller voor de Model Y op een kleine 1.600 exemplaren. Daar zullen er in de traditionele eindsprint in december wellicht nog 1.000 bijkomen. Maar dan nog blijft de auto ver achter op concurrenten.

Rico Luman, Senior Economist Transport, Logistics & Automotive, constateert dat Tesla weliswaar groeit vanwege de wereldwijd uitdijende markt voor elektrische auto's, maar dat het marktaandeel van het merk krimpt.

"Dit is ook begrijpelijk omdat Tesla auto's maakt die niet voor iedereen zijn weggelegd, terwijl elektrische auto's over de volle breedte van de doelgroepen aan autorijders moeten worden vervangen. Het is daarmee logisch dat het marktaandeel wegzakt."

Luman wijst voor de Nederlandse markt naar het gegeven dat auto's van het formaat Opel Corsa en Peugeot 208 een aandeel van 45 procent in het totale wagenpark hebben, maar slechts een kwart van de markt voor volledig elektrische modellen.

Levertijden als wapens in de strijd

Toch kan de fabriek in Duitsland wel een eens een belangrijke rol gaan spelen in het voortdurende succes van Tesla. Zo kunnen levertijden mogelijk flink verkort kunnen worden ten opzichte van de concurrentie, waar je soms bijna een jaar moet wachten op de nieuwe elektrische auto.

"De nieuwe fabrieken, waaronder de Duitse, heeft Tesla hard nodig om continentaal te produceren en op een stabielere wijze, met kortere leeftijden aan de vraag te voldoen. Productie is in deze tijd cruciaal en daar lijkt Tesla de afgelopen tijd redelijk goed in geslaagd. Door de groei van de EV-markt wordt de batterijmarkt krap de komende jaren. Ook hier lijkt Tesla zich goed te hebben gepositioneerd." Op het terrein bij Berlijn zien we in ieder geval dat de groei er daar nog niet uit is.

Op het fabrieksterrein wordt op veel plekken nog gewerkt aan uitbreidingen. Foto: NU.nl

