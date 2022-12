Autoschade door vuurwerk? De verzekering dekt dit niet altijd

Rond Oud en Nieuw houd je als autobezitter vaak je hart vast: loopt mijn auto gevaar door het vuurwerk? En hoe zit het met de verzekering bij eventuele schade?

Het is belangrijk om twee soorten vuurwerkschade te onderscheiden: schade die onbedoeld wordt aangebracht en vandalisme. Het eerste kan bijvoorbeeld ontstaan door een grondfontein die naast jouw auto wordt aangestoken en vervolgens brand veroorzaakt. Of een (illegale) vuurpijl die na een ongecontroleerde vlucht een deuk in je plaatwerk veroorzaakt. Een illegale Cobra 6 die in je uitlaat gestopt wordt en vervolgens de einddemper aan gruzelementen knalt, valt overduidelijk onder vandalisme.

Dit verschil is belangrijk om te bepalen wat de verzekering doet. Menno Dijcks, auto-expert van verzekeringsvergelijker Independer zegt: "Als vuurwerk tot brandschade aan je auto leidt en er is geen sprake van opzet, dan krijg je de schade vergoed als je een WA+ of all-risk verzekering hebt. Brandschade en andere schades die per ongeluk ontstaan, hebben meestal geen gevolgen voor je no-claim korting.

Wanneer er opzet in het spel is, dan gelden er andere regels. Dit valt onder vandalisme. Zulke schade wordt alleen met een all-risk polis vergoed. Schade door vuurwerkvandalisme gaat altijd ten koste van je schadevrije jaren en je no-claim korting."

Een afdekhoes kan de brandschade verergeren.

Aansprakelijkheidsverzekering kan een optie zijn

Uiteraard geldt dit alleen als je de schade op je autoverzekering verhaalt. Weet je wie de veroorzaker is, bijvoorbeeld omdat de schuldige onopzettelijk gehandeld heeft en zich eerlijk meldt? Dan kun je een beroep doen op zijn of haar persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt ook bij vandalisme, al zal daarbij de dader een stuk lastiger te achterhalen zijn. Camerabeelden of getuigenverklaringen kunnen leiden tot het identificeren van de dader.

Is er een groep verantwoordelijk voor het vandalisme, dan kun je in het kader van groepsverantwoordelijkheid de schade ook op één van de vandalen verhalen. Wordt er naast jouw auto iets opgeblazen, bijvoorbeeld een prullenbak of een brievenbus, en veroorzaken de brokstukken schade aan jouw auto, dan kun je je schade niet verhalen op de eigenaar van het opgeblazen object.

Uiteraard kunnen de rollen ook omgedraaid zijn. Wat moet je doen als jijzelf of je minderjarige kind per ongeluk met vuurwerk schade toebrengt aan andermans auto? Dijcks: "Je kunt dan een beroep doen op je persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. De eigenaar van de auto kan ook zijn autoverzekering inschakelen. Maar die zal de schade dan toch weer op jouw aansprakelijkheidsverzekering verhalen."

Zo heb je minder kans op autoschade rond de jaarwisseling

Uiteraard wil je het nieuwe jaar niet beginnen met geharrewar over de verzekering en de ergernis van schade aan je auto. Met de volgende tips verklein je de kans op schade aan je auto rond de jaarwisseling.

Verplaats je auto naar een veiliger plek

Dat is uiteraard de meest voor hand liggende, simpele oplossing. Heb je een eigen oprit, parkeer de auto dan zo ver mogelijk van de weg af. Heb je die mogelijkheid niet, maak dan een inschatting waar het risico zo laag mogelijk is. Misschien kun je 'm wel bij familie, vrienden of op je werk veilig parkeren. Zeker een cabrio met een kwetsbaar, zacht vouwdak kan je maar beter niet niet op de openbare weg laten staan.

De auto afdekken kan helpen, maar pas wel op

Een afdekhoes over je auto lijkt een goed idee, maar waarschijnlijk bind je de kat op het spek. Het is namelijk een prachtige lont voor een autofik. Bovendien kan zo'n hoes brandschade ook verergeren: een synthetische hoes zal smelten door vonkjes en dan schroeiplekken in de autolak veroorzaken. Katoenen hoezen kunnen makkelijk ontvlambaar zijn. Een wollen deken is de beste, onbrandbare afdekking.

Controleer de ruiten

Inspecteer bij daglicht of er geen scherpe dingen, zoals opgespatte steentjes of vuurpijlstokjes op de ruiten liggen. Haal je ze niet weg ,dan kunnen ze in je ruit krassen wanneer je de ruitenwissers inschakelt.

Haal de kabel van je elektrische auto

Zet je elektrische auto niet aan een laadpaal. Zo'n loshangende laadkabel nodigt uit tot vernieling, bijvoorbeeld door eraan te trekken. Ook brandstichting is niet uit te sluiten.

Meld schade snel bij je verzekering

Heb je schade, meld dit dan zo snel mogelijk bij de verzekering. Mocht de schadeveroorzaker ná melding in beeld komen, dan kun je overwegen je verzekeringsclaim in te trekken en de schade op de aansprakelijkheidsverzekering van de dader te verhalen. Dat is altijd gunstig voor je schadevrije jaren en/of premie.

