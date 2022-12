Hoe een gekantelde Mercedes alle auto's in no time een stuk veiliger maakte

Het was 25 jaar geleden een drama voor autofabrikant Mercedes-Benz. De zojuist met veel bombarie gelanceerde A-klasse belandde bij een praktijktest door journalisten op zijn kant. Dat was wereldnieuws en leidde er uiteindelijk toe dat alle auto's in hoog tempo veiliger werden.

Toen de Mercedes A-klasse op zijn kant ging, was ingenieur Christoph Böhm net aan de slag bij Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz. Ineens sprak iedereen in de autowereld over de elandtest, een vooral in Scandinavië populaire proef waarbij een uitwijkmanoeuvre wordt gesimuleerd. In Scandinavische landen gebeuren regelmatig ongevallen doordat plotseling een eland op de weg verschijnt.

Böhm werkt nog altijd als remexpert bij de autofabrikant. Hij doet onderzoek naar de veiligheidssystemen van de toekomst. Toen in 1997 in het hoge noorden van Zweden de Mercedes A-klasse op zijn kant ging, bevond de Duitser zich op zijn werkplek in Zuid-Duitsland.

"Ik herinner me die dag nog heel goed", vertelt de ingenieur in gesprek met AutoWeek. Hij is op dat moment nog maar zes dagen werkzaam bij Daimler en heeft net zijn studie afgerond. De A-klasse, die als kleinste model ooit van dit merk de bijnaam 'Baby-Benz' krijgt, is kort daarvoor aan de internationale pers voorgesteld. En die is lovend, want de auto is in meerdere opzichten uniek. Maar als journalisten van het Zweedse autotijdschrift Teknikens Värld de nieuwkomer testen op de voormalige luchthaven van Stockholm, gaat het mis.

Bij de praktijktest met de 'Baby-Benz' in 1997 raakten de inzittenden gewond. Foto: AutoWeek

'Het kwam als een donderslag bij heldere hemel'

De testrijders voeren met een snelheid van hooguit 60 kilometer per uur de uitwijkmanoeuvre uit. En dan gaat de A-klasse met vijf inzittenden aan boord op zijn kant. Robert Collin zit achter het stuur, zijn bijrijder loopt verwondingen op. Een passagier op de achterbank raakt in shock.

De kop die vervolgens in het Zweedse tijdschrift verschijnt, bestaat uit één woord: 'Rampzalig'. Voor Mercedes-Benz, dat decennialang heeft verkondigd de beste auto's ter wereld te maken, is het incident eveneens rampzalig. "Het kwam als een donderslag bij heldere hemel", herinnert Böhm zich. "Tijdens de miljoenen testkilometers heeft er geen enkel vergelijkbaar voorval plaatsgevonden."

Jürgen Hubbert (1939-2021), destijds lid van de raad van bestuur voor personenauto's, wordt ervan op de hoogte gebracht tijdens een evenement in Tokio. Terug in Duitsland vormt hij meteen een crisisteam. Soms komen wel dertig mensen tegelijk bijeen in het centrum dat zich vlak naast zijn kantoor bevindt.

Elke A-klasse krijgt standaard ESP

Hubbert biedt onmiddellijk zijn ontslag aan, maar CEO Jürgen Schrempp (nu 78 jaar) weigert. "Iedereen was het erover eens: dit gaat over de toekomst van het merk", vertelde Hubbert enkele jaren geleden nog aan het vakblad Automobilwoche.

Al een week na het voorval, op 29 oktober 1997, houdt de manager een presentatie voor journalisten van over de hele wereld. Hij kondigt aan dat Mercedes de A-klasse met onmiddellijke ingang standaard zal uitrusten met het nieuwe stabiliteitssysteem ESP. Het computergestuurde systeem moet voorkomen dat wielen, bijvoorbeeld tijdens een uitwijkmanoeuvre, hun contact met de weg verliezen.

Mercedes-Benz introduceerde het door Bosch ontwikkelde systeem twee jaar eerder - als wereldwijde primeur - in zijn topmodel, de kostbare S-klasse Coupé. In de veel verkochte C-klasse is het op dat moment alleen verkrijgbaar tegen een flinke meerprijs. Maar nu krijgt de nieuwe en veel goedkopere 'Baby-Benz' het dus standaard, om de imagoschade zo snel mogelijk te doen vergeten. Daimler schatte destijds dat de technische ingreep het bedrijf 100 miljoen Duitse mark per jaar ging kosten. "Alle achttienduizend tot dan toe geleverde A-klasses werden gratis omgebouwd", weet Böhm zich te herinneren.

Ook het Duitse autotijdschrift Auto Bild bracht het Mercedes-incident destijds uitgebreid in beeld. Foto: AutoWeek

Formule 1-coureur Lauda moet bewijzen dat het werkt

Daimler legt de productie in Rastatt aanvankelijk stil en hervat die pas in februari 1998. De crisiscommunicatie werkt goed. "Nadat het team de oplossing had gevonden, moesten we laten zien dat ESP werkt. Daarom hebben we testrijders, onder wie drievoudig Formule 1-­wereldkampioen Niki Lauda achter het stuur gezet. Zij probeerden alles om de A-klasse uit balans te krijgen." Tevergeefs, want de auto ging niet meer op zijn kant.

Bij Mercedes-Benz halen ze opgelucht adem. Ook andere autofabrikanten omarmen ESP. Het systeem wordt al snel in veel auto's geleverd, al dan niet als optie. "Uiteindelijk heeft de A-klasse ervoor gezorgd dat ESP veel sneller doorbrak", zegt Böhm. Het systeem is sinds november 2014 zelfs verplicht gesteld voor alle auto's die in de Europese Unie nieuw op kenteken worden gezet.

Het ongeval van 25 jaar geleden heeft het succes van de A-klasse uiteindelijk niet in de weg gestaan. Mercedes-Benz heeft tot nu toe meer dan vier miljoen exemplaren van zijn compacte model verkocht, verdeeld over uiteenlopende generaties. Vorig jaar was hij nog altijd goed voor ongeveer 17 procent van alle verkopen van Mercedes-Benz (inclusief de iets hogere variant, de B-klasse). Wereldwijd rolden vorig jaar 323.000 exemplaren de showroom uit.

Hoe werkt ESP precies? Dat legt Cornelis Kit, technisch redacteur van AutoWeek, uit in deze video.

