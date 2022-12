Autoverzekeringen zijn volgend jaar duurder

Automobilisten betalen volgend jaar meer voor hun autoverzekering. Hogere kosten van autoschades en "een gezonder verdienmodel voor de verzekeraars" lijken de belangrijkste drijfveren voor de premieverhogingen.

Jarenlang legden verzekeraars toe op de WA-verzekeringen voor auto's. De uitgaven voor schadeherstel waren hoger dan het bedrag aan premies dat binnenkwam. Eigenlijk was deze voordelige basisdekking een lokkertje om verzekeringen die wél geld in het laatje brachten te kunnen verkopen.

Al in 2016 tikte De Nederlandse Bank (DNB) de verzekeraars collectief op de vingers. Omdat ze te veel verlies leden op de WA-verzekeringen, moesten de premies volgens de centrale bank omhoog.

Daar is gehoor aan gegeven: sinds enkele jaren zitten de premies in de lift. Maar blijft is de vraag of ze nu hoog genoeg zijn om DNB tevreden te stellen. Want ook in 2020 uitte de toezichthouder zijn zorgen over het (negatieve) rendement op de WA-verzekeringen.

Johan van den Neste, directeur van verzekeraar Univé, zei onlangs in een interview bij BNR dat de premies vorig jaar al flink gestegen zijn. Hij voegde eraan toe dat er voorlopig nog geen einde aan die stijging komt. Volgens Van den Neste is een verdere verhoging van 25 procent niet ondenkbaar.

'Het verschilt van klant tot klant'

Marloes Oldenhof van verzekeraar Centraal Beheer (onderdeel van marktleider Achmea) heeft een iets genuanceerdere opvatting: "Bij het bepalen van de hoogte van de autoverzekeringspremie kijken we naar het risico dat we lopen en de ontwikkelingen in de markt. Als een klant de autoverzekering voor een jaar verlengt, bepalen we wat voor díé persoon de premie wordt. Op basis dáárvan bepalen we of de premie omhoog- of omlaaggaat. Het verschilt dus van klant tot klant." Over algemene premiestijgingen wil Oldenhof met het oog op de concurrentie niets zeggen.

Ook Menno Dijcks van verzekeringsvergelijkingssite Independer schetst een minder alarmerend beeld dan Univé-topman Van den Neste. Hij denkt dat extreme stijgingen nog niet aan de orde zijn: "Een aantal verzekeraars heeft de prijzen al verhoogd, we verwachten dat de meeste begin volgend jaar een indexatie gaan doorvoeren. De verhogingen zullen per persoon en per verzekering verschillen, maar ik denk dat de premiestijging niet zo hoog zal zijn als de huidige algemene inflatie."

In een bumper, grille of buitenspiegel zitten tegenwoordig vaak sensoren. Die maken het herstellen van autoschade duurder. Foto: Ampnet

Meer ongevallen en meer elektronica in auto's

Doordat het na twee rustige coronajaren weer drukker op de weg wordt, is het aantal ongevallen gestegen en daarmee ook de schadelast voor de verzekeringsbranche. Bovendien wordt de schade per auto steeds hoger, aangezien de autotechniek complexer wordt. In een bumper, grille, buitenspiegel of voorruit zitten tegenwoordig vaak ultrasone sensoren, camera's of radars. Als zo'n onderdeel bij een aanrijding is geraakt, dan moet ook de elektronica vervangen worden.

Stijgende energiekosten voor bijvoorbeeld gasgestookte droogcabines van autospuiters en fikse cao-loonverhogingen voor het personeel maken dat de rekening van de schadehersteller een stuk hoger uitvalt. Het lijkt logisch dat ook daarom de verzekeringspremies omhooggaan. Toch is dat niet altijd het geval.

Als je auto zes jaar oud is, adviseren we meestal niet meer allrisk, maar WA+ te verzekeren.

Menno Dijcks, Independer

"Omdat schadeherstellers langjarige prijsafspraken met verzekeraars en leasemaatschappijen maken, kunnen ze hun hogere kosten niet altijd doorberekenen", legt Paul de Waal van BOVAG uit. Binnenkort fuseert zijn organisatie met de FOCWA, de branchevereniging van de schadeherstellers.

"Momenteel lopen wel de besprekingen voor nieuwe contractafspraken. Daarnaast hopen we dat de regeling Tegemoetkoming Energiekosten snel van start gaat. Het zou de moeilijke situatie van de schadeherstellers wat verlichten", vervolgt hij.

Goedkoper verzekeren kan, maar maak wel een goede afweging

De consument zal in elk geval merken dat de vaste lasten vroeg of laat wéér omhoog zullen gaan. Het lijkt dan ook verstandig om een voordeligere autoverzekering te zoeken en - als het kan - de bestaande verzekering uit te kleden. Maar is dat wel verstandig, zeker nu schadeherstel steeds duurder wordt?

"Als je auto zes jaar oud is, adviseren we meestal om niet meer allrisk, maar WA+ te verzekeren. Als de auto tien jaar of ouder is, kun je afschalen naar alleen een WA-dekking", zegt auto-expert Dijcks daarover.

Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin je liever vasthoudt aan een ruimere dekking. "Daar kies je bijvoorbeeld voor als je erg afhankelijk bent van je auto, niet zo veel geld achter de hand hebt of als je een lening van je auto nog niet hebt afbetaald. Ook als je veel schadevrije jaren hebt of in een auto met een hoge dagwaarde rijdt, is het raadzaam een wat ruimer verzekeringspakket te kiezen."

