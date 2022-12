Fatbike van Nederlandse bodem moet trendsetter worden

Hippe elektrische fietsen met dikke banden, ook wel fatbikes genoemd, zijn in opkomst. Het nieuwe model van de Nederlandse fabrikant Brekr is dan ook een fatbike, model F genaamd. De fiets werd vorige week onthuld en komt in de zomer van 2023 op de markt.

Brekr is in 2018 opgericht en bekend van model B, een elektrische brommer. Tenminste, dat is waar de tweewieler met zijn karakteristieke uiterlijk en bandenmaat nog het meest op lijkt. Denk aan de brommers die je tot in de vroege jaren negentig op de schoolpleinen zag, voor de komst van scooters met kleine dikke banden.

Net als model B kenmerkt ook model F zich door een opvallend frame. Dat wordt gedomineerd door de lange diagonale framekap voor de uitneembare accu, een verwijzing naar de brandstoftank op de brommers van weleer. De kap is leverbaar in tien verschillende kleuren. Doordat ze afneembaar zijn, kun je 'm later zelf nog overspuiten.

Ook de banden zijn bijzonder. Nu hebben alle fatbikes dikke wielen, maar Brekr doet daar met exemplaren van 22 inch nog een schepje bovenop. "We verwachten daarmee niet alleen het design te verbeteren maar ook de rijeigenschappen en het comfort", zegt Brekr-oprichter en commercieel directeur Niels Willems. "Voor voertuigen geldt de vuistregel dat grotere wielen oneffenheden makkelijker wegwerken."

Een Brekr herken je aan de diagonale framekap. Foto: Brekr

Prijzen beginnen bij 2.750 euro

Voor de aandrijving monteert Brekr een riem in plaats van een ketting. Ook een derailleur ontbreekt, want model F schakelt automatisch naarmate de snelheid toeneemt. Gekoppeld aan de elektromotor zit een accupakket van 540 of 720 Wh.

Model F biedt dankzij een lang zadel en voetsteunen plaats aan twee personen. Het zadel is bovendien in drie standen verstelbaar, zodat je in hoogte kunt variëren van 80 tot 90 centimeter. Die hoogteverstelling is net als spatborden en verlichting bij de prijs van 2.750 euro inbegrepen.

Bestellen kan per direct. Klanten in Nederland, België en Duitsland kunnen in de zomer van 2023 hun Brekr model F tegemoetzien. In andere landen moet je iets meer geduld hebben.

De model F biedt plaats aan twee personen. Foto: Brekr

Materiaaltekorten zorgden voor lange levertijden

Dat Brekr nu met een fiets komt, was voor de buitenwacht een verrassing. Het merk maakte de afgelopen jaren goede sier met model B, die bovendien tot augustus 2022 was uitverkocht. Naast de hoge vraag kwam dat ook door de lastig te verkrijgen onderdelen.

"Daardoor liep de levertijd op naar enkele maanden en hebben we flink wat verkopen gemist. We beleven nu onze drukste maanden, terwijl dat normaal gesproken het voorjaar is", zegt Willems.

In Nederland, België en Duitsland rijden inmiddels ruim zevenhonderd Brekrs rond. Model B wordt in Veghel gebouwd. Waar model F volgend jaar gebouwd gaat worden, is nog niet besloten.

'Kan tegen een stootje'

Willems legt uit dat Brekr het merk van elektrische tweewielers voor in de stad wil zijn. Daar hoort naast een elektrische scooter ook een fiets bij.

"We zien dat de markt voor fatbikes heel hard gaat, ook in landen waar mensen nog vaak de auto pakken. Daarnaast is het een product dat goed bij ons merk past qua uitstraling. We konden het ontwerp van model B goed vertalen naar een fatbike."

Willems ziet veel voordelen van fatbikes, met name in grote en middelgrote steden. "Je kunt er met z'n tweeën op, ze zijn erg comfortabel en vanwege de bandenmaat heb je ook minder last van bijvoorbeeld tramrails. Het is heel relaxt fietsen, ook in landen waar de infrastructuur niet zo goed is. Het ding kan tegen een stootje."

'Geen exclusief luxemerk'

Toen Brekr model B in de verkoop deed, pakte de fabrikant dat heel slim aan door de tweewieler in de Society Shop te parkeren, tussen de fraaie pakken en dito schoenen. Toeval of niet, al snel werden BN'ers als Ruud Gullit en Nicolette van Dam op de Brekr B gespot.

Voor model F is Brekr iets vergelijkbaars van plan, zegt Willems. Maar het is niet de bedoeling dat Brekr een luxemerk wordt. "We ziet onszelf aan de bovenkant van het middensegment. Een exclusief merk worden is niet het doel. Qua prijsstelling zit model F ook op het gemiddelde."

Brekr model F (links) en B (rechts). Foto: Brekr

