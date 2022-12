Accumeting geeft koper van gebruikte elektrische auto meer zekerheid

De aanschaf van een gebruikte elektrische auto ervaren veel consumenten als een gok, zeker als essentiële informatie over de conditie van het accupakket ontbreekt. Het laten doormeten daarvan is dan ook verstandig. Maar hoe pak je dat aan?

Wie de aanschaf van een gebruikte elektrische auto overweegt, kan het beste even wachten tot 10 januari 2023. Dan komt de als particuliere EV-koper namelijk in aanmerking voor de subsidieregeling SEPP 2023.

Voor nieuwe EV's zit er 67 miljoen euro in de pot, voor gebruikte elektrische auto's is een totaalbedrag van 32,4 miljoen euro gereserveerd. Zodra de potjes leeg zijn, kun je geen gebruik meer maken van de subsidies.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar, maakt de SEPP-regeling het des te aantrekkelijker om eens goed na te denken over de koop van een elektrische auto. Maar als je kiest voor een tweedehands EV, moet die subsidie niet doorslaggevend zijn om meteen toe te happen.

Veel belangrijker is een uitgebreide aankoopkeuring. Of in elk geval: een grondige analyse van de batterijconditie. Want voor je het weet, zit je opgescheept met slechte, uitgeputte accu's in je tweedehands EV.

Bij een gebruikte elektrische auto bepaalt de accu zomaar vijftig procent van de totale waarde.

Marcel van Renselaar, Aviloo Battery Diagnostics

Accu-degradatie door extreme belasting

De batterij van een elektrische auto of plug-inhybride is een slijtageonderdeel, net zoals de remblokken of de banden. Onder normale omstandigheden kan een accupakket vele jaren mee. De meeste autofabrikanten geven je de garantie dat er acht jaar of 150.000 kilometer na aflevering nog steeds 70 procent van de oorspronkelijke opslagcapaciteit voorhanden is. Bij de meeste tweedehands EV's is de fabrieksgarantie nog niet verlopen.

De degradatie van de accu is slechts ten dele het gevolg van veroudering. De manier waarop een accu wordt behandeld heeft een veel grotere invloed op het capaciteitsverlies. Wanneer je een accu met regelmaat tot het uiterste belast, door veelvuldig op vol vermogen te accelereren en/of door heel vaak op te laden aan de snellader, slijt deze sneller dan wanneer je zo'n batterij met beleid behandelt.

"Je houdt de accu het langst goed als je 'm met laag vermogen oplaadt, en bij voorkeur de acculading zoveel mogelijk tussen de 80 en 20 procent probeert te houden", zegt Marcel van Renselaar van Aviloo Battery Diagnostics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in diagnose van autobatterijen.

"Bijvoorbeeld door je auto altijd aan de laadpaal te zetten wanneer je deze parkeert. Wat trouwens niet wil niet zeggen dat je nooit moet snelladen of dat je de batterij niet tot 100 procent mag opladen."

Accuconditie moet in de prijs verrekend zijn

Als je je oog hebt laten vallen op een gebruikte elektrische auto of plug-inhybride, wil je er natuurlijk wel zeker van zijn dat de accu in een goede conditie verkeert. "In de praktijk zou de degradatie van het accupakket verrekend moeten worden in de verkoopwaarde van een elektrische auto", zeggen de experts van Aviloo.

"Uitsluitend de kilometerstand en het bouwjaar van de EV zijn niet voldoende om de staat van de accu te kunnen beoordelen. Van doorslaggevend belang is het gebruiksgedrag van de vorige eigenaar(s)." Wanneer je een tweedehands elektrische auto koopt waarvan niets bekend is over de accu, neem je dus een behoorlijk risico.

Ook al omdat het capaciteitsverlies verrekend zou moeten zijn in de verkoopprijs. "Bij een gebruikte elektrische auto bepaalt de accu zomaar 50 procent van de totale waarde", zegt Van Renselaar.

"Een grondige accutest brengt niet alleen de mate van degradatie aan het licht, bij de uitgebreide test komen ook technische storingen aan het licht die zouden kunnen leiden tot uitval of zelfs brandgevaar."

Het aanbod van tweedehands elektrische auto's wordt steeds groter. Foto: AutoWeek

Meten is weten

In feite kun je de accuconditie van een elektrische auto laten testen bij de merkdealer, maar je kunt bijvoorbeeld ook aankloppen bij een in EV's gespecialiseerd autobedrijf dat is aangesloten bij EDGe Mobility.

Voor een onafhankelijke accutest biedt de ANWB voor de gangbaarste EV's een uitgebreide accucheck aan. Zo'n test kost 99 euro. In de auto wordt een testapparaatje aangesloten. Met een lading van 100 procent dient de accu in een tijdsbestek van maximaal zeven dagen te worden ontladen tot 10 procent. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een diagnose gesteld over de conditie van de accu.

Voor een volledige test moet je dus wel een flinke proefrit kunnen maken. De verkoper van de elektrische occasion moet bereid zijn daaraan mee te werken.

Met het testapparaat van Aviloo kan ook een zogenaamde 'flash test' worden uitgevoerd. Gekoppeld met een app op je telefoon, worden binnen vijf minuten de gegevens van de auto binnengehaald, en ontvang je via e-mail een defectenrapport.

Deze flash test is wel minder volledig dan de accucheck die door de ANWB wordt aangeboden. Daarmee ontvang je een certificaat, dat een nauwkeurige diagnose van de state of health (de accuconditie) en de actuele accucapaciteit vermeldt.

Het is een momentopname, volgens de BOVAG

Aviloo werkt ook samen met Moobi, het landelijke netwerk van universele autobedrijven die zijn gespecialiseerd in EV's en hybrides, uitgerold door de Vakgarage-organisatie.

"Koop je een gebruikte elektrische auto bij een autobedrijf dat is aangesloten bij de BOVAG, dan komt het voertuig uiteraard in aanmerking voor een jaar volledige BOVAG-garantie", zegt Paul de Waal van de brancheorganisatie. "Gaat in deze periode de accu van de EV kapot, dan kun je terugvallen op onze garantie."

Wel benadrukt De Waal dat een accutest vooral gezien moet worden als periodieke keuring. "Het is een momentopname, zo'n test zegt verder niets over de nog te verwachten levensduur van de accu", zegt hij.

"Gaat het accupakket van een EV kapot, dan is het wel steeds vaker mogelijk om alleen de defecte accucellen te vervangen door nieuwe, en hoeft niet het hele accupakket vervangen te worden. Als je niet meer in aanmerking komt voor vervanging onder garantie, scheelt dat natuurlijk aanzienlijk in de reparatiekosten. Ook op dit gebied gaan de ontwikkelingen in EV-land razendsnel."

