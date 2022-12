Voorkom startproblemen: zo help je je accu door de vrieskou

Nu de vorst zich laat gelden, willen auto's soms niet meer starten. Je kunt er zelf veel aan doen om te voorkomen dat jouw auto je deze winter in de kou laat staan.

Dat veel auto's in de winter opeens niet meer willen starten, heeft meestal een simpele oorzaak. De accu is dan onvoldoende opgeladen. Een accu is te vergelijken met elke andere soort batterij. Hij zit vol elektrische energie, die bij het autorijden allereerst wordt gebruikt om de auto te starten. De kracht van een accu neemt zienderogen af zodra het kouder wordt.

Zeker bij temperaturen van ruim onder de 0 graden heeft een accu veel meer energie nodig om de motor tot leven te wekken. Eigenlijk moet je er dus gewoon voor zorgen dat je accu in topconditie verkeert tijdens de wintermaanden. Daarom de volgende tips van AutoWeek om te voorkomen dat je 's ochtends vroeg met een onwillige auto te maken krijgt.

Tips om te voorkomen dat je auto niet start bij koud weer

Zorg dat de accu zo goed mogelijk is opgeladen Als je bedenkt dat een accu bij 0 graden nog maar zo'n 60 procent van de volledige capaciteit kan benutten, is het niet zo gek dat hij liefst volledig opgeladen is. Dit kan je doen door niet alleen korte ritjes te maken, maar regelmatig juist langere afstanden af te leggen. Tijdens korte ritjes laadt de accu onvoldoende op en trek je hem eigenlijk steeds verder leeg.

Zet de auto binnen als dat kan. Door de auto op een plek neer te zetten waar het een stuk minder koud is, voorkom je mogelijke startproblemen in de vroege ochtend. Ook een carport kan al een wereld van verschil maken.

Schakel alle lichten en accessoires uit. Lichten en speciale functies vreten stroom en draineren dus de accu. Zeker als je een echt koude nacht heb, kan het gebeuren dat je accu volledig leeg is, omdat er stiekem toch nog ergens een lampje brandde.

Heeft je auto een start-stopsysteem? Zet het uit. Een start-stopsysteem is buitengewoon handig voor het brandstofverbruik, maar doet wel een flink beroep op de accu. In de zomer is dit geen groot probleem, maar als de accu het zwaar heeft op koude dagen, is het verstandiger om dit systeem uit te zetten. Dat scheelt de nodige belasting. Bij sommige auto's gebeurt dit overigens al automatisch bij lage temperaturen. Wil je het zelf instellen? Vraag bij de garage hoe dit bij jouw auto werkt.

Controleer de spanning van de accu. Dat kun je zelf doen, maar menigeen zal er liever voor kiezen even langs een garagebedrijf te gaan. Dan weet je meteen in hoeverre je enig risico loopt dat jouw auto startproblemen krijgt. Blijkt de accu zo'n beetje aan het einde van zijn leven, laat hem dan vervangen. Een nieuwe, verse accu neemt veel zorgen weg.

Een druppellader is al vanaf zo'n 35 euro te koop. Foto: AutoWeek

Een druppellader kan ook helpen

Ook een zogenoemde druppellader kan uitkomst bieden. Net zoals je telefoon soms even aan het stopcontact moet, kan je een acculader gebruiken om het leven iets makkelijker te maken. Een druppellader zorgt ervoor dat de spanning van de accu maximaal blijft of net daaronder. Hij is al vanaf circa 35 euro te koop. Je sluit hem aan op het stopcontact en daarmee is meteen een mogelijk nadeel genoemd. Want wie niet zijn auto bij huis kan parkeren, schiet hier niks mee op.

Een druppellader heeft doorgaans een lage stroomsterkte (meestal tussen 5 en 1.500 milliampère). Hij wordt vooral gebruikt om batterijen met een kleine capaciteit (2 tot 30 ampère-uur) op te laden. Maar je kunt er ook accu's met een grotere capaciteit (meer dan 30 ampère-uur) in auto's en boten mee onderhouden. Daarom wordt hij ook wel onderhoudslader genoemd.

Bij grotere toepassingen kan dit type acculader eigenlijk alleen druppelstroom leveren. Afhankelijk van de techniek kan hij in principe voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. Zo kun je de accu van een auto in de stalling zonder problemen op spanning houden.

Maar let op: sommige accutypen zijn niet geschikt voor druppelladen. De meeste lithiumionaccu's kunnen bijvoorbeeld niet veilig druppelsgewijs worden opgeladen en kunnen zelf brand of een explosie veroorzaken.

Hoe komt het eigenlijk dat accu's in de kou slechter presteren? Daar lees je alles over in dit artikel van AutoWeek.

