Toyota bouwt zijn eigen 'stad van de toekomst'

Autofabrikant Toyota bouwt zelf een 'stad van de toekomst'. Aan de voet van de Mount Fuji in Japan ontstaat Woven City. ''De veiligheid en duurzaamheid van onze mobiliteit zal in de toekomst enorm veranderen", is het uitgangspunt van de ontwerpers en ontwikkelingsingenieurs.

Op 15 november werd de acht miljardste wereldburger geboren. Een historische mijlpaal, op een moment dat het helemaal niet zo goed gaat met onze planeet.

Desondanks blijven er positieve geluiden hoorbaar, zoals bij de Amerikaan James Kuffner, CEO van Woven Planet Holdings. In januari 2020 kondigde deze dochteronderneming van Toyota aan de stad van de toekomst te gaan bouwen. Aan de voet van de Mount Fuji wordt inmiddels keihard gewerkt aan de realisatie van Woven City. De eerste fase van de bouw moet in 2024 zijn afgerond.

Woven City gaat woon- en werkruimte bieden aan zo'n tweeduizend mensen, die ervoor kiezen in een grotendeels gecomputeriseerde en gedigitaliseerde wereld te gaan leven. Dat klinkt als sciencefiction. "Toch moet je Woven City zo niet zien", zegt Kuffner. "Wij ontwikkelen Woven City op de eerste plaats als realistisch testgebied, als laboratorium voor de mobiliteit van de toekomst. Daarbij staan duurzaamheid en de veiligheid van de mens voorop."

De mensen die in Woven City leven, zullen op tal van gebieden direct betrokken worden bij experimenten en tests. Daarbij staat mobiliteit in de breedste zin van het woord centraal. Je kunt denken aan het dagelijkse woon-werkverkeer, maar bijvoorbeeld ook aan de distributie van goederen en zelfs aan slimme huisrobots. Om Woven City van de benodigde energie te voorzien, wordt een waterstofcentrale gebouwd.

We kijken goed naar de behoeften van de mens, en de verschillende situaties waarin zij leven.

James Kuffner, Woven Planet Holdings

Toyota voorziet gouden toekomst voor waterstof

Sowieso ziet Toyota een gouden toekomst voor waterstoftechnologie, en niet alleen in Woven City. "Waterstof zal in de toekomst vooral in de transportsector een grote rol gaan spelen", benadrukte onderzoeksdirecteur en wetenschapper Gill Pratt onlangs nog eens tijdens een persbijeenkomst van Toyota.

"Om vrachtverkeer op een efficiënte en duurzame wijze door middel van accu's op stroom te laten rijden, zou één dieselpomp vervangen moeten worden door tien snellaadstations met een totaal vermogen van 10 megawatt. Alleen daarom al is het veel efficiënter om zwaar vrachtverkeer te laten rijden op groene waterstof."

Woven City wordt vooral ook gebouwd om de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit te versnellen. "Dan bedoelen we niet alleen de bewegingen van de mens, maar ook die van goederen en informatie", legt James Kuffner uit.

"Mobiliteit zal in de toekomst sterk veranderen door alle ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn op het gebied van software en digitale technologie. Ons doel is om de snelste en betrouwbaarste, op de mens gerichte mobiliteit te ontwikkelen."

In 2024 moet de eerste fase van Woven City klaar zijn en kunnen de eerste mensen er gaan wonen en werken. Foto: Toyota Woven City

Autonoom rijden is ook door Toyota onderschat

Hoe gaat dat er op korte termijn concreet uitzien? "Kijk bijvoorbeeld naar de Lexus LS 500h en de huidige Toyota Mirai", zegt Kuffner. "Deze auto's beschikken nu al over technologie waarmee ze op de snelweg geheel autonoom kunnen rijden. En dat is nog maar het begin."

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ford en Volkswagen, die onlangs zijn gestopt met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's, ziet Toyota wel degelijk nog toekomst in volledig autonoom rijdende voertuigen. Kuffner: "Toegegeven, we hebben wel onderschat hoe moeilijk het is om de technologie voor zelfrijdende auto's te ontwikkelen."

Het vervoer in Woven City wordt grotendeels volledig geautomatiseerd, met voertuigen die 'on demand' klaarstaan en uit zichzelf naar je bestemming kunnen rijden. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen ruimte meer is voor individueel vervoer, waarbij de autonome functies kunnen worden uitgeschakeld.

Kuffner: "We kijken goed naar de behoeften van de mens en de verschillende situaties waarin zij leven. Die zijn bij een jong stel natuurlijk heel anders dan bij een gezin met opgroeiende kinderen of een ouder echtpaar."

Woven City vooral bedoeld om nieuwe technologie in praktijk te testen

Daarbij is het beslist niet Toyota's intentie om met Woven City te laten zien hoe bestaande steden het zouden moeten doen, zegt Kuffner. "Ik kan niet genoeg benadrukken dat Woven City vooral is bedoeld om nieuwe technologie te ontwikkelen en in de praktijk te testen."

"Een stad als Amsterdam is bijvoorbeeld ideaal voor fietsverkeer. Maar kijk je naar Lissabon, dan is de geografie daar totaal niet op berekend en ben je als inwoner aangewezen op andere mobiliteitsmogelijkheden."

Er zal in de wereld ongetwijfeld nog een heleboel moeten veranderen om de mobiliteit een nieuwe vorm te geven én CO2-neutraal te maken. Maar Kuffner is optimistisch: "Als je ziet hoeveel jongeren er elk jaar aan de universiteiten een nieuwe opleiding starten in de overtuiging dat zij de wereld gaan veranderen, dan raak ik daar alleen maar heel erg enthousiast van. Ik zie de toekomst zonnig tegemoet."

