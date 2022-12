Steeds meer dronken bestuurders, maar het is zoeken naar de oplossing

Steeds meer bestuurders zitten met een slok te veel op achter het stuur. Onlangs liet de politie weten dat er tot en met oktober dit jaar méér mensen vanwege rijden onder invloed zijn bekeurd dan in heel 2021. Zal feestmaand december een record gaan breken? En wat zijn de gevolgen als je gepakt wordt met drank op achter het stuur?

Een glühwein op de kerstmarkt, een biertje tijdens de kerstborrel op het werk of wat wijntjes tijdens het familiediner: in december komt bij veel gelegenheden alcohol op tafel. Je zou verwachten dat er deze maand méér mensen met een slok op achter het stuur zullen zitten dan in andere maanden.

Toch is dat niet zo makkelijk te stellen, zegt een woordvoerder van het Trimbos-instituut. Bij de kennisorganisatie voor verslavingszorg zijn namelijk geen maandcijfers bekend. Ook navraag bij andere instanties levert alleen gegevens over het hele jaar op.

Maar het Duitse keurings- en onderzoeksinstituut TÜV SÜD waarschuwt expliciet voor de gevaren van 'kerstdronkenschap'. "Door warme en zoete winterdrankjes met alcohol op kerstmarkten en bij andere feestelijkheden is de kans om aangeschoten te raken groter", zegt verkeerspsycholoog Andrea Häussler.

"In alle gezelligheid en met het koude weer hebben de mensen niet gauw door dat de alcohol steviger 'binnenkomt'. Zij overschatten daardoor hun rijvaardigheid, met alle gevolgen van dien."

Sowieso is dronkenschap niet iets wat alleen bij bezoek aan een café of festival hoort. Uit een onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 liet uitvoeren, bleek dat de helft van het aantal betrapte drankrijders in Nederland niet in een horecagelegenheid had gedronken.

Bij rijden onder invloed krijg je altijd een aantekening op je strafblad.

Alcoholfuiken van politie verdwenen door opkomst van sociale media

Dat de eerder genoemde recente politiecijfers een flinke stijging laten zien, past in de trend die na 2017 is ingezet. In 2019, het laatste jaar waarin 'drankrijden' volledig in kaart is gebracht, was er na een dalende trend van tientallen jaren weer een opgaande lijn van het aantal beschonken bestuurders te zien.

Vooral in de nachtelijke uren (2.00 tot 4.00 uur) van het weekend nemen er steeds meer mensen met een te hoog alcoholgehalte deel aan het verkeer. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) claimt dat het grotendeels afschaffen van 'alcoholfuiken' daaraan debet is. In zo'n fuik werden alle passerende bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik.

Herinvoering zou volgens de SWOV een oplossing voor het groeiende drankprobleem in het verkeer kunnen zijn. Maar een woordvoerder van de politie laat weten dat het toepassen van de fuiken bewust is ingeruild voor meer gericht toezicht.

"De acties waren inderdaad altijd succesvol, maar door de opkomst van sociale media was het in een mum van tijd bekend als we ergens een controle hielden. Nu kiezen we liever voor bijvoorbeeld een geconcentreerde controle bij evenementen."

Wie dronken op de fiets rijdt, riskeert ook een boete, van minimaal 250 euro. Foto: Ampnet

Dronken rijder riskeert hoge boete en gevangenisstraf

Hoewel de pakkans kleiner lijkt te zijn geworden, zijn er flinke gevolgen voor degenen die betrapt worden. Het minimale boetebedrag is 250 euro als je dronken op de fiets zit. Voor automobilisten is het laagste boetetarief 300 euro. Voor zowel bestuurders van een motorvoertuig als fietsers geldt dat een te hoog alcoholpromillage (dat geeft aan hoeveel pure alcohol er in één duizendste deel van je bloed zit) een misdrijf is.

Anders dan bij een parkeerbon of het rijden door rood licht krijg je daarom bij rijden onder invloed altijd een aantekening op je strafblad. Deze blijft minimaal vijf jaar staan. Zijn de gevolgen ernstig, doordat er gewonden of zelfs doden zijn gevallen, dan kan de aantekening dertig jaar gehandhaafd blijven. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je voor een baan een ver­kla­ring om­trent het ge­drag (vog) moet kunnen tonen, of zelfs bij het afsluiten van een verzekering.

Afhankelijk van de omstandigheden lopen de boetebedragen al gauw op tot duizenden euro's. Ook kan een verplichte cursus, een taakstraf of zelfs een celstraf worden opgelegd. Op de site van het Openbaar Ministerie (OM) staat een overzicht van de actuele boetebedragen en straffen die volgen op rijden onder invloed.

Vuistregels voor alcoholgebruik onbetrouwbaar: elk lichaam reageert anders

Hoewel de overheid graag ziet dat automobilisten altijd de BOB zijn, is een bepaald alcoholpromillage voor bestuurders toegestaan. Heb je korter dan vijf jaar je rijbewijs, dan is dat 0,2 promille. Voor ervaren bestuurders is het 0,5 promille.

Omdat niet iedereen een eigen alcoholtester heeft, wordt vaak gebruikgemaakt van de vuistregel dat een beginnend bestuurder straffeloos één glas alcohol kan drinken. Heb je je rijbewijs vijf jaar of langer, dan zijn dat maximaal twee glazen.

Er bestaat ook een online rekenhulp waarmee je kan nagaan of het nog veilig en verantwoord is om achter het stuur plaats te nemen. Maar zelfs dat is geen garantie dat je niet over de wettelijke grens gaat. Het effect van alcohol verschilt namelijk van persoon tot persoon. Onder meer je sekse en lichaamsomvang bepalen hoe je lichaam reageert op alcohol. Dat geldt ook voor de afbraak ervan.

Wil je meer informatie over de gevolgen van alcoholgebruik? Op deze websites vind je veel informatie:

