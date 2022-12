Zo bespaar je reistijd met de juiste routeplanner voor elektrisch rijden

Wanneer je met een elektrische auto een lange rit naar bijvoorbeeld de wintersport maakt, dan moet je in veel gevallen veel tijd uittrekken voor het plannen van je route. Speciale routeplanners kunnen je daarbij helpen, maar daar komt wel het een en ander bij kijken. Met deze tips kun je veel (reis)tijd besparen.

Als bestuurder van een elektrische wagen zou je uiteraard willen dat de auto je bij elke bestemming precies laat zien waar en hoelang je ergens moet stoppen om te laden. Bij Tesla gaat dat al jaren zo, en ook andere merken maken stappen om je als bestuurder te ontzorgen.

Daar slaagt niet elk merk even goed in, zegt Jan Lemkes van AutoWeek. Als autojournalist is hij bijna wekelijks op pad met verschillende auto's. Meer dan eens zijn dat elektrische exemplaren.

"Buiten Tesla vind ik dat er eigenlijk weinig echt goede systemen zijn op dit vlak", zegt Lemkes. "Volvo en Polestar weten wel best goed met hoeveel procent je aankomt, maar niet zo goed waar je dan moet gaan laden en hoelang. Bij weer andere autobouwers zie je vaak dat er zowel langzame laders - dus rond de 50 kW - worden meegepakt op de route als laders die niet meer bestaan, nog niet bestaan of niet helemaal lekker op de route liggen."

Je kan de software vragen om rekening te houden met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

Met de juiste routeplanner kom je een heel eind

Gelukkig zijn er tal van websites en apps voor op je telefoon die je op weg kunnen helpen. Dat zijn bijvoorbeeld de routeplanner van de ANWB of de apps Chargemap en A Better Routeplanner (ABRP).

Steeds meer auto's zijn voorzien van Apple CarPlay of Android Auto, waarmee je je telefoon kunt koppelen aan het infotainmentsysteem. Daardoor kom je een beetje in de buurt van de functionaliteit zoals die van Tesla.

Tenminste, dat zou je denken. De basis is immers hetzelfde: je selecteert je auto, je vult je vertrek- en eindpunt in en klaar is Kees.

Elektrische auto's hebben gebruiksaanwijzing op lange afstand

Toch komt er veel meer bij kijken. De prestaties van een elektrische auto zijn erg afhankelijk van het weer en de snelheid waarmee je onderweg bent. Als het koud is, presteert het accupakket minder en kom je minder ver.

Als bestuurder heb je ook grote invloed op het rijbereik. Rijd je 130 kilometer per uur, dan kom je veel minder ver dan wanneer je met 100 kilometer per uur onderweg bent. Het gebruik van de kachel kan ook zomaar 40 kilometer van het rijbereik afsnoepen.

Verder loont het niet altijd om het accupakket nagenoeg leeg te rijden, zoals je dat misschien met een brandstofauto gewend was te doen. Maar daarover later meer.

Daarom bevatten de apps allerlei instellingen. Zo kun je de software vragen om rekening te houden met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Maar ook met een snelheidsverlaging, om zo extra laadstops te vermijden.

ABRP en de ANWB gaan zelfs zo ver dat er ook rekening gehouden wordt met het weer en verkeer onderweg. Via ABRP kun je bovendien vragen om bijvoorbeeld alleen Ionity- of Fastned-laders te gebruiken. Als je met een oudere elektrische auto op pad bent waarvan de accu niet meer 100 procent is, kun je dat ook invoeren. Ten slotte kun je de app koppelen aan een dongel, zodat ABRP toegang tot nog meer (actuele) voertuig- en ritinformatie heeft.

Forse verschillen in reistijd

Wanneer je niks aan de (basis)instellingen doet, kan het gebeuren dat er drie verschillende reistijden naar voren komen. Bij wijze van proef selecteerden we een route vanuit Utrecht naar de bij Nederlanders populaire wintersportplaats Flachau.

Als voorbeeldauto namen we een SKODA Enyaq iV 80. Dat is dit jaar het model met de meeste registraties. We gingen ervan uit dat de auto bij vertrek 100 procent vol is en bij aankomst nog minimaal 10 procent in de accu moet hebben.

Volgens de ANWB heb je er twaalf uur, 31 minuten en zes laadsessies voor nodig. Chargemap rekent voor dat je zo'n tien minuten langer onderweg bent, maar wel minder hoeft te laden: vier keer. ABRP houdt het op een reistijd van tien uur en 22 minuten. In dat scenario moet je vijf keer aan de laadpaal.

Heb je zelf thuis een andere auto die sneller (of langzamer) kan laden dan de 125 kW die de SKODA maximaal haalt, dat wordt de reistijd uiteraard ook anders.

Korte versus lange laadstops

De ANWB stuurt je op pad voor een traject van 210 kilometer, terwijl je in de planning van Chargemap een eerste deel van 313,9 kilometer voor de kiezen krijgt. De suggestie van ARBP zit daar met 287 kilometer aardig tussenin.

Bij Chargemap en ABRP is de eerste laadsessie bovendien een korte: twaalf minuten bij Allego in Oberhonnefeld, aldus ABRP. Chargemap raadt twaalf minuten bij EnBW bij tankstation Heiligenroth aan. De ANWB stuurt je daarentegen naar Leverkusen voor een laadstop van 36 minuten.

De routeplanner van de ANWB houdt sowieso steevast laadsessies van bijna veertig minuten aan (en tot 80 procent vol). Met uitzondering van de laatste stop bij Bernau am Chiemsee, waar 23 minuten volstaat. Volgens Chargemap sta je hooguit 37 minuten stil, terwijl de langste laadstop op de route bij ABRP 21 minuten duurt.

