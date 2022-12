Zo wil Lucid Motors 'het betere Tesla' worden

Tesla gaat de geschiedenis in als het automerk dat de elektrische auto sexy maakte, met verleidelijk design en veel kilometers reikwijdte. Het nieuwe merk Lucid Motors komt net als Tesla uit Californië, maar wil in technologie en kwaliteit verder gaan. Volgende week wordt in Hilversum de eerste Nederlandse verkoopvestiging geopend.

Lucid Motors spreekt het niet met zoveel woorden uit, maar wie zich verdiept in de ambities van dit merk, kan niet anders concluderen dan dat de piepjonge fabrikant 'het betere Tesla' wil zijn. Sterker nog, de geschiedenis van Lucid Motors is onlosmakelijk verbonden met die van Tesla.

Grondlegger van het merk is namelijk Peter Rawlinson, de ingenieur die voor Tesla de Model S ontwikkelde. Juist dat is de auto waarmee Tesla zichzelf op de kaart zette. Het was de auto die andere autofabrikanten wakker schudde en onomstotelijk bewees dat elektrisch rijden wel degelijk toekomst heeft.

Rawlinson heeft nooit willen zeggen waarom hij Tesla ooit verliet, maar hij bevindt zich in goed gezelschap van tal van andere managers die in de loop der jaren om een of andere reden de samenwerking met Elon Musk niet meer zagen zitten. De geniale Musk staat erom bekend dat hij regelmatig collega's op de kast jaagt met zijn ongeremde creativiteit en ambities.

Hoe dan ook, Rawlinson maakte destijds van de Model S een elektrische auto zoals de wereld nooit eerder had gezien. Die kwam wél een heel eind op batterijkracht. Ook kon hij met zijn motorprestaties en weggedrag evenaren met de beste brandstofauto's in de markt.

Lucid overtreft concurrentie met motorvermogen van 1200 pk

Het door Rawlinson opgerichte Lucid Motors broedt sinds 2016 op auto's die Tesla op tal van punten moeten verslaan. De Lucid Air, het eerste model dat nu in Nederland te koop is, gaat met zijn elektrische aandrijving een flinke stap verder dan Tesla ooit is geweest. De luxe sedan heeft een motorvermogen van 1.111 pk. Daarmee sprint hij in 2,7 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. Volgend jaar komt er een nóg krachtigere versie, met ruim 1200 pk.

Kopers van de sportiefste auto's in de duurste prijsklassen blijken nu eenmaal gevoelig voor dit soort cijfers. Het is een van de redenen waarom merken als Ferrari of Porsche zo gewild zijn. Maar 1200 pk? De vraag is wie er in deze tijd nog op zulke bloedstollende prestaties zit te wachten. Zelfs al rijdt een auto op groene stroom, dan nog kun je je alleen al uit oogpunt van verkeersveiligheid afvragen of het verantwoord is bestuurders met zo veel motorkracht de weg op te laten gaan.

Al deinzen Porsche en Ferrari daar ook niet voor terug. Lucid Motors nam bij de ontwikkeling van zijn Air niet voor niets de Panamera en Taycan van Porsche als voorbeeld. Tegelijkertijd beseft de jonge autofabrikant dat hij zich op veel punten zal moeten onderscheiden, wil hij inderdaad de huidige kopers van een Porsche kunnen verleiden.

Het interieur bevat mooie materialen, maar is qua vormgeving vooral strak en ingetogen. Foto: Lucid Motors

Veel motorkracht uit een relatief kleine, lichtgewicht elektromotor

Het recept voor mogelijk succes zit hem vooral in de techniek. Een Lucid Air is krachtiger en komt verder dan bijvoorbeeld een Porsche Taycan. Wie met de Lucid Air de weg op gaat, ontdekt een knap staaltje techniek. Geen andere fabrikant haalt zo veel motorkracht uit zo'n relatief kleine, en dus lichtgewicht elektromotor. En geen andere fabrikant krijgt naar verhouding zo veel reikwijdte uit zo'n relatief klein batterijpakket.

De Lucid Air komt eenmaal opgeladen bijna 900 kilometer ver. Dat doet geen enkele concurrent hem op dit moment na. Hetzelfde geldt voor snelladen: dat kan bij Lucid Motors tot 350 kilowatt, als gevolg van een 900 Volt-systeem dat de beste merken op dit gebied, Porsche en Audi, overtreft.

Tegelijkertijd zijn de vormgevers erin geslaagd ook met minimale luchtweerstand (de zogenoemde Cw-waarde ligt onder de 2.0) een record te breken. Dit alles leidt tot uitzonderlijk goede rijeigenschappen van de Lucid Air. Hij is bliksemsnel, maar ligt ook verrassend lichtvoetig, comfortabel en toch bijzonder stabiel op de weg. Daarnaast blijkt deze auto ruim en is zijn interieur fraai afgewerkt, zoals je mag verwachten in de topklasse.

Peter Rawlinson ontwikkelde de Tesla Model S. De ingenieur heeft nu zijn eigen automerk: Lucid Motors. Foto: Lucid Motors

Niet met alles verslaat Lucid Air de concurrentie

Maar niet met alles verslaat de Lucid Air de concurrentie. De lage bouw van de auto, vanwege beperking van de luchtweerstand, heeft tot een aantal compromissen geleid. Zo wordt het zicht van de bestuurder gehinderd door hele dikke raamstijlen aan weerszijden van de voorruit. Die zijn noodzakelijk voor de nodige versteviging en stijfheid van de carrosserie.

De lage bouw leidt er ook toe dat de zitting van de achterbank relatief dicht bij de bodem is geplaatst. Gevolg: de bovenbenen krijgen weinig steun en dus zit je hier minder comfortabel dan bij menig concurrent.

De kwaliteit van het merk op lange termijn moet zich nog bewijzen. In de VS is dit jaar al een flink aantal auto's afgeleverd, maar daar zijn inmiddels ook al een paar terugroepacties geweest. Fabrieks- en ontwerpfouten zijn voor geen enkele beginnende autofabrikant te vermijden. En al heeft Lucid Motors dan een gloednieuwe fabriek in Arizona, het is net als andere fabrikanten erg afhankelijk van toeleveranciers. En daarbij grijpt de kwaliteitscontrole nog wel eens mis.

Hoe dan ook, de Lucid Air is een opvallende en veelbelovende nieuwkomer te midden van alle andere nieuwe merken die zich op dit moment op de Nederlandse markt aandienen. Al zal je de Lucid Air nooit in groten getale op de weg gaan zien. De prijzen beginnen bij ongeveer 100.000 euro. Op dit moment is alleen de rijk uitgeruste Lucid Air Dream Edition leverbaar, en die kost zelfs 220.000 euro.

