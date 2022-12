Nooit meer aan de laadpaal? Eerste Nederlandse accuwisselstation is een feit

https://www.autoweek.nl/merken-modellen/nio/?utm_source=nu&utm_medium=tekstlink&utm_term=byo&utm_campaign=redactioneel In Tilburg is vorige week het eerste Nederlandse accuwisselstation voor elektrische auto's (EV's) geopend. Initiatiefnemer is de Chinese autofabrikant NIO die meent dat zo'n wisselstation een einde kan maken aan het telkens weer moeten opladen van elektrische auto's. Kan de Nederlandse EV-rijder zijn laadkabels binnenkort opbergen?

Zelfs bij de snelste snelladers voor elektrische auto's kost het je al gauw twintig minuten tot een half uur om weer een acceptabele afstand te kunnen afleggen. Volgens de Chinese autofabrikant NIO, die onlangs zijn debuut maakte op de Nederlandse markt, is dat nergens voor nodig.

"In China hebben sommige mensen hun elektrische auto's nog nooit aan de laadpaal gehad", zegt een woordvoerder van NIO. "Zij ruilen hun lege batterijen in een Power Swap Station om voor een vol accupakket."

Het eerste Nederlandse accuwisselstation staat langs de A58 bij Tilburg. Je kunt daar al na zes minuten met je elektrische auto weer op pad, met een volle accu. Het gaat bijna net zo snel als het volgooien van een tank benzine of diesel. Wat zo'n accuwissel gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend. Tot en met 31 maart kunnen NIO-rijders gratis gebruikmaken van de service.

Neemt NIO hiermee voor EV-rijders een belangrijk bezwaar weg, namelijk de lange laadtijden onderweg? Dat blijkt helaas niet het geval, want bij het NIO Power Swap Station in Tilburg kun je uitsluitend terecht met de modellen van NIO.

Met een elektrische auto van een ander merk ben je hier niet welkom, simpelweg doordat de modellen van andere merken technisch niet zijn voorbereid op een accuwissel. NIO is op dit moment het enige merk dat de service van het accu 'swappen' aanbiedt.

Bij e-bikes kunnen accu's al heel gemakkelijk worden gewisseld.

Tesla en Renault probeerden het ook, maar gaven het op

NIO is niet het eerste automerk dat de accuwissel in de praktijk brengt. Andere merken die deze techniek hebben uitgeprobeerd, zagen er geen heil in. Bijna twaalf jaar geleden kon je al als eigenaar van een elektrisch aangedreven Renault Fluence Z.E. je lege accu omruilen voor een volle. Renault en het Israëlische bedrijf Better Place vestigden toen bij Schiphol zo'n accuwisselstation.

Elektrische mobiliteit stond toen nog in de kinderschoenen. In vijf jaar tijd werden in Nederland slechts 145 exemplaren van de Fluence verkocht. Rond Amsterdam reden enkele taxi's ermee. Het accuwisselproject liep uiteindelijk op niets uit en in 2013 ging Better Place op de fles.

Ook Tesla heeft de mogelijkheden van de 'battery swap' onderzocht. Dat werd in 2013 uitvoerig door het automerk van Elon Musk gedemonstreerd, om er vervolgens nooit meer op terug te komen. In plaats daarvan koos Tesla voor een eigen snellaadnetwerk met de zogenoemde Superchargers. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 40.000 van deze laadpalen bij speciale snellaadstations operationeel.

NIO streeft naar minimaal duizend wisselstations, verspreid over heel Europa.

NIO streeft naar een dekkend netwerk voor heel Europa

Bij andere mobiliteitsvormen dan auto's werd het 'swappen' van accu's wél succesvol. Bij een e-bike kan de accu natuurlijk heel gemakkelijk worden gewisseld en ook bij elektrische scooters is deze techniek ingeburgerd.

Zo zorgen aanbieders van deelfietsen en -scooters zoals GO Sharing er in eigen beheer voor dat de elektrische fietsen en scooters op tijd van een volle accu worden voorzien. Wanneer je met een elektrische OV-fiets een lege accu hebt, kun je deze bij het afgiftepunt bij het NS-station voor een volle accu wisselen.

NIO meent dat de tijd rijp is het opnieuw ook met auto's te gaan proberen. Bij het wisselstation kun je ook kiezen voor voor een accu met een grotere capaciteit. Naast de huidige batterijen met 75 of 100 kilowattuur komt er op termijn ook een accu met een capaciteit van 150 kilowattuur.

Na het accuwisselstation bij Tilburg volgen op korte termijn Power Swap Stations in Den Haag, Apeldoorn, Utrecht en Harmelen. NIO wil dat er uiteindelijk zo'n duizend wisselstations in heel Europa te vinden zijn, waardoor een dekkend netwerk ontstaat.

Als autofabrikanten allemaal dezelfde batterij in hun modellen moeten zien in te passen, zal dat hun ontwerpmogelijkheden in sterke mate beperken.

Maarten Steinbuch, hoogleraar TU Eindhoven

Ook andere ontwikkelingen rond het elektrisch rijden gaan snel

Het Power Swap Station moet volgens NIO vooral gezien worden als een aanvullende service. Elke auto van dit merk wordt geleverd met een thuislader. "De meeste rijders zullen vooral thuis laden, maar op lange reizen kan een Power Swap Station een oplossing zijn", zegt de Noorse NIO-CEO Marius Hayler in een interview met AutoWeek. "De wisselstations zijn vooral bedoeld om je accu te upgraden - of zelfs om je accu te downgraden, als je omstandigheden veranderen en je aan een minder grote, en dus minder zware accu voldoende hebt."

Toch blijft het de vraag of het accuwisselstation nu wel een succes wordt. De technische ontwikkelingen rond het elektrisch rijden gaan razendsnel. Er wordt bijvoorbeeld al druk geëxperimenteerd met draadloos laden via inductieplaten in het wegdek en de snellaadkracht zal de komende tijd alleen maar toenemen - wat de wachttijden aan de laadpaal aanzienlijk zal inkorten.

Zo ziet het Tilburgse wisselstation er vanbinnen uit. Foto: NIO

Technologie in elektrische auto's is 'geheime bedrijfsinformatie'

NIO zou het liefst zien dat ook andere automerken op de wisseltechniek overstappen. Als de techniek gestandaardiseerd wordt, zouden meer merken bij de wisselstations terechtkunnen. Maar vooralsnog lijkt hiervoor weinig animo te bestaan.

"Als autofabrikanten allemaal dezelfde batterij in hun modellen moeten zien in te passen, zal dat hun ontwerpmogelijkheden in sterke mate beperken", zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar aan de TU Eindhoven en directeur van Eindhoven Engine.

Daarnaast zien veel merken hun specifieke batterijtechniek - denk aan het batterijmanagement en temperatuurregeling - volgens hem als geheime bedrijfsinformatie. Het ziet er volgens Steinbuch dan ook niet naar uit dat het accuwisselsysteem van NIO een revolutie in de auto-industrie teweeg zal brengen.

