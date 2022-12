Waarom Opel met een elektrische Astra in een gat in de markt springt

Zeg je Opel, dan zeg je Kadett en diens opvolger Astra. De modellen waren decennialang de bestverkochte auto's van Nederland en de kurk waar het merk op dreef in ons land. Inmiddels is er veel veranderd, niet in de laatste plaats door de opkomst van elektrische modellen. Dat er nu juist ook van de Astra een elektrische versie komt, laat zien dat elektrisch rijden stilaan de norm wordt.

Veel merken bedenken voor hun elektrische modellen een apart label, zoals ID bij Volkswagen of IONIQ bij Hyundai. Veel elektrische auto's zijn dan ook geheel nieuwe modellen, om zo te onderstrepen dat het hier om nieuwe techniek gaat.

Toch is er een kentering zichtbaar, waarbij merken 'simpelweg' elektrische versies van bekende modellen introduceren of een ingeburgerde modelnaam hanteren. Denk aan de elektrische Peugeot 208 of de Mégane van Renault, die tegenwoordig ook elektrisch is. De boodschap is dat elektrische auto's net zo normaal zijn als brandstofwagens.

Ook bij Opel is die ontwikkeling op gang gekomen. Zo heeft het merk reeds elektrische versies van de Corsa, Mokka en Zafira in zijn aanbod. Daar komt de vorige week gepresenteerde elektrische Astra nu bij.

Die gang van zaken is best logisch, want Opel wil in 2028 alleen nog maar volledig elektrische modellen verkopen. Daarmee sorteert het merk voor op het feit dat alle nieuw verkochte auto's in de EU vanaf 2035 emissieloos moeten zijn.

De elektrische Opel Astra komt er ook als stationwagen. Foto: Opel

Elektrisch aandeel in totale verkoop loopt stevig op

Toegegeven, het aandeel van volledig elektrische auto's in de totale verkoop laat (nog) niet zien dat deze modellen nu de norm zijn. In oktober hadden elektrische auto's een aandeel van 22 procent.

In november waren de verkooptoppers bij BMW, Porsche SKODA, Subaru en Volvo daarentegen al wel stuk voor stuk volledig elektrisch. Bij Mercedes-Benz waren de elektrische EQ-versies van de GLA, GLB, GLC, E-, S- en V-Klasse ook steevast meer in trek dan de brandstofuitvoeringen. Ook bij Audi, Dacia, Fiat, Kia, Hyundai, Peugeot en Renault werd de totale verkoop opgestuwd door elektrische modellen.

Over de eerste tien maanden van dit jaar komt het aandeel van volledig elektrische auto's in Nederland uit op 20,9 procent. Met de plug-inhybridemodellen erbij opgeteld komt het aandeel van stekkerauto's op 32,7 procent.

'Astra als hoeksteen van Nederlandse autosamenleving'

Dat de Astra er naast brandstofversies en een stekkerhybrideversie nu ook een geheel elektrische uitvoering bij krijgt, is misschien wel een van de duidelijkste voorbeelden van die verandering. Het is een traditionele hatchback in het zogeheten C-segment, de vijver waarin lange tijd de meeste kopers visten.

"Net als modellen als de Golf is de Opel Astra jarenlang de hoeksteen van de Nederlandse autosamenleving geweest", zegt Lars Krijgsman van tijdschrift AutoWeek. Het is volgens hem niet ondenkbaar dat de Astra, mits concurrerend geprijsd, weer succesvol kan worden.

"Die combinatie van een elektrische auto met een toegankelijker prijskaartje én een in de Nederlandse autoharten gesloten modelnaam als Astra zorgt ongetwijfeld voor verdere inburgering van de elektrische auto in ons land", zegt Krijgsman, die geen wonderen verwacht van sentiment en nostalgie. "Opel zal een fijn totaalpakket én een goede prijsstelling moeten bieden om van Nederland weer Astra-land te maken."

Er staat weliswaar 'Astra e' op de achterklep, maar de auto heet Astra Electric. Foto: Opel

Gat in de markt

Volkswagen heeft intussen laten doorschemeren dat de volgende generatie van de Golf mogelijk ook volledig elektrisch wordt, terwijl Peugeot in 2023 al met een elektrische versie van de 308 komt. Hoe gek het ook klinkt, deze auto's springen samen met de Opel Astra in op een gat in de markt.

"Ik zie dat er duidelijke behoefte is aan kleinere modellen nu de markt groter wordt, ook omdat fabrikanten door de problemen in de toeleveringsketen zich nu nog vaak richten op hogere segmenten met duurdere modellen. Daar zit meer marge op", aldus Rico Luman, senior economist transport, logistics & automotive bij ING.

Volgens Luman zijn er voor de doorstroming op de markt meer modellen nodig met een 'normaal' prijskaartje. "Dit zijn vaak de doorsnee zakelijke leaseauto's. Maar deze kunnen voor particulieren wel interessant zijn, al dan niet in combinatie met private lease. Zakelijke rijders zijn de belangrijkste afnemers van nieuwe auto's en jagen ook de elektrificatie het meest aan. De particuliere elektrische vloot blijft achter en auto's worden gemiddeld steeds ouder. Hier ligt nog een heel groot marktpotentieel."

Ruim 400 kilometer rijbereik

Ten slotte nog even over de Opel Astra Electric zelf. De auto deelt zijn techniek met de Peugeot e-308. Dat betekent dat er in de bodem een accupakket van 54 kWh zit, waarvan 51 kWh bruikbaar is. Daarmee komt de Astra volgens de fabrieksopgave 416 kilometer ver.

Snelladen kan tot 100 kW, zodat de auto in ongeveer dertig minuten weer tot 80 procent gevuld is. De elektromotor is goed voor 156 pk en de elektrische Astra haalt een topsnelheid van maximaal 170 kilometer per uur. Bestellen kan vanaf het voorjaar van 2023.

