Waarom de BMW i7 misschien wel de beste auto ter wereld is

De nieuwe generatie van BMW's topmodel, de 7-serie, kent voor het eerst ook een volledig elektrische versie: de i7. Met veel nieuwe technologie en luxe maakt hij het onder meer de S-klasse van aartsrivaal Mercedes-Benz erg lastig. Is dit de beste auto ter wereld?

Het antwoord begint natuurlijk met de vraag of er eigenlijk wel 'een beste auto ter wereld' bestaat. Het ligt er immers maar net aan wat voor soort auto je zoekt en smaken en voorkeuren verschillen. Toch is in het verleden de S-klasse van Mercedes-Benz vaak als allerbeste auto bestempeld, niet in de laatste plaats door de internationale autopers.

Verwoede pogingen zijn gedaan om koning Mercedes te onttronen. BMW deed dat sinds 1977 met de 7-serie en Audi sinds 1994 met de A8. Maar het is die merken nooit gelukt om het succes van de Mercedes te evenaren, ook niet in verkoopaantallen.

Bij de vernieuwing van de 7-serie heeft BMW opnieuw alles uit de kast gehaald om hierin verandering te brengen. Het nieuwe vlaggenschip komt op de markt met keuze uit verbrandingsmotoren. Om precies te zijn een zescilinder lijnmotor en een achtcilinder V8, als plug-inhybride én voor het eerst ook als volledig elektrische i7. Voor Nederland blijft overigens de versie met uitsluitend een verbrandingsmotor beperkt tot de zescilinder diesel (740d).

Een optie is de executive lounge: een uitschuifbare stoel met ligstand rechts achterin.

Bioscoopscherm voor de passagiers op de achterbank

Niet alleen aan de buitenkant, ook in het interieur voert BMW met zijn nieuwe topmodel een heuse show op. Bij de achterbank prijkt zelfs een (optioneel) 31,3-inch touchscreen met 8K-resolutie, dat in de dak­hemel verstopt zit en uitklapt als je het nodig hebt.

Wanneer dit 'bioscoopscherm' zacht zoemend naar beneden komt, gaat dat niet onopgemerkt aan je voorbij. BMW heeft er een heel spektakel rond samengesteld. De zonneschermen sluiten, de ambianceverlichting wordt gedempt en je hoort een melodie die is samengesteld door Hollywood-componist en Oscarwinnaar Hans Zimmer.

Het systeem biedt films van Amazon Fire, video's, spelletjes, muziek, apps en tv-programma's. En dat alles klinkt het beste met het Bowers & Wilkins surround audiosysteem, dat als extra leverbaar is. Een heel andere optie is de executive lounge: een uitschuifbare stoel met ligstand rechts achterin.

Het interieur oogt vooral in het donker indrukwekkend, mede dankzij de kleurrijke beeldschermen en sfeerverlichting. Foto: BMW

De stoelen zitten heel comfortabel

Voorin gaat het er iets minder decadent aan toe, maar nog steeds zeer luxueus. Er is genoeg ruimte, de stoelen zijn heel comfortabel, de materialen en de afwerking zijn verfijnd en hoog­waardig. Het curved display (een groot, gebogen beeldscherm) oogt indrukwekkend, maar voor puristen is het in grafisch opzicht wellicht wat te veel van het goede. Dat geldt ook voor de menu's in het touchscreen, met een bijna oneindig aantal functies. Je kunt er behoorlijk in verdwalen, maar de iDrive-controller op de middenconsole helpt. Ook de slimme spraakbediening staat je altijd bij.

Twee elektromotoren en 625 kilometer rijbereik

De i7 xDrive60, waarmee AutoWeek alvast kon rijden, wordt aangedreven door twee elektromotoren. Die zijn voor- en achterin geplaatst. Het systeemvermogen bedraagt 544 pk. De accu heeft een capaciteit van 101,7 kWh en het rijbereik bedraagt volgens BMW maximaal 625 kilometer (WLTP-norm). Je kunt laden met maximaal 22 kW wisselstroom en 195 kW gelijkstroom; het duurt dan 34 minuten om de accu op te laden van 10 naar 80 procent.

De nieuwe BMW presteert uitstekend, je kunt er stil en bijzonder snel mee rijden. Foto: BMW

Verbazingwekkend lichtvoetig en dynamisch

Het gaspedaal reageert fijngevoelig en de besturing is goed te doseren. De BMW heeft standaard luchtvering, adaptieve schokdempers en vierwielbesturing. De testauto heeft bovendien de opties overhel-stabilisatie en 21-inch wielen.

De nieuwe BMW presteert uitstekend, je kunt er stil en bijzonder snel mee rijden. Hij accelereert met nadruk en met het gemak en de kracht die bekend zijn van krachtig gemotoriseerde elektrische auto's. Hij rijdt bijzonder soeverein en ligt mede dankzij het gewicht van maar liefst 2,7 ton als een blok op de weg. En ondanks al die kilo's ervaart AutoWeek hem als verbazingwekkend lichtvoetig en dynamisch. Hoewel rustig cruisen vermoedelijk het beste bij het karakter van zijn aandrijflijn past. Ook al gezien de soepele vering, want deze auto biedt uitstekend veercomfort.

De riante hoeveelheid camera's, ultrasoon- en radarsensoren maakt een indrukwekkende hoeveelheid assistentiesystemen mogelijk. Het autorijden wordt de bestuurder hierdoor erg gemakkelijk gemaakt en tegelijkertijd bewaakt de auto hiermee voortdurend de veiligheid.

De goedkoopste mogelijkheid om 7-serie te rijden, is de 750e plug-inhybride met een vanafprijs van 124.207 euro. De i7 is er in ons land vanaf 141.809 euro, terwijl de 740d op 130.979 euro komt. Krijg je voor dat bedrag inderdaad de beste auto ter wereld? Het zou zomaar kunnen, stelt AutoWeek.

In deze video stelt AutoWeek de nieuwe BMW aan je voor.

