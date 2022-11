Het koelt flink af: Zo voorkom je beslagen ramen in de auto

Stap een dezer dagen achter het stuur en het najaar laat zich onmiddellijk gelden: beslagen ramen. Levensgevaarlijk om daarmee de weg op te gaan. Voor je het weet zie je een fietser of voetganger over het hoofd. Toch is het niet zo moeilijk om ook in de herfst en winter een glashelder zicht op het verkeer te houden.

Wie met een beslagen voorruit of de voorste zijruiten de weg opgaat, kan een boete van 250 euro krijgen. Beslagen ramen worden veroorzaakt door de combinatie van koude lucht en een hoge luchtvochtigheid in de auto.



"We zien meestal pas dat lucht waterdamp bevat als de lucht afkoelt," zegt het KNMI. "Bij een lage temperatuur is de lucht sneller verzadigd met waterdamp. Dan begint de waterdamp te condenseren." Dat verklaart waarom de buitenkant van je auto in de herfst 's ochtends zo vaak nat is, zelfs na een kraakheldere nacht.

Brillendragers kennen het fenomeen van verzadigde lucht maar al te goed. Wanneer je bij een lage buitentemperatuur een warme ruimte binnenstapt, beslaan je brillenglazen meteen. Eigenlijk gebeurt het tegenovergestelde in de auto: zodra je bent ingestapt, reageert de waterdamp in de koude lucht op je warme lichaamstemperatuur. Eén keer uitademen en je ziet meteen dat de ruiten van je auto beslaan.

Waarom beslaan autoruiten?

In de auto neem je al heel snel vocht van buiten mee naar binnen, bijvoorbeeld wanneer je na een harde bui in de auto stapt met natte kleding. Daarnaast wordt vocht onder je schoenen geabsorbeerd door het tapijt. Zonder hulp kan het vocht in de lucht in de herfst en winter nauwelijks verdampen. Daarvoor is de buitentemperatuur te laag. En wanneer de auto vanbinnen niet droog is, zullen de ramen al snel beslaan.

Wanneer je auto al wat op leeftijd begint te raken, trekt het interieur nog meer vocht aan. De rubbers van de deuren en achterklep dichten niet meer zo goed af. Interieurfilters kunnen aan vervanging toe zijn. En kanalen die regenwater moeten afvoeren, slibben langzaam dicht door vallende bladeren en andere vuilophoping.

Door regelmatig blaadjes rond de ventilatieroosters onder de voorruit en motorkap te verwijderen, vertraag je die vervuiling. Wanneer je je auto 's nachts in een garage of carport kunt zetten, houd je de kanalen het langst schoon. Bovendien houd je vocht dan het langst buiten de deur.

Tips om weer zicht te krijgen bij beslagen autoruiten

Bij auto's die vooral voor korte ritten worden gebruikt, is het vochtprobleem doorgaans groter dan in auto's die regelmatig lange afstanden afleggen. Tijdens een korte rit komt de kachel niet goed op temperatuur, zodat de lucht aan boord koud blijft.



Wanneer je een langere afstand aflegt en de kachel voor een aangename temperatuur zorgt, kan de warmte ook het vocht in de lucht verdampen. Een goede luchtcirculatie is daarbij evident. Zet in de herfst en winter daarom nooit het ventilatiesysteem in de recirculatiestand. Het in de lucht aanwezige vocht kan dan niet worden afgevoerd.

Houd de ventilatieroosters ook in de herfst en winter zoveel mogelijk geopend.

Om met beslagen ramen zo snel mogelijk weer zicht te krijgen, is het raadzaam om de airconditioning aan te zetten. Dat klinkt misschien tegenstrijdig in de herfst of winter, maar het systeem onttrekt ook vocht uit de lucht. Een tip van de ANWB: voor een optimale conditie van de airco is het veel beter om deze altijd aan te laten staan.



Heeft de auto geen airco? Een goede ventilatie zorgt voor luchtcirculatie. Houd de ventilatieroosters daarom ook in de herfst en winter zoveel mogelijk geopend.

Condensatie voorkomen door luchtontvochtiger

Je kunt nog meer doen om beslagen ramen te voorkomen. Dat begint met het regelmatig reinigen van de binnenkant van de autoruiten. Op die manier verwijder je de aanslag die condensatie van de waterdamp in de lucht bevordert. Gebruik daarbij een goede glasreiniger, waarbij geen vegen op de ramen achterblijven. Door het glas vervolgens in te wrijven met een klein beetje allesreiniger of shampoo, hecht zich minder snel vocht of aanslag aan het glas.

Een ander hulpmiddel is de luchtontvochtiger. Dat is een zakje met vochtabsorberende korrels, dat je bijvoorbeeld in een deurbak van de auto legt. De ontvochtiger onttrekt tot zo'n 400 milliliter water uit de lucht. Wanneer de ontvochtiger na verloop van tijd minder goed werkt, zijn de korrels verzadigd.

Het is heel simpel om het opgenomen vocht in de korrels te laten verdampen. Dat doe je door de ontvochtiger in huis op de verwarming te laten drogen. Of vijf minuten in de magnetron te doen op 600 watt.



Blijven de ramen van je auto na al deze voorzorgsmaatregelen nog steeds beslaan, dan is het raadzaam om in elk geval altijd anticondensdoekjes mee te nemen. Door de ramen voor vertrek met zo'n doekje schoon te vegen, wordt de meeste condens al door de microvezels opgenomen. De airco en kachel hoeven daarna minder hard te werken om het zicht vrij te houden van condens.

In dit artikel van AutoWeek krijg je nog meer tips voor het schoonmaken en -houden van de voorruit.

