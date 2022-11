Autodealers verder in het nauw door opkomst Chinese merken

De opmars van Chinese auto's is niet te stuiten. Merken als BYD, NIO en Hongqi maken hun opwachting. MG, Polestar en Lynk & Co zijn intussen ingeburgerd. Maar in tegenstelling tot de traditionele merken kiezen deze nieuwkomers niet voor eigen dealers. Ze werken met bestaande dealerbedrijven, die ook al andere merken vertegenwoordigen, of ze kiezen zelfs voor onafhankelijke garagebedrijven, zoals Kwik-Fit of Profile.

En dat terwijl veel autodealers al jaren moeite hebben het hoofd boven water te houden. Er worden immers steeds minder nieuwe auto's verkocht en moderne auto's hebben minder onderhoud nodig. Auto-onderhoud gaat tegenwoordig deels op afstand, via software-updates 'over the air'.

Dat je met je nieuwe auto via de voordeur de showroom van de merkdealer uitrijdt en voor het onderhoud via de achterdeur weer naar binnengaat, blijkt zo langzamerhand achterhaald. De Chinese nieuwkomers doen het helemaal anders. Ze kiezen het liefst voor online verkoop, zonder tussenkomst van dealers. En voor onderhoud verwijzen ze hun klanten vaak naar bestaande autobedrijven die al meer merken vertegenwoordigen.

NIO en Aiways gaan nog een stap verder. Zij sturen de autokoper voor onderhoud naar een geselecteerde vestiging van Kwik-Fit (NIO) of Profile (Aiways). Opvallend, want uit het rapport 'Mobiliteit in Cijfers Auto's 2022' van de BOVAG en RAI, blijkt dat auto's meestal pas vanaf ongeveer zevenjarige leeftijd naar de fastfitter gaan.

NIO verwijst je voor het onderhoud van je nieuwe auto naar Kwik-Fit.

Traditionele automerken proberen hun netwerk exclusief te houden

"Voor een succesvolle introductie van een nieuw automerk heb je naast de verkooppunten ook een goed netwerk voor onderhoud en reparatie nodig", weet Mark Wintjes, een expert in de autobranche. Hij is directeur van WESP en levert software die autobedrijven aan een slimmere bedrijfsvoering kan helpen. Wintjes: "In zo'n netwerk moet de nodige technische kennis over de betreffende auto's aanwezig zijn, maar ook de specifieke handleidingen, het gereedschap en de apparatuur."

Daarnaast zijn volgens Wintjes geschoolde monteurs nodig. Onderdelen moeten op tijd geleverd kunnen worden en eventuele garantiekwesties moeten op de juiste manier worden afgewikkeld. Wintjes: "Traditionele merken proberen bij dit alles hun eigen netwerk te creëren en te behouden. Omdat ze weten dat zo'n eigen, exclusief netwerk het merk meer kansen biedt."

Ter verduidelijking: sinds jaar en dag verdient een autobedrijf vooral aan deze aftersales: onderhoud, reparatie en de verkoop van accessoires. Soms is het zelfs de kurk waar de showroom op drijft. Maar het optuigen van zo'n aftersales-netwerk is erg kostbaar. Wintjes: "Een nieuw merk komt in plaats daarvan uit bij een dealerbedrijf dat al veel merken onder de vleugels heeft en veel locaties voor onderhoud biedt. Óf ze kiezen voor een universele keten waarmee ze landelijke afspraken maken."

Wie een NIO koopt, belandt voor onderhoud bij Kwik-Fit. Foto: NIO

Succes bij fastfitters is nog niet te meten

Het succes van onderhoud via een bestaande fastfitter zoals Profile is lastig te meten. In Nederland is Aiways daarin de pionier, maar het merk slaat niet aan. Bij de gespecialiseerde Profile-vestigingen dienen zich nauwelijks auto's van Aiways aan.



NIO is nog maar net begonnen aan het Nederlandse avontuur. Woordvoerder Mark Heiligers van NIO: "De standaard onderhoudsbehoefte van een NIO is heel beperkt. Dat houdt op met het vervangen van filters, remvloeistof en diverse controles. Daarvoor is Kwik-Fit een prima partner."

"Daarnaast bouwen we nu ook een eigen mobiel serviceteam op, dat bij de gebruiker van de auto langsgaat. Deze tweeledige onderhoudsstrategie zorgt ervoor dat we niet hoeven te investeren in eigen werkplaatsen. Zo kunnen we ons beter richten op de ontwikkeling van het merk."

Dealergroepen zetten meerdere petten op

MG, BYD en Hongqi hebben geen eigen importeur. Het afleveren van de (online) aangeschafte auto's en de aftersales zijn ondergebracht bij grote dealergroepen. MG koos voor Van Mossel, BYD vertrouwt op Louwman en Hongqi vond onderdak bij Hedin, tot voor kort bekend als Stern.



Van Mossel's woordvoerder Wendy van Wijngaarden legt uit waarom MG wél voor deze min of meer traditionele weg gaat. "MG heeft voor ons gekozen omdat we veel kennis van de Nederlandse markt en een landelijk dekkend netwerk hebben. Door een team van vaste merkspecialisten waarborg je de merkbeleving in de aftersales."

Toekomstbeeld uit 2015 wordt realiteit

William Smit, automotive consultant bij het bureau DBSC, schetste in 2015 samen met andere branche-experts al een toekomstbeeld van een fictief Chinees automerk, genaamd Qeely. Daarbij waren een piepklein verkoopnetwerk en externe onderhoudspartners de meest spraakmakende ideeën. Smit: "Het perspectief van destijds klopt met de huidige situatie. Er komen nog veel meer merken vanuit China deze kant op, die hier volledig nieuw beginnen."

"Ook het weglaten van een aparte importeur voor het merk bespaart kosten", zegt Smit. "Dat compenseert het wegvallen van de winst die normaliter uit de aftersales komt. Door dit soort besparingen profiteert de klant van lagere aanschafprijzen. Opvallend genoeg zie je dat de traditionele merken dit model ook al kiezen. In Zweden is de Ford-importorganisatie inmiddels opgeheven. Daar regelt dealer-gigant Hedin tegenwoordig zelf de distributie en het onderhoud."

