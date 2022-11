Nieuwe generatie Prius moet zijn succes in Nederland terugbrengen

Toyota heeft een nieuwe generatie van de Prius onthuld. De hybride maakte rond de eeuwwisseling naam als pionier, maar raakte de afgelopen jaren uit de gratie bij de Nederlandse autokoper.

Over een half jaar staat de nieuwe Toyota Prius in de showrooms. Zijn vormgeving is veel spannender dan het huidige model. Bovendien neemt de nieuwe generatie afscheid van de stekkerloze hybride. Hij is voortaan in Europa alleen nog als plug-inhybride verkrijgbaar. Je kunt hem dus zelf opladen en daardoor krijgt hij een niet eerder vertoond elektrisch rijbereik van 75 kilometer.

De Toyota Prius kende in Nederland tot nu toe een wisselend succes. Hij is hier sinds 2000 elk jaar leverbaar geweest en werd in sommige jaren nauwelijks verkocht, maar kende ook twee behoorlijke verkooppieken.

Dat gebeurde aan het begin van dit millennium met de eerste generatie Prius, een hybride sedan die al vanaf 1997 werd geleverd in Japan. Geen autofabrikant geloofde in het concept om een benzinemotor te combineren met een elektromotor, maar Toyota wel. Door het hybrideconcept ontstond een opmerkelijk laag brandstofverbruik en verspreidde de Prius ook veel minder vervuilende uitlaatgassen.

Tweede generatie bracht het grote succes

De tweede generatie zette de modelnaam Prius definitief op de kaart. Die introduceerde de kenmerkende liftbackcarrosserie met een behoorlijk platliggende, tweedelige achterruit: een element dat bij de derde en vierde generatie wederom werd toegepast.

Met zijn hatchbackvorm was de tweede Prius een praktischere auto dan de sedan, die de eerste was. En dat was niet de enige verbetering. Toyota had zijn hybridetechnologie verder ontwikkeld, waardoor de tweede Prius een stuk zuiniger was dan de eerste. Ook het ontwerp werd door de kopers met meer enthousiasme ontvangen.

Toyota leek de Prius eigenhandig om zeep te helpen.

Belastingvoordeel speelde Prius jarenlang in de kaart

In 2004 zette Toyota Nederland ruim duizend Priussen op kenteken. Een jaar later waren dat er zelfs ruim 2.700. Vanaf 2008 werd de Prius in Nederland nog meer geliefd. Dat was het jaar waarin voor zakelijke rijders lagere bijtellingspercentages werden geïntroduceerd voor zuinige auto's, waaronder de Prius.

Er kwam een ware run op auto's met een laag (theoretisch) verbruik en het aanbod van zuinige benzineauto's was destijds nog klein. Toyota verkocht in 2008, 2009 en 2010 dan ook in totaal meer dan 22.000 exemplaren van de Prius.

De verkoopaantallen liepen van 2010 op 2011 weliswaar terug van 7.858 naar 3.357, maar door wederom herziene bijtellingsregels voor 2012 en de introductie van de eerste plug-inhybridevariant vond er in dat jaar nóg een opleving plaats. Maar die bleek van korte duur. In 2013 arriveerde namelijk de tweede generatie Toyota Auris en die werd - vooral ook als stationwagen - erg populair. Toyota verkocht in 2015 al meer Aurissen dan de 8.326 exemplaren van de Prius in diens topjaar.

Een groot, horizontaal geplaatst beeldscherm domineert in het interieur van de nieuwe Prius. Foto: Toyota

Bovendien genoten hybrides vanaf 2014 minder belastingvoordeel. De doodsteek kwam uiteindelijk uit eigen huis. De Toyota Auris maakte de Prius vrijwel overbodig. Hij had een minder gewaagde vormgeving, was als stationwagon veel praktischer en bleek ook nog eens vrijwel even zuinig.

In 2016, het eerste volledige jaar waarin de vierde generatie Prius op de markt was, verkocht Toyota er nog 663. De jaren daarna was het écht over - en in recente jaren al helemaal. In 2020, 2021 en 2022 verkocht Toyota in Nederland minder dan honderd exemplaren per jaar, terwijl zijn familielid Corolla Hybrid het best goed deed. Hiermee kwam er dus alweer een belangrijke concurrent uit eigen huis en leek Toyota de Prius eigenhandig om zeep te helpen.

Ook aan de achterkant is de nieuwe Prius origineel vormgegeven. Foto: Toyota

Nieuwe generatie komt alleen als plug-inhybride

De nieuwe, vijfde generatie van de Prius wordt voorlopig alleen als plug-inhybride geleverd. Het is de vraag hoe succesvol hij kan worden. Voor zakelijke rijders levert een volledig elektrische auto meer belastingvoordeel op, in elk geval nog tot en met 2025.

Wel geldt er voor plug-inhybrides - en ook voor particulieren - een gehalveerd motorrijtuigenbelastingtarief (mrb), omdat ze in theorie veelal minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. In 2025 betaal je voor een auto die minder dan 50 gram CO2 uitstoot 75 procent van de mrb, pas vanaf 2026 het volle pond.

Qua specificaties en elektrisch rijbereik heeft de nieuwe Prius veel te bieden. Hij komt met de beloofde 75 kilometer relatief ver op stroomkracht en hij heeft ook nog een fors motorvermogen van 200 pk. De meeste van zijn concurrenten doen het met minder. Het is nog even wachten op het prijskaartje dat Toyota aan de vijfde generatie hangt. Valt dat mee, dan zou deze auto voor consumenten een interessante tussenstap kunnen zijn voordat ze definitief overgaan op volledig elektrisch rijden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen