Vierseizoenenbanden getest: dit zijn de winnaars

Nu de winters steeds warmer lijken te worden, is de vierzoenenband meer dan ooit een aantrekkelijk alternatief voor de winterband. Daarmee hoef je immers nooit bij verandering van het seizoen de banden te wisselen. AutoWeek heeft een groot aantal van deze banden aan een uitgebreide test onderworpen. Winnaar is de Goodyears Vector 4Seasons Gen-3.

Zijn vierseizoenenbanden een slecht compromis? Nee, dat is allang verleden tijd, stelt AutoWeek. Moderne all-seasonbanden zijn absoluut een veilig alternatief, vooral voor kleine en compacte auto's. De nieuwste technologische ontwikkelingen in het bandenrubber maken dat mogelijk.

Consumenten kunnen bij aanschaf dus wel degelijk geld besparen door bewust voor een bepaalde band te kiezen. Het gaat erom de juiste keuze te maken en daarbij helpen de resultaten van een grondige praktijktest zoals deze.

De geteste banden in de maat 195/55 R16 moesten hun kwaliteiten bewijzen in veertien afzonderlijke testdisciplines onder de meest uiteenlopende weersomstandigheden. Veiligheid is immers onbetaalbaar. Pas in het laatste onderdeel van de test werd ook naar de prijs gekeken: in hoeverre biedt een band waar voor het geld?

De wintergeschiktheid van de Bridgestone Weather Control A005-Evo blijkt juist ‘ernstig beperkt’

AutoWeek

Getest op droog en nat wegdek

Alle 35 deelnemende banden kregen eerst een eerlijke kans bij de remproef op nat en droog wegdek. Heeft een band een remweg nodig van meer dan 99 meter, dan is volgens het testteam eigenlijk al een grens overschreden. Daardoor bleven er uiteindelijk vijftien bandentypes over voor de uitgebreide vervolgtest.

Om die uit te voeren reisde het testteam af naar de Nieuw-Zeelandse Alpen, waar optimale winterse testomstandigheden van minimaal 5 graden vorst te vinden zijn. Maar er werd ook getest tijdens een zomerse 22 graden op zowel nat als droog wegdek. Dat gebeurde in het Duitse Papenburg en op de Wachauring, een circuit in Oostenrijk.

Uiteindelijk is ook nog een slijtagetest uitgevoerd van 12.000 kilometer. Dat gebeurde in de testlaboratoria van het bedrijf IFV. Het belangrijkste criterium daarbij is het zogeheten kilometrage. Dat geeft aan na hoeveel kilometer de wettelijke minimale profieldiepte van 1,6 millimeter in de hoofdprofielgroeven is bereikt. Met een ongekend kilometrage van 72.000 kilometer ligt de Nexen ver voor bij dit testonderdeel.

De banden van Michelin, die qua kilometrage eigenlijk altijd de maatstaf zijn geweest, eindigen op de voorlaatste plaats, zij het met een nog steeds respectabele 44.000 kilometer. Als duurste band in deze vergelijking eindigt hij samen met de allseason van Continental onderaan de tabel bij de kostenberekening per 1.000 kilometer.

Michelin presteert zelfs beter dan een winterband

Hoewel de winters steeds milder worden en er zeker in Nederland hoogstzelden zware sneeuwval voorkomt, moeten vierseizoenenbanden ook onder extreme omstandigheden veilige rijeigenschappen bieden. Een directe vergelijking met de in alle disciplines tegelijkertijd geteste winter- en zomerbanden laat zien hoe sterk ze presteren.

De Michelin CrossClimate 2 blijkt in sommige opzichten zelfs superieur aan de winterband. Maar hoewel alle testdeelnemers het sneeuwvloksymbool dragen, blijkt de wintergeschiktheid van de Bridgestone Weather Control A005-Evo juist 'ernstig beperkt'.

Wie op wintersport gaat, ontkomt meestal niet aan banden waarop het bekende sneeuwvlokje staat afgebeeld. Alleen zo'n band voldoet aan de eisen voor een winterband. Foto: Ampnet

Bij hevige regenval presteert een zomerband toch altijd nog het best

Op natte wegen en bij zomerband-achtige temperaturen moeten all-seasonbanden juist een geschikt alternatief bieden voor zomerbanden. Bijj de aquaplaning-tests staat er zoveel water op het wegdek dat de banden het contact met de weg dreigen te verliezen. De regenspecialist Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 biedt hierbij de beste reserves, maar een conventionele zomerband zoals verwacht altijd als beste uit de bus.

De direct insturende en dynamisch reagerende kandidaten van Vredestein, Hankook, Dunlop en Bridgestone staan op bijna hetzelfde niveau. Minder goed komen de producten van Nexen en Toyo uit de verf. Deze allseasons ontbreekt het aan grip bij het remmen en in de bochten.

De testwinnaar blijkt ook het milieuvriendelijkst

Veel bandenfabrikanten doen tegenwoordig inspanningen om de belasting van het milieu geleidelijk te verminderen. Ook dat aspect is in de test meegenomen. Waarbij het uiteraard wel van belang is dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Minder slijtage, minder brandstofverbruik, minder gebruik van grondstoffen, minder geluidsoverlast en kortere transportafstanden - na toepassing van deze criteria zijn de kandidaten in deze test geanalyseerd.

Bij het kilometrage is het doel een zo laag mogelijke bandenslijtage als gevolg daarvan. Ook het brandstofverbruik is een van de doorslaggevende kenmerken. Uiteindelijk komt Goodyears Vector 4Seasons ook op dit punt als beste uit de bus. Een overtuigend bewijs dat topprestaties op het gebied van rijeigenschappen en zorg voor het milieu elkaar niet uitsluiten.

Uitgebreide testresultaten gratis online in te zien

De uitgebreide testresultaten, inclusief ranglijsten, staan inmiddels online bij AutoWeek. Verder is de AutoWeek Autobanden Prijsvergelijker een handig hulpmiddel om de scherpste aanbiedingen op zomerbanden te vinden. Op dit moment geeft de prijsvergelijker een overzicht van het volledige aanbod van 16 verschillende bandenaanbieders. Ook zijn hier de uitslagen van alle bandentests van de afgelopen negen jaar terug te vinden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen