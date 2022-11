Proef met elektrische auto's die al rijdend worden opgeladen

Op een Duitse snelweg beginnen binnenkort tests waarbij elektrische personenauto's al rijdend automatisch worden opgeladen via inductieplaten in het wegdek. Als dit op grote schaal wordt toegepast, hoeven auto's vrijwel nooit meer aan de laadpaal. De proef vindt plaats op een kilometer lang Autobahn-traject in het noorden van de deelstaat Beieren.

Voor elektrische tandenborstels is de zogenaamde inductietechnologie voor het draadloos opladen van een accu allang gemeengoed, maar voor elektrische auto's ligt dat anders. Verschillende fabrikanten spelen al jaren met het idee, en dat leidde tot wat kleinschalige pogingen. Zo bood BMW al eens een draadloosladenplateau aan voor zijn plug-inhybride 530e en implementeerde Volvo dit jaar de technologie in het Zweedse Göteborg. Daar rijden nu draadloos opgeladen elektrische Volvo's XC40 rond als taxi.

Bij deze initiatieven ging het altijd om auto's die worden opgeladen terwijl ze stilstaan. Duitsland geeft binnenkort invulling aan de volgende stap: het draadloos opladen van (op snelheid) rijdende auto's. Daarvoor rust het een traject van één kilometer Autobahn in het noorden van Beieren uit met de inductietechnologie.

De voorbereidingen voor het proefproject zijn al in juli begonnen, maar het experiment is nu pas wereldkundig gemaakt. Wanneer het traject in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend. Er is een investering van 7,5 miljoen euro mee gemoeid, waarvan een belangrijk deel afkomstig is van het Duitse ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. Dat wil het rijden met elektrische auto's stimuleren.

Tot nu waren initiatieven met het draadloos opladen van elektrische auto's weinig succesvol.

Nog maar weinig elektrische auto's zijn uitgerust met deze technologie

De voor de proef benodigde apparatuur is afkomstig van het Israëlische Electreon, dat al eerder een proef deed met het opladen van rijdende elektrische bussen in het Duitse Karlsruhe. In deze proef worden op grotere schaal personenauto's getest. De kosten worden scherp in de gaten gehouden. Die kunnen meevallen als elektrische auto's eenmaal op grote schaal op deze manier worden opgeladen. Maar voor het zover is, zijn er natuurlijk wel forse investeringen in het wegdek nodig.

Of straks elke elektrische auto met inductielaadmogelijkheid kan opladen op het proeftraject, is nog niet duidelijk. Mogelijk worden tijdens de proef alleen hiervoor aangewezen voertuigen als taxi's ingezet. De keuze is beperkt, want er zijn nog maar weinig elektrische auto's op de markt die uitgerust zijn met deze technologie.

Bij draadloos opladen gaat veel energie verloren

Tot nu waren initiatieven met het draadloos opladen van elektrische auto's weinig succesvol. Het blijkt namelijk dat daarbij veel meer energie verloren gaat dan bij het laden via een kabel. Toch bestaat ook in Nederland al langer belangstelling voor deze technologie.

Zo kondigde spoorbeheerder ProRail jaren geleden al aan geïnteresseerd te zijn in het aanbieden van inductievlakken voor elektrische auto's. Die kunnen dan worden opgeladen terwijl ze op een parkeerplaats staan of desnoods zelfs als ze wachten voor een gesloten spoorwegovergang. De spoorwegen in Nederland zijn al voorzien van een omvangrijk elektriciteitsnetwerk om daar treinen op te laten rijden.

