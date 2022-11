Dit zijn de betrouwbaarste auto's volgens de Consumentenbond

Japanse merken maken de betrouwbaarste auto's. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Niet alleen leden van die bond werden geraadpleegd, via sociale media konden ook andere consumenten hun ervaringen met hun auto te delen.

Terwijl uit dit soort onderzoeken in het buitenland vaak Toyota of Lexus als beste uit de bus komt, blijkt in dit Nederlandse onderzoek Suzuki de winnaar. Met een rapportcijfer van 8,5 staat dit merk op de eerste plek en daarmee stoot daarmee landgenoot Mitsubishi van de troon. Vorig jaar werd Mitsubishi nog als betrouwbaarste automerk bestempeld.

Toch is er ook voor Mitsubishi genoeg reden voor een feestje. De verschillende Suzuki's staan samen op nummer 1, maar één type Mitsubishi krijgt het hoogste rapportcijfer. De Mitsubishi ASX, die tussen 2007 en 2022 in ons land werd verkocht, mag zich met een rapportcijfer van 9,3 de meest betrouwbare auto van ons land noemen. Volgens de resultaten van de enquête weigerde slechts 1 procent van de Mitsubishi's ASX in Nederland dienst.

Daarnaast staat het merk Mitsubishi ook dit jaar weer hoog in de ranglijst van betrouwbaarheid. Het staat achter Suzuki op op de tweede plek met een nagenoeg vergelijkbaar rapportcijfer van 8,4. Toyota staat op plek vier en moet Subaru met een derde plek voor zich dulden. De vijfde positie wordt gedeeld door Honda, Mazda en BMW. Daarmee is BMW het hoogst genoteerde niet-Japanse merk in de lijst.

In de resultaten wordt niet weergegeven hoeveel kilometer er met de modellen is gereden.

AutoWeek

Auto's van maximaal tien jaar oud

Het onderzoek wordt elk jaar door de Consumentenbond gehouden en is in Nederland het enige dat op grote schaal de kwaliteit van auto's zichtbaar maakt. Het maakt vooral duidelijk over welke auto's Nederlandse automobilisten het meest of minst tevreden zijn.

De Consumentenbond vroeg hoeveel keer eigenaren het afgelopen jaar pech met hun auto hadden. Een reparatie die kon wachten, telde voor 20 procent mee en eentje waarvoor de auto direct naar de garage moest voor 35 procent. Pechgevallen waarbij de auto niet meer verder kon rijden, hadden een wegingsfactor van 45 procent.

Door de gekozen onderzoeksmethode is het onderzoek helaas niet representatief voor alle automobilisten in Nederland. Bovendien beperkt de enquête zich tot personenauto's met een bouwjaar vanaf 2012.

Renault voert de lijst van verliezers aan

Ook interessant is natuurlijk de lijst met auto's die door de consumenten als het minst betrouwbaar worden ervaren. De Renault (Grand) Scénic die tussen 2012 en 2015 werd geleverd krijgt in dit onderzoek het slechtste rapportcijfer: een 1.

Ook de Mégane (2012-2016) scoort met een rapportcijfer van 2,2 bijzonder slecht. Hetzelfde geldt voor auto's als de Skoda Fabia (2007-2014, rapportcijfer 3,7), de Peugeot 208 (tot 2019, rapportcijfer 4,6) en de Renault ZOE (rapportcijfer 4,3). Ook de Citroën (Grand) C4 Picasso (tot 2018) scoort met een 3,8 bijzonder slecht. En de vorige generatie Volkswagen Polo van voor de facelift scoort met een 4,5 ook niet best.

Volgens de redactie van AutoWeek moeten er bij het onderzoek wel enkele kanttekeningen worden geplaatst: "In de resultaten wordt niet weergegeven hoeveel kilometer er met de auto's is gereden. We vinden dan ook relatief veel modellen met hoge rapportcijfers die - mogelijk - in trek zijn bij relatief oudere leeftijdsgroepen en dus meestal minder kilometers maken. Een stevige korrel zout is dus op zijn plek.''

Op de site van AutoWeek lees je meer over de uitkomsten van deze enquête en je vindt daar ook ranglijsten van de winnaars en verliezers.

