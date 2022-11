Kampeerauto voor dagelijks gebruik wordt steeds aantrekkelijker

Het wordt steeds aantrekkelijker om een camper in te zetten als auto voor dagelijks gebruik. Campers worden in steeds meer soorten en maten én prijsklassen aangeboden. Ze rijden bijna net zo gemakkelijk en comfortabel als een personenauto. En je krijgt er ook nog belastingvoordeel op. Maar is zo'n kampeerauto wel handig in het dagelijks gebruik?

Wanneer een auto bij de RDW geregistreerd staat als kampeerauto, betaal je maar een kwart van het reguliere tarief van de wegenbelasting. Dit in vergelijking met een auto in dezelfde gewichtscategorie en op dezelfde brandstof. Dat maakt de aanschaf van een kampeerauto, desnoods voor dagelijks gebruik, extra aantrekkelijk.

De Belastingdienst heeft dat voordeel in het leven geroepen omdat campers bijna alleen voor recreatie worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor een weekendje weg of een reis in de zomervakantie. Afgezien van de ritten naar de vakantiebestemming komt een camper zelden de weg op, is het uitgangspunt. Maar omdat je de gebruiksduur op jaarbasis niet hoeft te registreren, kun je in feite het gehele jaar profiteren van het kwarttarief.

Om voor dat tarief in aanmerking te komen, stelt de Belastingdienst wel een aantal belangrijke voorwaarden aan de maatvoeringen en de inrichting van de camper of campervan. Houd daarmee rekening als je een bestelbusje wilt ombouwen tot camper.

Sta je op het punt om een inmiddels tot camper omgebouwd voertuig te kopen, controleer dan op het kenteken of het daadwerkelijk geregistreerd staat als kampeerauto. Is dat niet het geval, dan betaal je alsnog het (dure) standaardtarief.

Moderne bestelbussen, en dus ook kampeerauto's, rijden net zo gemakkelijk als een personenauto. Foto: Bürstner

Diesel is nog steeds de standaard bij kampeerauto's

De compacte buscampers van de bekende camper- en caravanfabrikanten zijn gebaseerd op de nieuwste modellen van de bedrijfswagenmerken. Denk daarbij aan de Volkswagen Transporter T6.1, de Fiat Ducato, de Ford Transit Custom of de Renault Trafic. Bij dergelijke bestelbusjes is een dieselmotor nog steeds de standaard.

Alternatieve motorvarianten met een hybride of zelfs geheel elektrische aandrijflijn zijn er nog maar weinig. Diesel is nog steeds de standaard in de kampeerbranche. Elektrische aandrijving staat er nog in de kinderschoenen.

Maar de beschikbare diesels zijn meestal krachtige en zuinige motoren, die voldoen aan de strengste emissie-eisen. En de rijhulp- en veiligheidssystemen die bekend zijn van personenauto's kunnen meestal ook in campers worden toegepast.

Vanzelfsprekend rijdt een bestelbusje minder verfijnd. Het onderstel is berekend op zware vrachten en niet in de eerste plaats afgestemd op comfort of stuurprecisie. Maar de hoge zitpositie geeft een goed overzicht op het verkeer én over de vangrails. Over de kwaliteit van de stoelen valt evenmin te klagen.

Afhankelijk van de camper die je kiest, mag je op pad met vier tot zes personen. Dit heeft ook te maken met het maximaal toelaatbare gewicht van het voertuig. Het officiële aantal zitplaatsen (en dus het maximumaantal inzittenden) staat vermeld op het kenteken.

Uiteraard neemt de inrichting - inclusief koelkast, fornuis en stromend water - de nodige ruimte en gewicht in beslag. Maar de fabrikant die de bus tot camper heeft omgebouwd, heeft doorgaans goed nagedacht over de hoeveelheid opberg- en bagageruimte. Met een trekhaak of fietsenrek achterop is de functionaliteit van de camper nog verder uit te breiden.

Onderweg eten, slapen of douchen: dat is het grote voordeel van een camper, zoals de Bürstner Copa, ten opzichte van een personenauto.

Parkeren kan een uitdaging zijn met zo'n lange auto

Sommige buscampers worden geleverd met een hefdak, waarmee je een bed boven op de auto creëert zodra je het dak uitvouwt. Doordat de bodemplaat van het bed eveneens kan worden opgeklapt, profiteer je van extra stahoogte - tot wel 2 meter - als het bed niet wordt gebruikt.

Ongeacht het aantal zitplaatsen is een compacte kampeerbus meestal berekend op twee volwassenen en hooguit twee (nog niet volgroeide) kinderen. Het interieur is erg knus, maar voldoende ruim en comfortabel om 's avonds of een keer bij slecht weer als onderkomen te dienen. Schijnt de zon, dan leef je buiten.

Voor dagelijks vervoer is een kampeerbus prima te gebruiken, al stuit je snel op een aantal praktische bezwaren. Allereerst het vinden van een parkeervak, want dat valt soms tegen met een lengte van minimaal zo'n 6 meter. Verder is menig parkeergarage te laag voor een kampeerauto en kan ook de wasstraat een probleem zijn.

En al neemt een buscamper niet veel meer ruimte in beslag dan een uit de kluiten gewassen middenklasser, veel Nederlandse gemeenten stellen dat een recreatievoertuig uiterlijk drie dagen op een openbare parkeerplaats mag staan. Wanneer je een kampeerauto wilt kopen voor dagelijks gebruik, is parkeergelegenheid op eigen terrein daarom al een must.

Vergeleken met personenauto's is een camper niet goedkoop. Een van de scherpst geprijsde modellen van dit moment is de Bürstner Copa, die is gebaseerd op de Ford Transit Custom. Deze campervan heeft een vanafprijs van 61.750 euro. Dat is te vergelijken met een middenklasser als de BMW 320d Touring, Mercedes C 300 e of de elektrische Nissan Ariya met het grootste accupakket en de sterkste motoren. Maar ja, in die auto's kun je niet eten, slapen of douchen.

