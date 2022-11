Zijn fabrikanten met zelfrijdende auto's een doodlopende weg in geslagen?

Delen via E-mail

Eind oktober maakten Ford en Volkswagen bekend te gaan stoppen met de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's. Eerder stopten BMW en Mercedes-Benz ook al met hun samenwerking voor dit soort wagens. Zijn fabrikanten een doodlopende weg in gegaan?

De auto-industrie zit in zwaar weer. De verkoop staat onder druk en het verdienmodel eveneens. Veel autofabrikanten kijken dan ook naar het aanbieden van mobiliteit als nieuwe bron van inkomsten. Dat is allereerst de deelauto, maar nog mooier zou zijn om van die deelauto een zelfrijdend vervoersmiddel te maken.

Mede daardoor zijn er door de verschillende fabrikanten de afgelopen jaren tientallen miljarden euro's geïnvesteerd in de technologie voor autonoom rijden. Het trok ook de aandacht van bedrijven buiten de auto-industrie, met als bekendste voorbeeld Google-zusterbedrijf Waymo.

Maar alle mooie beloftes ten spijt, ook in de allermodernste auto's, die weliswaar bochten kunnen maken, afritten kunnen nemen en zelf kunnen parkeren, kun je nog altijd geen krant lezen achter het stuur, om maar een voorbeeld te noemen. Ford gaf bij de aankondiging om te stoppen met Argo AI dan ook toe dat de techniek meer tijd nodig heeft om volwassen te worden dan gedacht.

Toch denken experts niet dat er door de industrie op het verkeerde paard gewed is. "Bij innovaties zie je vaker dat de verwachtingen erg hoog gespannen zijn en dat het later enigszins tegenvalt vanwege de (technische) uitdagingen", zegt Rico Luman, Senior Economist Transport, Logistics & Automotive bij ING.

"Er zit denk ik nog steeds toekomst in volledig autonoom rijden, maar grootschalige uitrol heeft veel voeten in aarde en lijkt op dit moment verder weg dan enige tijd terug, vooral als het gaat om een drukkere of stedelijke omgeving. Je merkt de laatste tijd dat verwachtingen daarvan wat naar beneden worden bijgesteld. Bovendien zijn de vereiste investeringen heel erg groot."