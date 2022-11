De kleur van je auto beïnvloedt de restwaarde én veiligheid

Nederlanders kopen het liefst een auto in een neutrale kleur. Dat heeft immers een gunstig effect op de uiteindelijke inruilwaarde, is de gedachte. Maar hoe zit het met de zichtbaarheid van je auto in het verkeer? Is het risico op een ongeval groter in een grijze, zwarte of witte auto?

Koop je een auto in een opvallende kleur, dan loop je minder risico op een ongeval dan in bijvoorbeeld een zwarte of grijze auto. Je bent immers beter zichtbaar in het verkeer. Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars wijst uit dat groene, oranje en gele auto's het minst betrokken zijn bij aanrijdingen.

Auto's met een bruine tint zijn op jaarbasis juist het vaakst betrokken bij een aanrijding. Overigens maakt het Verbond onderscheid tussen bruin en beige. Opvallend: op maar liefst 2,35 procent van alle roze auto's wordt op jaarbasis een schade bij de verzekeringsmaatschappij geclaimd.

Het Nederlandse wagenpark 'vergrijst'

Nu is roze bepaald niet populair onder autokopers. Volgens het CBS rijden slechts iets meer dan 3.500 auto's rond in deze kleur. Nederlanders zijn erg behoudend in de kleurkeuze van hun auto's en kiezen het liefst voor grijs, zwart of wit. Dat was twintig jaar geleden wel anders, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Toen werden de meeste auto's nog in het rood besteld.

Inmiddels is 34 procent van het gehele Nederlandse wagenpark 'vergrijsd', terwijl 24 procent een zwarte lakkleur heeft. Daarmee wijken Nederlanders niet af van de kleurtrends in de rest van Europa. Ook in de landen om ons heen gaat de voorkeur van de autokoper uit naar grijs, zwart of wit.

En in de rest van de wereld? Daar blijken deze kleuren ook het meest gevraagd. Maar opvallend is dat in Rusland 11 procent van alle nieuwe auto's in een bruintint wordt besteld. Automobilisten in India rijden liever niet in een blauwe auto: slechts 3 procent kiest voor deze kleur. En autokopers in China hebben een duidelijke voorkeur voor wit: 50 procent van alle nieuwe auto's wordt daar in het wit besteld.

De Toyota's Aygo en Yaris Cross worden gratis in het wit geleverd.

Opvallende kleur? Meestal voor een meerprijs

De meest verkeersveilige kleuren - groen, rood en oranje - zijn wereldwijd veel minder populair. In het huidige Nederlandse wagenpark heeft nog maar 6 procent van de auto's rode lak en 3 procent groene. Van de duizend auto's zijn slechts zes exemplaren oranje (0,6 procent). Blijkbaar denkt de autokoper niet na over de verkeersveiligheid bij het kiezen van de kleur.

In hoeverre de meerprijs van een bepaalde lakkleur meespeelt in de voorkeur van de koper, is moeilijk te bepalen. Zo wordt de Opel Corsa - in oktober de bestverkochte auto in Nederland - alleen van een witte, grijze of zwarte lak voorzien als er een meerprijs wordt betaald. Wil je dat niet, dan is de keuze beperkt tot oranje.

Een soortgelijk beleid zien we bij Peugeot. Voor de 208 is geel de standaardkleur, terwijl de 2008 zonder meerprijs wordt geleverd met een oranje lak. Andere merken kiezen liever voor een neutrale lakkleur als de standaard. De Toyota's Aygo en Yaris Cross worden gratis in het wit geleverd, terwijl Volvo op de XC40 alleen grijs aanbiedt zonder meerprijs. Bij een grote auto als de BMW 5 Serie zijn zwart en wit de standaardkleuren.

Ruim 70 procent van de occasions is grijs, zwart of wit

Wanneer veruit de meeste nieuwe auto's worden gekocht in het grijs, zwart of wit, heeft dit natuurlijk direct invloed op het kleurenaanbod van tweedehands auto's. Op Gaspedaal.nl bestaat zelfs meer dan 70 procent van het totale aanbod uit grijze, zwarte en witte occasions.

Hoewel het niet uit zou mogen maken, ruilen autobedrijven veel liever een auto in met een neutrale kleur dan eentje met een in het oog springend, meer smaakgebonden lakkleur. Het risico bestaat immers dat het verhoudingsgewijs veel langer duurt voordat zich een koper meldt voor deze occasion met zijn 'verkeersveilige' kleur. En dat brengt voor het bedrijf extra kosten met zich mee. Dit kan weer van invloed zijn op de geboden inruilprijs.

Wil je meer feitjes over lakkleuren weten? Een uitgebreide vergelijking van de verschillende kleuren zie je op deze pagina van Gaspedaal.nl

