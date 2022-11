Met deze veranderingen stimuleert Den Haag in 2023 vergroening op de weg

Vanaf 2035 gaan nieuwe brandstofauto's in de ban. Om de overstap van 'fossiel' naar elektrisch zo prettig mogelijk te maken, heeft de overheid per 1 januari 2023 een pakket maatregelen in petto. Wat vinden de experts van de nieuwe maatregelen?

Hogere bijtelling voor elektrische auto's, stimulering van goedkopere modellen. Vanaf 1 januari zit er maar weinig verschil tussen de bijtelling van een elektrische of een brandstofauto. Rijd je zakelijk een elektrische auto en gebruik je die ook privé?

Over de eerste 30.000 euro van de fiscale waarde krijg je een bijtelling van 16 procent, voor elke euro meer geldt de reguliere 22 procent. Hiermee wil de overheid het aanbod van voordeliger elektrische auto's stimuleren.

"Elektrisch rijden levert een belangrijke bijdrage aan het halen van onze klimaatdoelen", zegt voorzitter Leonie van den Beuken van Vereniging Elektrische Rijders. "Dit moeten we blijven stimuleren. Het is onverstandig om de geplande afbouw van het bijtellingsvoordeel en de verlaging van de fiscale waarde voor de lagere bijtelling door te laten gaan."

"De prijzen van EV's dalen daarvoor te weinig. Wij pleiten daarom voor het tot 2025 verlagen van de bijtelling voor een EV naar 12 procent en het handhaven van de fiscale waarde van 35.000 euro."

Accijnskorting op brandstoffen verlengd, afbouw vanaf 1 juli. De compensatiekorting op de brandstofaccijns blijft gehandhaafd. Na 30 juni wordt deze korting gehalveerd. Nu de prijzen aan de pomp weer dalen, is het de vraag in hoeverre we dat in de portemonnee voelen.

"De tijdelijke korting is door de gedaalde prijzen niet echt noodzakelijk meer", betoogt Paul van Selms van UnitedConsumers. "Wel pleiten we voor een structurele verlaging. Hiermee is er meer harmonie met de brandstofprijzen elders in Europa."

"Je kunt je afvragen of de accijnskorting voor de dure diesel moet blijven. Daarmee ontlast je zakelijke rijders en de transportbranche. Anderzijds krijgt de consument onder de streep de hogere prijs voor diesel ook voorgeschoteld, omdat het doorwerkt in de prijzen voor andere producten."

Verhoging belastingvrije kilometervergoeding. De belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers gaat omhoog naar 21 cent. Sinds 2006 is dit 19 cent.

"Wij pleiten al jaren voor een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding en zijn gematigd blij dat er nu eindelijk beweging in is gekomen", vertelt voorzitter Martin Huisman van Vereniging Zakelijke Rijder (VZR). "Wel is dit veel te laat en het bedrag is niet afdoende."

De inflatie neemt toe, dus de voorzieningen voor levensonderhoud worden steeds duurder. Daarbij komt nog dat een auto aan variabele kosten meer dan 21 cent per kilometer kost. Volgens de berekening van de VZR is in 2022 het juiste bedrag 39 cent, een redelijk bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding. Van die 39 cent is volgend jaar dus maar 21 cent onbelast.

"Een werkgever mag natuurlijk een hogere kilometervergoeding geven en dat is ook terecht. Helaas weten we ook dat voor veel werkgevers het onbelaste deel ook de norm is om uit te keren aan werknemers", vult Huisman aan.

"Werknemers leggen er dus feitelijk vaak geld op toe als ze naar het werk komen met de auto. Dat is wel zuur. Ik denk ook niet dat het de vergroening van het wagenpark stimuleert. Daarvoor zouden er meer nieuwe, het liefst elektrische auto's, op de weg moeten komen."

"De verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding is echter zo gering dat dit geen effect heeft op het aankoopgedrag voor een auto. Voor bijvoorbeeld een gemiddelde zelfstandige is het aankoopbedrag van een EV nog erg hoog. Daar brengt een kleine verhoging van de kilometervergoeding geen schokkende verandering in."

De subsidiepot voor de particuliere aanschaf van een elektrische auto is weer gevuld en met meer geld. Om ook particulieren warm te maken voor een elektrische auto, geeft de overheid weer een aanschafsubsidie. Voor bijna 23.000 nieuwe elektrische auto's is er een korting van 2.950 euro beschikbaar.

Voor gebruikte elektrische auto is dat 2.000 euro. Die subsidiepot is toereikend voor 16.200 auto's. De subsidie kan vanaf 10 januari aangevraagd worden op RVO.nl. In 2022 was de subsidiepot na een half jaar leeg. Door het vergroten van het subsidiebudget en het verlagen van het subsidiebedrag per nieuwe auto kunnen er meer particulieren van profiteren.

"In de zakelijke markt hebben de fiscale voordelen en subsidieregelingen zeker zin gehad bij de vergroening van het wagenpark", vindt directeur André Renses van autobedrijf Renses E-mobility. "Het is daarom ook een gemiste kans dat dit zo snel wordt afgebouwd."

"In de particuliere markt denk ik dat de PR- waarde van de subsidieregeling belangrijker is dan het daadwerkelijke bedrag. Het stimuleert mensen toch een elektrische auto te overwegen. Wij kunnen dan ons complete, logische verhaal vertellen. Dan zien ze vanzelf in dat de voordelen van een elektrische auto groter zijn dan de veronderstelde nadelen."

