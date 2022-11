Zelf een auto importeren? Zo koop je een betrouwbare occasion in het buitenland

Het valt momenteel niet mee om in Nederland een geschikte tweedehands auto voor een juiste prijs te vinden. Daarom wijken veel autokopers uit naar het buitenland. Kun je zelf een jonge occasion importeren of zitten er te veel haken en ogen aan?

In Nederland is momenteel een nijpend tekort aan tweedehands auto's. Daardoor zijn occasions de laatste tijd zo duur. Zo zagen we dat een Volkswagen Polo van ruim een jaar oud op een Nederlandse verkoopsite voor maar enkele honderden euro's minder werd aangeboden dan de nieuwprijs.

Dat is dubbel pech voor particuliere kopers voor wie het sowieso al te duur is geworden om een nieuwe auto aan te schaffen.

Bovendien is het bijna niet mogelijk om op korte termijn een nieuwe auto te bemachtigen. Dealervoorraden zijn opgedroogd en als gevolg van de coronapandemie, chiptekorten en stagnatie in de aanvoer van onderdelen, lopen de levertijden van nieuwe auto's steeds verder op.

Particuliere autokopers kijken steeds vaker buiten de landsgrenzen

De laatste paar jaar hebben de verkopen van nieuwe auto's in Nederland flinke deuken opgelopen. Wat dat betreft was 2021 zelfs een historisch dieptepunt, met niet meer dan 323.000 nieuwe kentekens. Maar gelijktijdig was de verkoop van tweedehands auto's niet eerder zo hoog geweest.

Ook corona is daarvan een oorzaak. Veel mensen kozen ervoor om voor het dagelijks woon-werkverkeer uit het openbaar vervoer te stappen en voor een gebruikte auto te kiezen als besmettingsveilige 'bubbel'.

"In 2021 werd door Nederlandse autobedrijven een recordaantal van meer dan 1,3 miljoen occasions verkocht", meldt de BOVAG. Om blijvend aan die grote vraag te kunnen voldoen worden in Nederland veel te weinig nieuwe auto's verhandeld. Daarom gaan steeds meer autobedrijven in het buitenland op zoek naar geschikte gebruikte voorraad.

Vergeleken met 2015 werd vorig jaar het dubbele aantal auto's vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. Maar ook particuliere autokopers kijken steeds vaker buiten onze landsgrenzen in hun jacht naar een geschikte, acceptabel geprijsde occasion.

Transparante historie van de auto

Duitsland is veruit de grootste hofleverancier van geïmporteerde occasions. Dankzij Duitse verkoopwebsites zoals Mobile.de is het voor Nederlanders heel laagdrempelig om in het grote aanbod van tweedehands auto's te zoeken naar dat ene pareltje met een krachtige motor, een rijke standaarduitrusting én een aantrekkelijke prijs.

Sterker nog, je kunt ook op grote Nederlandse verkoopsites zoals Gaspedaal.nl zoeken in het aanbod bij autobedrijven in andere Europese landen. Daar klik je dan simpelweg in het zoekvenster op EU Aanbod in plaats van NL Aanbod. Bij de aangeboden auto's zal je meteen zien dat een Nederlands bedrijf je vaak kan 'ontzorgen'. Het betalen van de belasting en de importhandelingen worden dan door dat Nederlandse bedrijf afgehandeld en desgewenst krijg je de auto gewoon thuis afgeleverd.

Wil je toch rechtstreeks met bijvoorbeeld een Duits autobedrijf zelf onderhandelen, dan hoeft de communicatie met de verkopende partij geen groot bezwaar te zijn. Zelfs al ben je de Duitse taal niet machtig, voor contact per e-mail kom je met Google Translate al een heel eind.

Een vaak gehoord bezwaar om een auto te importeren: je doet een heleboel moeite en dan valt de auto uiteindelijk zwaar tegen. Teleurstellingen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar je kunt van tevoren wel al een heleboel informatie over een bepaalde auto verzamelen.

Aan de hand van het chassisnummer van de auto - dat je wel eerst bij de verkopende partij moet zien te achterhalen - kan via Carfax.eu inzage in de volledige (geregistreerde) geschiedenis van betreffende auto worden verkregen.

Is de auto ooit betrokken geweest bij een aanrijding? Klopt de kilometerstand wel? Heeft de auto altijd netjes volgens de onderhoudsvoorschriften bij de merkdealer zijn servicebeurten gehad? Wanneer is de distributieriem voor het laatst vervangen? Voor elk afzonderlijk chassisnummer dat je invoert, betaal je bij Carfax 20 euro voor een uitdraai van de onderhoudshistorie. Als de historie onvolledig lijkt of niet bekend is, wees dan op je hoede!

Keuren, keuren, keuren

Hoe dan ook is het raadzaam om vóór aanschaf altijd een aankoopkeuring bij een onafhankelijk bedrijf te laten doen. In Duitsland kun je hiervoor bijvoorbeeld terecht bij de Dekra. Vertrouw in elk geval niet op alleen het rapport van de nog geldige periodieke keuring.

Ook al is het keuringsrapport pas een paar maanden geleden afgegeven - en blijft de vermelde geldigheidsduur voor een auto uit de EU in Nederland gewoon tot het einde geldig - dan wil dat nog niet zeggen dat de occasion technisch in orde is.

Voor het transport van de auto naar Nederland kun je natuurlijk zelf een geschikte autoambulance of oprijwagen huren en zelf op pad gaan naar de vestigingsplaats van de verkoper. Je kunt ook overwegen om de auto op te laten pikken door een transportbedrijf.

Maar houd behalve de transportkosten ook rekening met bpm (belasting voor personenauto's en motorrijwielen). Want eenmaal in Nederland, wordt bij de kentekenkeuring door de RDW een restbedrag voor de bpm in rekening gebracht.

Als een auto zeventien jaar en zes maanden oud is, hoeft er geen rest-bpm meer betaald te worden. Je kunt het bpm-bedrag van de auto die je wil importeren zelf berekenen, door alle gegevens van de auto in te voeren op de bpm-calculator van AutoWeek.

