Zo kun je met een standkachel in je auto brandstof besparen

Door een standkachel in je auto in te laten bouwen, zit je er in de winter altijd warmpjes bij. Maar dat niet alleen: voor vertrek is ook de motor al op temperatuur gebracht. Daardoor bespaar je op het brandstofverbruik.

Bevroren ruiten moeten krabben, bibberen van de kou omdat de kachel het nog niet doet, extra veel brandstof verstoken tot de motor op bedrijfstemperatuur is... Wanneer je na een winterse nacht op pad moet met een auto die altijd buiten geparkeerd staat, is dit onbehaaglijke scenario onontkoombaar. Tenzij je een standkachel hebt laten inbouwen. Dan stap je bij elke rit in een heerlijk voorverwarmde auto.

Achteraf in laten bouwen

Tegen bijbetaling leveren sommige automerken zo'n standkachel op een beperkt aantal modellen. Bepalend voor de meerprijs is de grootte van de motor en de capaciteit van de parkeerverwarming. Zo vraagt Audi bijvoorbeeld een bedrag van 2.172 euro voor een standkachel in de A4 (met tweeliter viercilinder motor), terwijl Volvo voor 790 euro een parkeerverwarming kan leveren in de XC40 met 1,5-liter driecilinder.

Je kunt ook achteraf een standkachel laten inbouwen bij een specialist, zoals een dealer van Webasto of Eberspächer. Overigens is dat niet bij elke auto mogelijk. "Bij bepaalde modellen is in de software van het motormanagementsysteem een soort 'firewall' ingebouwd, waardoor een achteraf ingebouwde standkachel niet werkt", vertelt een woordvoerder van inbouwspecialist DERA B.V., dat vestigingen heeft in Arnhem, Ede en Barneveld. Ze kunnen hier van elke auto precies vertellen of inbouw van een standkachel al dan niet mogelijk is.

Achteraf een standkachel laten inbouwen kan niet altijd. Foto: Eberspächer

Bodem van een frisdrankglas

Bij standkachels is er onderscheid tussen luchtverwarming en waterverwarming. "Bij personenauto's kiezen we meestal voor waterverwarming", zegt de woordvoerder van DERA B.V. Een dergelijke standkachel verwarmt de koelvloeistof van de auto, in eerste instantie om de motor op temperatuur te brengen. De restwarmte die daarbij vrijkomt, wordt vervolgens via de ventilatiekanalen het interieur ingeblazen. Zo ontdooit je voorruit, en hoef je na een nachtje vorst niet meer je ruiten te krabben. Je stapt in een auto die al behaaglijk op temperatuur is.

De standkachel werkt op benzine of op diesel, afhankelijk van de motor die in je auto ligt. Om het koelwater op temperatuur te krijgen, is maar een heel klein beetje brandstof nodig. Uiteraard is dit afhankelijk van hoelang je de standkachel aan laat staat. Normaal gesproken kost het ongeveer een kwartier om de koelvloeistof van de motor op een temperatuur van 70 graden Celsius te brengen. "Daarbij verbruikt de standkachel hooguit de bodem van een frisdrankglas aan benzine of diesel", zegt de woordvoerder van DERA B.V. Een kwartier tot een half uurtje later zijn de motor en het interieur van de auto opgewarmd.

Brandstofbesparing

Behalve het comfort van een warm interieur en ijsvrije ramen, heeft de standkachel als groot voordeel dat de motor na de 'koude start' niet lang meer nodig heeft om op de optimale bedrijfstemperatuur te komen. Met andere woorden: er gaat minder energie zitten in de opwarming van de motor, waardoor je tijdens de eerste kilometers benzine of diesel bespaart vergeleken met een 'koude start' .

Het is moeilijk te zeggen hoe groot de besparing precies is. "Dat is afhankelijk van heel veel factoren, zoals de buitentemperatuur en de gewenste voorverwarming", zegt de woordvoerder van DERA B.V. "Dat kan elke dag weer anders zijn."

Wat het precies kost om een standkachel in te laten bouwen, is ook weer van allerlei factoren afhankelijk. Bij elke auto is dat anders, waarbij de cilinderinhoud van de motor bepalend is voor de capaciteit van de standkachel. Maar zo zijn er bijvoorbeeld ook verschillende methoden van bediening, bijvoorbeeld met een afstandsbediening of met een app op je smartphone. Ook dat is bepalend voor de definitieve prijs van de standkachel.

Elektrische auto's

Ook bij elektrische auto's bestaat de mogelijkheid om achteraf een standkachel in te laten bouwen. Hierbij gaat het om een elektrisch systeem, dat zijn energie put uit de accu's van het voertuig. Veel EV's worden echter standaard geleverd met een warmtepomp. Voor een efficiënter stroomverbruik kan het accupakket met deze warmtepomp alvast worden voorverwarmd. Dat geldt ook voor het interieur. Door de warmtepomp aan te zetten als de auto nog aan de laadpaal staat, onttrek je bij de 'koude' start zo min mogelijk energie uit het accupakket.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen