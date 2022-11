Deze auto-accessoires kosten net zoveel als een leuke (nieuwe) auto

Bijzondere objecten van bijzondere autofabrikanten hebben een grote aantrekkingskracht op liefhebbers. Zeker bij de duurdere merken leggen klanten grote bedragen neer voor zaken als champagnekoelers, speciale horloges of andere items met het merklogo erop. Vaak kun je voor die bedragen een mooie (nieuwe) auto kopen.

Zo presenteerde Porsche onlangs een nieuwe soundbar voor in de woonkamer. Tot zover niks bijzonder. Toch zul je dit product niet in de bakken bij de MediaMarkt terugvinden. Sterker nog, het Duitse sportwagenmerk laat slechts vijfhonderd exemplaren van deze soundbar maken.

Wat er zo bijzonder is? De soundbar zit verpakt in de uitlaat van een Porsche 911. En niet eentje van een gewone 911, maar een heuse 911 GT3. Deze uitvoering kost in Nederland minimaal 253.000 euro. De soundbar zelf is dan ook niet goedkoop: 8.990 euro. Daar koop je een knappe tweedehandsauto voor.

De 911 Soundbar 2.0 Pro, zoals het product heet, is 1,5 meter lang, weegt 65 kilo en heeft een vermogen van 300 Watt. Had je toevallig al een speaker van Porsche in huis, dan kun je ze samen tegelijk muziek laten afspelen.

Het design van de soundbar zal niet ieders smaak zijn. Foto: Porsche

Bijzonder kistje sigaren

Zeg je luxe, dan zeg je Rolls-Royce. De auto's van het beroemde Britse merk kosten vele tonnen. En doordat je ze helemaal naar eigen smaak kunt samenstellen, loopt de prijs vaak nog verder op. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Hetzelfde geldt voor de accessoires van Rolls-Royce. Een aantal jaar geleden toonde het merk een speciale picknickmand, compleet met kristallen glazen en borden van porselein. De prijs? Ruim 41.000 euro.

Daarnaast levert Rolls-Royce zogeheten luxe cassettes van het formaat rolkoffer. Deze kistjes zijn er in verschillende uitvoeringen, maar altijd voorzien van hetzelfde speciale leer dat ook in de auto's gebruikt wordt.

In 2019 presenteerde Rolls-Royce een speciale champagneset, met aan weerszijde ruimte voor flessen en blikjes kaviaar. In het midden de glazen en een tafeltje. Vorig jaar verscheen een whisky- en sigarenkist op basis van het oorspronkelijke ontwerp.

Aan de ene kant zit een flessenhouder, aan de andere zijde een kleine humidor voor de sigaren. Een sigarenknipper en aansteker van het luxemerk S.T. Dupont krijg je er gratis bij. Hetzelfde geldt voor speciale whiskyglazen en een asbak. De Nederlandse prijs voor al dat moois lag destijds op een kleine 57.000 euro.

De gebruikte materialen zijn dezelfde als in de auto's van Rolls-Royce. Foto: Rolls-Royce

Een kostbaar horloge bij een kostbare auto

Dat zijn natuurlijk bizarre bedragen, maar je zult zien dat het altijd nog gekker kan. Bijvoorbeeld bij het exclusieve Franse sportwagenmerk Bugatti. De sportwagens zijn sowieso al flink duurder dan de auto's van Rolls-Royce en dat geldt ook voor de accessoires.

Zo werkt Bugatti al een aantal jaar samen met het Amerikaanse juweliershuis Jacob & Co voor de productie van horloges. Het pronkstuk is de Bugatti Chiron Tourbillon. In dit horloge is de 16-cilindermotor van de Bugatti Chiron-sportwagen nagemaakt. Dus ja, er zitten 16 werkende cilinders verpakt in de horlogekast. Je zet ze in beweging door middel van de kroon.

In totaal bestaat het Bugatti Chiron-horloge uit 578 losse en vaak piepkleine onderdelen. Mede doordat er zo veel werk zit in het in elkaar zetten van zo'n horloge kost het meest eenvoudige exemplaar al minimaal 301.000 euro. Wil je een horlogekast van goud of saffierglas of misschien wel een exemplaar ingelegd met diamanten? Dan schiet de prijs verder omhoog.

Stuk voor stuk ongeveer gelijk geprijsd met een fraaie eengezinswoning. Foto: Bugatti

