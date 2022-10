Honden- of kattenharen in de auto? Zo verwijder je ze gemakkelijk

De hond of kat kan gemakkelijk mee in de auto, maar voor je het weet zit het interieur vol haren. AutoWeek geeft tips over hoe je eenvoudig en snel katten- en hondenharen uit je auto kunt verwijderen.

Hoewel het waarschijnlijk logisch klinkt, is de stofzuiger in eerste instantie toch echt je beste vriend bij deze klus. Je zal er niet meteen elke haar op elk plek mee weg krijgen, maar je komt een heel eind met het stofzuigen van je hele auto interieur.

Met behulp van de stofzuigeraccessoires (eindstukken of borstels) kun je de minder hardnekkige haren verwijderen. Heb je thuis geen plek voor de deur om dit klusje te klaren, ga dan naar een wasstraat met apart stofzuigerstation. Dat is dan misschien ook het ideale moment om meteen de buitenkant van je auto door de wasstraat te halen.

De inrichting van het auto-interieur bepaalt in belangrijke mate hoe gemakkelijk het is om de haren eruit te krijgen. Zo hebben lederen stoelen overduidelijk het voordeel dat ze de haren van huisdieren minder hardnekkig vasthouden.

Zijn de stoelen gestoffeerd, dan heb je op z'n minst een goede borstel nodig. Gebruik bij voorkeur een zachte borstel, een veloursborstel of een zelfklevende borstel om de katten- en hondenharen uit je auto te verwijderen. Op de website van AutoWeek kun je terecht voor extra tips over de behandeling van Alcântara-bekleding.

Ook stoelhoezen kunnen uitkomst bieden.

Hoe verwijder je haren uit gestoffeerde autostoelen?

Gebruik een rubberen afwashandschoen om grotere oppervlakken van het interieur in cirkelvormige bewegingen te schrobben. Het schoonmaken gaat hierdoor makkelijker, want de haren blijven aan de handschoen plakken.

Je kunt voor deze manier van schoonmaken ook oude nylon panty's gebruiken. Die hebben nog een extra voordeel: de statische elektriciteit die wordt opgewekt door de wrijving van de panty, zal de haren als een magneet aantrekken.

Met een flexibele raamwisser of een oude douchewisser kun je doeltreffend dierenharen van je vloerbedekking of matten verwijderen. De haren blijven ook in dit geval aan het rubber hangen.

Een kledingroller met een plakkerige buitenkant kan eveneens handig gereedschap zijn. Een ander alternatief is een vochtige doek. Daarmee veeg je de haren het best eerst naar één plek, waarna je ze eenvoudiger kunt oppakken.

Tips om honden- en kattenharen in de auto te voorkomen

Nog beter is het natuurlijk om te voorkomen dat het interieur onder de haren komt te zitten of - erger nog - beschadigd raakt door de scherpe honden- en kattennagels. Het staat misschien niet zo mooi, maar stoelhoezen kunnen in dit geval uitkomst bieden. Een snellere en eenvoudige oplossing is een laken of deken op de achterbank uit te spreiden.

Tot slot is het natuurlijk ook verstandig om je hond voor de autorit nog even goed te kammen of borstelen. Dan weet je zeker dat er niet gauw losse haren in de auto zullen achterblijven.

