Kentekenplaat weg? Snel handelen kan veel ellende voorkomen

Een ontbrekende kentekenplaat kan je niet alleen een boete opleveren, maar er is nog een reden om snel actie te ondernemen. Voor je het weet maken criminelen gebruik van jouw kentekenplaten.

Een kentekenplaat is het zichtbare identiteitsbewijs van een vervoermiddel. Sinds dit jaar moeten zelfs landbouwvoertuigen een eigen kenteken hebben, en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle voertuigen, met uitzondering van fietsen en steps zonder (hulp)motor, hebben een eigen, uniek nummerbord. Het aluminium plaatje met letters en cijfers is overigens niet het officiële identiteitsbewijs van de auto, dat is de kentekencard.

Achter je kenteken gaat een schat aan informatie schuil. Een klein stukje daarvan is openbaar zichtbaar. Officiële instanties kunnen nog veel meer gegevens van zowel het voertuig als de eigenaar achterhalen. Het voeren van kentekenplaten is daarom van groot belang. Wie dat niet doet, riskeert een boete van minimaal 150 euro.

Mis je ineens beide kentekenplaten op je auto, dan kun je ervan uitgaan dat ze gestolen zijn. Kentekenplaten zijn namelijk erg diefstalgevoelig. Criminelen gebruiken ze om een gestolen voertuig van een andere identiteit te voorzien en zo de politie te ontlopen.

Hoewel een melding van de vermissing bij de RDW wettelijk voldoende is, kan het nooit kwaad om ook aangifte te doen bij de politie. Niet alleen kan dat een hoop gedoe schelen als jouw kenteken wordt gespot bij een criminele actie. De politie kan dan via camera's met kentekenherkenning, de zogenoemde de ANPR-camera's, de criminelen in de gaten krijgen.

Heeft je voertuig twee kentekenplaten en verlies je er één, dan zal je ze toch allebei moeten vervangen.

Een verloren plaat leidt tot een duplicaatcode

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een kentekenplaat simpelweg verliest, bijvoorbeeld omdat hij niet goed is bevestigd. Heeft je voertuig twee kentekenplaten en verlies je er één, dan moet je ze toch allebei vervangen. Zowel bij diefstal als verlies krijg je namelijk vervangende kentekenplaten, die zijn voorzien van een zogenoemde duplicaatcode. Die is herkenbaar aan een extra, klein, cijfertje op de plaat. De oorspronkelijke plaat heeft dit niet. Bij elke vervanging komt er een oplopend cijfer op.

Ook aanhangers moeten een kentekenplaat hebben. Foto: AutoWeek

Kentekenplaten omwisselen is mogelijk

Is je kentekenplaat onleesbaar door schade of veroudering, of vind je een platen met opgelegde letters mooier, dan kun je deze tegen betaling omwisselen bij een RDW-erkende kentekenplaatproducent. Er komt dan geen duplicaatcode op de kentekenplaat te staan.

Is je kenteken onleesbaar omdat het belemmerd wordt door bijvoorbeeld een fietsenrek, uitstekende lading of een lichte aanhangwagen, dan moet je een witte plaat met daarop het kenteken van het voertuig monteren. Vergeet ook deze niet te vervangen als het eigenlijke kenteken van je voertuig een duplicaatcode krijgt. Het verlies van een witte plaat hoef je niet te melden bij de RDW.

Een belangrijke uitzondering betreft het handelaarskenteken, de zogenoemde 'groene platen'. Bij verlies van de platen of de bijbehorende documenten, vervalt het volledige kenteken. Je moet dan een volledige nieuwe set aanvragen.

Nog meer tips over kentekenplaten

