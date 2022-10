Verouderde benzine is een groot risico voor plug-inhybrides

Zoveel mogelijk elektrisch rijden en dus zo min mogelijk tanken is het doel van een plug-inhybrideauto. Maar té weinig tanken kan problemen opleveren.

De afgelopen jaren zijn plug-inhybrides erg populair geworden. Niet alleen vanwege belastingvoordelen, maar ook omdat ze in aanschaf goedkoper zijn dan volledig elektrische auto's. Tegelijkertijd is hun reikwijdte op batterijen dankzij de voortschrijdende technologie steeds groter geworden.

Een plug-inhybride is een hybrideauto die op benzine rijdt, maar net als een elektrische auto óók een tijdje elektrisch kan rijden en wordt opgeladen met een laadkabel. Volledig elektrisch rijden kan met zo'n hybride meestal maar over een beperkte afstand, grofweg variërend van 30 tot 100 kilometer. Dat klinkt niet zo indrukwekkend, maar kan evengoed betekenen dat de overgrote meerderheid van de kilometers elektrisch wordt afgelegd.

Zelfs voor de coronapandemie reden Nederlandse personenauto's al gemiddeld niet meer dan 13.000 kilometer per jaar. Dat is 35 kilometer per dag, ruim binnen het elektrische bereik van de meeste plug-inhybrides. Wie de auto niet alleen thuis, maar ook op het werk kan opladen, rijdt bovendien tweemaal per dag de accu leeg.

Voor de motorolie is het ook goed als de boel af en toe even flink wordt opgestookt.

Cornelis Kit, technisch redacteur AutoWeek

Kwaliteit van benzine kan al na twee maanden slechter worden

Het landelijk gemiddelde kilometrage geeft wellicht een wat te gunstig beeld, aangezien een plug-inhybride niet zelden een prijzige, vrij nieuwe (lease)auto is die dus meer kilometers dan gemiddeld maakt. Toch blijft staan dat wie veel gebruikmaakt van de oplaadmogelijkheid, niet vaak naar de pomp hoeft. Dat kan snel een probleem worden, blijkt uit onderzoek van het grote Duitse magazine auto motor und sport.

Kwaliteitsverlies van benzine kan al optreden na twee maanden tot een jaar. Wanneer het verval precies intreedt, hangt onder meer af van de hoeveelheid temperatuurswisselingen en hoeveel lucht en licht bij de brandstof kan komen. Met andere woorden: benzine in een volle tank veroudert in principe minder snel dan benzine in een halfvolle of zelfs bijna lege tank.

De veroudering van benzine komt niet door één enkel bestanddeel, maar heeft met allerlei factoren te maken. De vluchtige bestanddelen ontsnappen bijvoorbeeld naarmate de tijd vordert uit de benzine, waardoor met name de koude start meer moeite kost.

Ook kan oxidatie optreden, waarbij bepaalde bestanddelen van de brandstof reageren met zuurstof en er zo een andere samenstelling ontstaat. Eerder gaven de Belgische autojournalisten van Auto55.be nog aan dat de kans hierop bij moderne, gesloten brandstofsystemen vrij klein is. Maar volgens de Duitse experts moet er wel degelijk rekening mee worden gehouden.

Voorkom problemen door regelmatig op benzine te rijden en dan de motor goed warm te laten worden. Foto: ANP

Houd de tank zo vol mogelijk

De derde manier waarop brandstof kan verslechteren, is een typisch probleem van deze tijd. Ethanol wordt vanwege het milieu tegenwoordig aan de meeste brandstoffen toegevoegd. Sinds 1 oktober 2019 moeten Nederlandse tankstations zelfs verplicht E10 aanbieden, anders gezegd benzine met 10 procent bio-ethanol.

In een benzinetank trekt ethanol op den duur vocht aan, waarna de benzine, de alcohol en het water zich van elkaar scheiden en schade kan ontstaan. Ethanolvrije benzines zijn er nog wel, maar lang niet overal. Het gaat dan om zogenaamde premium-benzines, met het label E5. Dat betekent dat er maximaal 5 procent bio-ethanol aanwezig is. Onder meer Shell en BP garanderen dat hun E5-benzine ethanolvrij is.

Volgens auto motor und sport is het raadzaam om deze benzine te tanken als er weinig op de verbrandingsmotor wordt gereden. Ook wordt aangeraden om de tank zo vol mogelijk te houden.

Regelmatig starten en de motor warmrijden is nóg beter

Technisch redacteur van AutoWeek Cornelis Kit geeft hetzelfde advies, maar alleen als het echt de bedoeling is om zo min mogelijk op de brandstofmotor te rijden. Nog beter is het volgens hem om af en toe de motor te starten en goed warm te rijden. "E10 tanken is dan geen probleem, maar doe hem niet te vol en rijd dat beetje er af en toe uit."

Niet alleen de brandstof is daarmee geholpen. "Voor de motorolie is het ook goed als de boel af en toe even flink wordt opgestookt. Olie trekt ook vocht aan en degradeert eveneens, dus het is echt verstandig om met een plug-inhybride af en toe een flink stuk op benzine te rijden."

En dieselrijders? Er zijn nauwelijks plug-inhybrides met dieselmotor te koop, maar ook daar loert het risico van verouderde brandstof. Volgens auto motor und sport veroudert diesel zelfs nog sneller dan benzine, zodat het nog veel sterker aan te raden is om de motor geregeld aan het werk te zetten. Met de huidige stroomprijzen is dat trouwens niet eens per definitie duurder.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen









Aanbevolen artikelen