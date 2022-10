Turks elektrisch automerk TOGG moet schrik van de gevestigde orde worden

In Turkije is afgelopen weekend de fabriek van het nieuwe Turkse automerk TOGG geopend. Met een volledig elektrische SUV wil de fabrikant de Turkse automobilist op het uitstootloze pad krijgen. Later moeten er nieuwe modellen bij komen en komt TOGG ook onze kant op. Tijd voor een kennismaking.

De overstap naar elektrische auto's biedt nieuwe fabrikanten een gouden kans om snel aan te haken bij de gevestigde orde. Vergeleken met een exemplaar met brandstofmotor is een elektrische auto namelijk relatief simpel van opzet. Hierdoor hebben we al tal van nieuwe merken uit China voorbij zien komen. Met VinFast is nu ook een Vietnamees merk in aantocht. Daar komt met TOGG dus een Turkse speler bij.

TOGG start zijn productie - hoe kan het ook anders - met een SUV. Deze is bedoeld voor het zogeheten C-segment, waarin auto's als Nissan Qashqai en Volkswagen Tiguan actief zijn. Volgend jaar moeten zeventien- tot achttienduizend TOGG's de fabriek uitrollen, zegt de Turkse minister Mustafa Varank (Industrie en Technologie). Als de fabriek op termijn op volle toeren draait, is er capaciteit voor 175.000 auto's per jaar.

Het Turkse automerk had zaterdag een verassing in petto door naast een SUV ook alvast een elektrische sedan en een zogenoemde vierdeurs coupé-versie van dat model te presenteren. Die modellen zitten aan de bovenkant van het C-segment en zijn ongeveer van het formaat SKODA Octavia. Tot aan 2030 moeten er nog zeker twee TOGG-modellen bijkomen. Het merk wil de komende acht jaar 1 miljoen elektrische auto's bouwen.

TOGG toonde zaterdag naast zijn SUV nog twee nieuwe modellen. Foto: TOGG

President Erdogan als eerste klant

Dan terug naar de huidige TOGG SUV. De auto is ontworpen in samenwerking met de bekende Italiaanse ontwerpstudio Pininfarina en moet aan het einde van het eerste kwartaal op de weg verschijnen. In februari gaan de orderboeken op en wordt ook de prijs bekendgemaakt. Volgens geruchten gaat de TOGG tussen de 800.000 en 1 miljoen lira (43.000-54.000 euro) kosten. Dat zou een concurrerende prijs zijn, maar niet iets wat de gemiddelde Turk gezien de economische toestand in het land kan ophoesten.

De eerste bestelling is in ieder geval al binnen; president Recep Tayyip Erdogan zei bij de opening van de fabriek dat hij een TOGG besteld heeft. Het exemplaar van Erdogan is er een in het Anadolu-rood. Andere beschikbare lakkleuren zijn onder meer Pamukkale-wit en Cappadocië-beige, beide vernoemd naar de bekende toeristische gebieden in het binnenland van Turkije. Het interieur van de TOGG kenmerkt zich geheel volgens de laatste mode door grote schermen.

Exacte technische gegevens zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk krijgt de TOGG een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor en komt hij maximaal 500 kilometer ver op een acculanding. Het accupakket is er een van Siro, een samenwerkingsverband tussen TOGG en het Chinese Farasis Energy. Dat bedrijf is op zijn beurt een partner van Mercedes-Benz. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een accufabriek op het terrein van de autofabriek.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan achter het stuur van de TOGG. Foto: Presidency of the Republic of Türkiye

'Turkije als nieuw productiecentrum voor elektrische auto's'

Als je aan Turkije denkt, denk je misschien niet direct aan de auto-industrie, terwijl die juist erg groot is. Onder andere Toyota, Hyundai en Ford hebben in het land gigantische fabrieken staan. In Nederland geliefde modellen als de Toyota C-HR, Hyundai i20 en Ford Transit komen stuk voor stuk uit Turkije.

Het land wordt bovendien de locatie voor de nieuwe accufabriek van Ford, wat een van de grootste productiecentra voor accupakketten ter wereld moet worden. De investering van Ford en de bouw van de TOGG-fabriek zijn volgens Erdogan de eerste signalen dat Turkije een productiecentrum voor elektrische auto's wordt.

Maar elektrisch rijden staat in Turkije nog in de kinderschoenen. Rijke Turken in de grote steden zie je nog wel een voorbijkomen in elektrische BMW's, Mercedessen of Porsches. Maar een Volkswagen ID.3 is via de lokale dealer nog niet te krijgen, terwijl een merk als Peugeot nu pas begint met de verkoop van de e-2008.

Als het aan Recep Tayyip Erdogan ligt, komen meer merken elektrische auto's bouwen in Turkije. Foto: Presidency of the Republic of Türkiye

In Amsterdam meer laadpunten dan in heel Turkije

Ook de laadinfrastructuur laat te wensen over. In Amsterdam zijn meer laadpunten te vinden dan in heel Turkije. Volgens Erdogan gaat het land daarom vijftienhonderd snelladers op strategische locaties installeren. Deze exemplaren hebben een vermogen van 180 tot 300 kW. TOGG komt daarnaast met een eigen laadnetwerk onder de naam Trugo. In samenwerking met Shell worden bij vierhonderd tankstations in totaal zeshonderd snelladers geplaatst.

Dat zijn flinke aantallen, maar als je weet dat Nederland nu al zo'n 3.500 snelladers heeft en Turkije maar liefst negentien keer groter is dan ons land, dan is er nog een lange weg te gaan. Een bijkomend probleem is dat de meerderheid van de Turken in appartementen in grote steden woont. Over de uitrol van publieke laadpalen is woonwijken is niets bekend. Nu vind je dergelijke laadpunten vrijwel alleen nog in parkeergarages van winkelcentra of bij luxehotels. Of, en zo ja, hoe het TOGG-project rendabel kan worden, is dus nog de vraag.

Toch twijfelt Erdogan er niet aan dat de TOGG een succes wordt, ook in Europa. "Zodra TOGG op de Europese markt verschijnt, raken ze daar in paniek. Wat zullen ze zeggen? 'Wat hebben die gekke Turken nu weer gepresteerd?'", aldus de president. "Ik hoop dat we TOGG de komende jaren overal in de wereld gaan zien, als prestigieus Turks visitekaartje."

TOGG volgens de Turkse president de trots van Turkije. Foto: Twitter.com/@RTErdogan

