Dit doen eikels met jouw auto

Faunabeheerders melden opgetogen dat het een goed eikeljaar is. Dat is fijn voor de wilde zwijnen die er hun buikjes mee rond eten, maar minder prettig voor automobilisten. Een vallende eikel kan een lelijke put in het plaatwerk veroorzaken. Wat kun je doen als je te maken krijgt met 'eikelterreur'?

Door Paul Cnossen

In bosrijke gebieden is inmiddels de term 'eikelstress' gelanceerd. Autobezitters zijn als de dood dat het plaatwerk van hun auto door vallende eikels verandert in een 'poffertjespan'. Schadeherstellers zouden al een toename van het aantal schademeldingen zien.

Bob Oosthoek van mijndeukje.nl betwijfelt of dat landelijk het geval is. Hij is gespecialiseerd in uitdeuken zonder spuiten, een methode die vaak prima werkt bij kleine deuken in plaatwerkdelen van een auto. "Ik zie niet meer meldingen dan andere jaren. Maar wat de oorzaak van een deukje ook is, een klein putje is vaak prima te herstellen."

Een blik op de website van Oosthoek leert dat er twee methodes zijn: plaatwerk rechttrekken met een zuignap of het deukje van binnenuit uitdrukken of uitwrijven. "Bij schade door een eikel heb je een diepe, scherpe deuk", vertelt de deukenspecialist. "Die kun je er alleen uit drukken. Vaak gaat dat heel makkelijk, maar soms is het nodig dat je ook onderdelen weghaalt. Zo kan het zijn dat de hemelbekleding los moet om bij de dakplaat van de auto te kunnen."

Bij een deukje moet je algauw rekenen op 100 euro

Uitdeuken zonder spuiten kan bij alle soorten plaatwerkdelen, het maakt niet uit of ze van staal of aluminium zijn. "Bij elke auto kun je op deze manier schades verwijderen", zegt Oosthoek. "Je moet voor een deukje door een eikel rekenen op zo'n 100 euro, maar dat is uiteraard afhankelijk van hoe goed de schade bereikbaar is met het gereedschap." Voor schade aan autoruiten door vallende eikels is Oosthoek niet zo bang: "Je kunt met een hamer op een autoruit slaan en dan gaat hij nog niet stuk. Het lijkt me dat een eikel er dan ook niet doorheen gaat."

Wie een cabriolet rijdt, zal zich weinig zorgen maken over deukjes door vallende eikels op het dak van de auto. Toch is het volgens Peter van Harten van het Amsterdamse bedrijf Cabrio-Partner mogelijk dat de stoffen kap op een andere manier herfstschade oploopt. "Het kapmateriaal is flexibel genoeg om de kracht van de eikel te absorberen. Maar eikels die langer op een dak blijven liggen, veroorzaken smurrie. Als je ze niet tijdig weghaalt, verstoppen de afwateringsgaten van de kapconstructie en dan krijg je waterschade in de auto. Daarom moet je de gootjes rond de kap echt goed schoonhouden in de herfst."

Kastanjes kunnen funest zijn voor een cabriokap

Andere herfstvruchten die uit de boom vallen, kunnen wél direct voor kapschade zorgen. "Als een stekelige, verse kastanjebolster met de kastanje er nog in van grote hoogte naar beneden valt, dan kan zo'n puntje een gaatje in de kap maken", legt Sandra Molenaar van Cabrioreiniging in Hoofddorp uit.

"Bij een stoffen kap hoeft dat nog niet meteen tot lekkage te leiden, daarvoor moet ook de waterdichte onderlaag doorboord zijn. Een pvc-kap is, met name als hij door veroudering wat harder is geworden, wat dat betreft gevoeliger. De pvc-buitenzijde is namelijk de enige waterdichte laag."

Gelukkig is een gaatje afhankelijk van werkzaamheden en de algemene staat van de kap nog goed te repareren. De prijzen daarvoor beginnen bij 90 euro.

Claimen bij de verzekering is niet altijd verstandig

Wie schade heeft en op vergoeding van de verzekering vertrouwt, kan van een koude kermis thuiskomen. Vallende eikels vallen - anders dan een storm of een hagelbui - in principe niet onder natuurgeweld. De veroorzaakte schade is dus niet altijd gedekt. Het is immers te verwachten dat er in de herfst eikels van bomen vallen. Om dezelfde reden is ook de eigenaar van de boom niet aansprakelijk te stellen voor schade door eikels. Anders wordt het als door een storm (dat is wind vanaf 7 beau­fort en sterker) een hele lading eikels over de auto wordt uitgestort.

Daarnaast is het verstandig om te berekenen of het wel financieel interessant is om schade te claimen. Het weghalen van een deukje door één vallende eikel hoeft niet duur te zijn en blijft vaak onder het drempelbedrag als je een eigen risico bij schade hebt gekozen. Ook doe je er verstandig aan om uit te zoeken hoe groot je terugval in schadevrije jaren is. Dat heeft niet altijd direct invloed op je geldende premie. Maar als je overstapt, kan dat wél in je nadeel werken.

