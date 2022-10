Dit moet je doen als je auto te water raakt

Het dramatische ongeval van de dagenlang vermiste Sanne en Hebe drukte automobilisten weer eens met de neus op de feiten. De kans dat een auto te water raakt is zeker in een waterrijk land als Nederland best groot. Als het gebeurt, hoe moet je jezelf of anderen dan redden?

Door Niek Schenk

Nota bene op een van de drukste verkeerspleinen van Nederland, knooppunt Empel bij Den Bosch, schoot de zwarte Kia Picanto met daarin Sanne en Hebe van de weg. Een eind verderop belandde de auto op zijn kop in het water.

Technisch onderzoek van de politie moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Waren Sanne en Hebe zwaargewond of hadden ze sowieso de klap al niet overleefd? Of zijn ze uiteindelijk verdronken omdat ze zich niet konden bevrijden?

Er bestaan in Nederland al jaren cursussen (vanaf 45 euro per persoon) waarin je leert hoe je je uit een auto in het water kunt redden. Je kunt hiervoor terecht bij onder meer de Stichting Auto te Water. Vanuit de brandweer is zelfs al eens geopperd om een dergelijke watertraining als vast onderdeel op te nemen in de rijopleiding.

Vaak vindt zo'n cursus plaats in een zwembad. Hoewel het heldere zwemwater de bevrijding eenvoudiger maakt dan het smerige water van een sloot, ervaar je bij zo'n cursus goed hoe lastig het is.

Als de auto ondersteboven in het water belandt, zoals in het geval van Sanne en Hebe, ontstaat er helemaal een penibele situatie. Het is lastig om je te oriënteren en het is sowieso al een hele uitdaging om je ondersteboven uit een veiligheidsgordel te moeten wurmen.

Doorgaans blijven elektrische ramen een tijdje functioneren in water, maar het kan zijn dat dit door kortsluiting niet lukt.

Fabrikanten besteden er weinig aandacht aan

Hoewel auto's dankzij kreukelzones, airbags en elektronische rijhulpen steeds veiliger worden, besteden autofabrikanten relatief weinig aandacht aan waterongevallen. Auto's worden voor een wereldwijde markt ontwikkeld en maar weinig landen zijn zo waterrijk als Nederland.

De kans dat je hier in het water belandt is best groot. Elk jaar komen meer dan zeshonderd auto's in het water terecht. En bij ongeveer vijftig van dergelijke ongevallen zijn dodelijke slachtoffers te betreuren.

Elk waterongeval is verschillend. Is de auto nog niet gezonken, of belandt deze meteen onder de waterlijn? En hoe ligt de wagen in het water: met de neus omlaag of ondersteboven?

Vroeger werd geadviseerd om bij een auto te water meteen de deuren te openen, tegenwoordig wordt dat juist afgeraden. Door een open portier schept een auto veel water, waardoor deze kan kantelen. In plaats daarvan wordt geadviseerd zo snel mogelijk een raam te openen.

Veiligheidshamer kan uitkomst bieden

Doorgaans blijven elektrische ramen een tijdje functioneren in water, maar het kan zijn dat dit door kortsluiting niet lukt. Met een speciale 'lifehammer' de ruit intikken werkt vaak het snelst.

Het is verstandig zo'n veiligheidshamer (voor circa 10 tot 20 euro verkrijgbaar) op een goed bereikbare plek in de auto te bevestigen. Je kunt met het ingebouwde mesje eventueel ook een gordel lossnijden, hoewel dat best een klusje is op het moment dat de tijd dringt.

Ben je getuige van een auto die te water raakt? Bel dan eerst 112 om de professionele hulpdiensten te waarschuwen. En ga zelf alleen het water in als je goed genoeg kunt zwemmen. Bedenk bij de reddingsoperatie dat je inzittenden meestal het snelst via een raamopening uit de auto haalt.

Dit moet je doen als je zelf met je auto het water inrijdt

Probeer rustig te blijven en logisch na te denken. Zet het contact niet uit, maar zet juist zoveel mogelijk verlichting van de auto aan, zodat hij beter zichtbaar is voor redders. Druk, indien aanwezig, op de e-Call-knop om hulpdiensten te waarschuwen. Mogelijk is het systeem, sinds 2018 verplicht in nieuwe auto's, niet automatisch geactiveerd. E-Call alarmeert hulpverleners automatisch bij een ongeval en geeft daarbij zelfs de locatie door. Maar bij een auto onder water of slechts beperkte schade is dat niet gegarandeerd. Maak je gordel los. Snijd deze desnoods door met het mesje van een veiligheidshamer. Als de auto ondersteboven ligt en de gordel je bewegingsruimte beperkt, is het extra lastig. Probeer dan met je voeten je ergens tegen af te zetten, zodat je in je stoel wordt gedrukt en het gemakkelijk wordt om de gordel los te maken. Doe dat afzetten liever niet op de plekken van airbags, want deze kunnen wellicht nog in actie komen. En bescherm eventueel met je handen je hoofd tijdens deze handeling. Doe de zijramen van de auto open: handmatig of elektrisch. Willen ze niet open? Dan tik je het glas in met de hamer of een ander hard voorwerp. Je kunt een ruit meestal het gemakkelijkst verbrijzelen door eerst de hoeken in te slaan. Zijn de ruiten van de auto niet te openen? Neem dan een ferme hap met lucht en wacht totdat de auto grotendeels is gezonken. Hierdoor is de druk binnen en buiten de auto hetzelfde, waardoor het openen van het portier mogelijk wordt. Een auto heeft scherpe onderdelen, dus ook de manier waarop je het voertuig verlaat is belangrijk. Duw jezelf weg van de auto, met je gezicht naar het voertuig toe. Als je op voldoende afstand bent, kun je je omdraaien en verder zwemmen.

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina's van Veilig Verkeer Nederland en de Stichting Auto te Water.

