Zijn de Tesla-tweets van Elon Musk gekkigheid of doordacht?

Elon Musk en Tesla zijn bijna dagelijks in het nieuws, meestal dankzij tweets van de topman. Ergens is dat niet zo gek, want Tesla is het waardevolste automerk ter wereld en Musk de rijkste man op aarde. Dat trekt natuurlijk de aandacht. Maar volgens een expert zit er wel degelijk een strategie achter zijn soms opvallende tweets.

Door Nick Augusteijn

Musk heeft een kleine 110 miljoen volgers op Twitter. Daarmee heeft hij er fors meer dan bijvoorbeeld popster Beyoncé of de Amerikaanse president Joe Biden. Tesla zelf moet het doen met 17,2 miljoen volgers. Dat klinkt weinig, maar zelfs als je alle volgers van de verschillende Volkswagen-kanalen bij elkaar optelt, kom je niet in de buurt van die 17,2 miljoen.

Gezien die aantallen is het ergens logisch dat de pers op berichten van Musk en zijn Tesla duikt. Het merk geeft bovendien zelden tot nooit on the record een reactie op nieuws en ontwikkelingen.

"Die berichten op de socials zijn zo ongeveer de enige manier om wat van hem en/of zijn merken te vernemen", zegt Dick Braakhekke van pr- en communicatiebedrijf G-BPRC. Braakhekke heeft een verleden als autojournalist en is inmiddels ruim 22 jaar actief in de autogerelateerde pr.

'Musk twittert kort en bondig, zodat iedereen het begrijpt'

Over de communicatie van Musk is Braakhekke positief: "Veel, helder en kort en bondig, waardoor zijn berichten toegankelijk zijn. Iedereen begrijpt ze. Wat Musk zegt, is relevant - ook al is het voor zijn eigen zaak - en duidelijk."

Daarnaast deden Musks tweets meer dan eens veel stof opwaaien. Hij doet op Twitter opvallende uitspraken en beloftes. "Als de man die de autowereld op zijn kop zette iets te melden heeft, zal het vast weer tot iets (moois) leiden: een gek verhaal of een rel", zegt Braakhekke daarover. En inderdaad, maar weinig topmensen zullen op Twitter een nieuw parfum met de geur van verbrand haar aanprijzen. Musk deed het namens zijn tunnelbedrijf The Boring Company en binnen vijf dagen waren alle 28.700 flesjes verkocht.

Ook over de modellen van Tesla slingert Musk vaak opvallende uitspraken de wereld in. In 2017 toonde hij de Tesla Roadster, het nieuwe topmodel van het merk. Die auto zou in 2020 op de markt komen. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en is er nog geen spoor van te ontdekken. Toch bleef de Roadster lange tijd in het nieuws. Volgens Musk krijgt de auto straalmotoren en kan hij mogelijk zelfs zweven.

'Hij laat niets aan het toeval over'

De geschiedenis herhaalt zich nu, maar dan met de Tesla Cybertruck. De presentatie was in 2019 en de productie zou in 2021 beginnen. Maar de pick-uptruck is er nog steeds niet. De voorzichtige planning is nu om halverwege volgend jaar met de bouw te beginnen. Toch was er eind vorige maand weer een hoop te doen om de Cybertruck. Musk stelt dat de auto kan drijven en zelfs kleine stukjes kan varen.

"Zijn berichten zijn natuurlijk vooral bedoeld om zijn merken onder de aandacht te brengen en te houden", zegt Braakhekke. "Door toch weer over de truck te berichten, zet Musk zo'n project op de waakvlam en maakt hij duidelijk dat het project niet is stilgevallen of opgegeven. En dat is goed voor de business."

Een bijna 6 meter lange pick-uptruck die een rivier kan oversteken klinkt natuurlijk als gekkigheid. Maar Musk weet het zo te brengen, dat er altijd wel een kern van waarheid in zit. Zo ging hij doodserieus op Twitter verder over de noodzaak van speciale wielkasten en een propeller die je op de trekhaak kunt monteren.

Dat is geen toeval, zegt Braakhekke. "Elk bericht van Musk is weloverwogen, getimed en doordacht. De man laat niets aan het toeval over. Daarvoor is hij te ambitieus. Hij wil zijn criticasters de mond snoeren en laten zien dat met zijn inzet, visie en kennis het onmogelijke mogelijk wordt. Wie denkt dat hij twittert om het twitteren, onderschat hem schromelijk."

