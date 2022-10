Ook Rolls-Royce is om: volgend jaar komt het eerste elektrische model

Rolls-Royce heeft dinsdag met de Spectre zijn eerste volledig elektrische productiemodel gepresenteerd. De auto komt in het vierde kwartaal van 2023 op de markt en zal rond de half miljoen euro kosten.

Door NU.nl

Met de komst van de Spectre gaat een langgekoesterde wens van Rolls-Royce in vervulling. Al in 1900 was Charles Stewart Royce, medeoprichter van het merk, overtuigd van de voordelen van elektrische aandrijving.

De stilte, het gebrek aan vibraties en de afwezigheid van de stank van (smeer)olie en brandstoffen waren wat hem betreft de perfecte ingrediënten voor een luxewagen. Toch zou het nog tientallen jaren voordat er bij Rolls-Royce een vervolg aan gegeven werd.

In 2011 stuurde Rolls-Royce bij wijze van proef de elektrische 102EX een jaar lang de weg op. Met een opgegeven rijbereik van nog geen 200 kilometer op een acculading was de conclusie dat de techniek er toen nog niet klaar voor was. Anno 2022 is dat wat Rolls-Royce betreft wel het geval.

Rolls-Royce zegt dat het veel werk heeft gemaakt van de stroomlijn van de Spectre. Foto: Rolls-Royce

520 kilometer op een acculading

Veel technische gegevens heeft het merk nog niet vrijgegeven, maar wel dat de Spectre 520 kilometer ver moet kunnen komen op een lading stroom. Dat is te danken aan onder meer de stroomlijn van het model. Rolls-Royce zegt dat het nog nooit zo’n aalgladde auto heeft gemaakt. Over de grootte van het accupakket en de laadsnelheid is nog niets bekend. Halverwege volgend jaar zal het merk de definitieve getallen delen.

De elektrische aandrijflijn is goed voor 430 kW (585 pk). Daarmee accelereert de Rolls-Royce naar verwachting in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur. Dat is een hele prestatie, ook omdat de Spectre minimaal 2.975 kilo weegt. Met een lengte van 5,45 meter en een breedte van bijna 2,1 meter is de Spectre een hele forse auto.

Na speciale verlichting in het plafond zitten er bij Rolls-Royce nu ook oplichtende 'sterren' in de deur. Foto: Rolls-Royce

Oplichtende sterren in de deur

Uiteraard zit de Rolls-Royce Spectre vol met luxe zaken. Ook de aankleding kun je helemaal naar eigen wens laten verzorgen. Met een heuse sterrenhemel in het plafond maak je in dit deel van de markt geen indruk meer. Daarom kun je nu ook de deurpanelen van oplichtende sterren laten voorzien. In de zogenoemde Star Light-deuren van de Spectre zijn 5.876 verlichte sterren verwerkt.

Zulke speciale deuren zullen de prijs van de nieuwe Rolls-Royce Spectre waarschijnlijk flink opdrijven. De exacte prijs is nog niet bekend, maar het merk zegt dat het bedrag tussen dat van de Cullinan SUV en de Phantom zal liggen. In Nederland betekent dat een prijskaartje van ongeveer 500.000 euro.

Aanbevolen artikelen