De bus is steeds vaker elektrisch en wordt ook betrouwbaarder

De Duitse keuringsinstantie TÜV was laatst lovend over de huidige generatie touringcars en de bussen in het openbaar vervoer. Het aantal mankementen neemt gestaag af. In de komende jaren verwacht de TÜV nog betere cijfers doordat bussen elektrische worden. Het Nederlandse bedrijf VDL speelt daarbij een belangrijke rol.

Door Paul Cnossen

De TÜV is verantwoordelijk voor de Duitse variant op onze APK en krijgt dus heel wat voertuigen op de brug. Voor het onderzoek verzamelden de technici de keuringscijfers van 50.000 touringcars en lijnbussen die zij in 2020 en 2021 onderzochten.

Ruim 78 procent van die bussen kwam zonder enig mankement door de keuring. Het gemiddeld aantal bussen met ernstige mankementen was een krappe 12 procent. In de periode 2018/2019 lag dat 3,5 procent hoger. Opvallend, en geruststellend, is dat er nauwelijks mankementen aan de remsystemen worden gevonden.

Dat zijn mooie cijfers, als moet je er rekening mee houden dat het TÜV-onderzoek zich geheel op de Duitse markt richt. Zou het voor Nederland anders kunnen uitpakken? Het is immers voor te stellen dat het technische onderhoud van de nationale bussenvloot onder druk van de financiële malaise door de coronapandemie op een laag pitje stond.

Paulus Paulusma van de gelijknamige autobusonderneming en touroperator uit Drachten, reageert resoluut: "Nee, absoluut niet! Onze bussen moeten elk jaar gekeurd worden en dan in topstaat zijn. Bovendien heeft de overheid ons goed ondersteund waardoor we ook niet hoefden te bezuinigen op het onderhoud van de bussen."

Veiligheid gaat voor alles, daar wil je niet op korten.

Paulus Paulusma, autobusondernemer en touroperator

Minder bussen, maar het gemiddelde jaarkilometrage daalde nauwelijks

Voor de touringcarbranche was met name 2020 een rampjaar. Door dichte grenzen en lockdowns gingen de bussen van touroperators een stuk minder de weg op. De opleving in 2021 compenseerde de ellende enigszins, waardoor de bussen volgens het TÜV-rapport gemiddeld per jaar maar 5 procent minder kilometers reden. Het gemiddelde jaarkilometrage is zo'n 390.000 km. Daarbij moet worden gezegd dat ook bussen uit het openbaar vervoer zijn meegeteld in het onderzoek. Deze hebben ondanks de lockdowns gewoon hun rondes gereden.

Bij de touringcars is er ook een andere reden dat het aantal kilometers per jaar slechts een beetje is teruggelopen. "We hebben door de coronacrisis en het tekort aan buschauffeurs de vloot moeten inkrimpen", vertelt Paulusma. "Wij zijn daarin niet de enigen, waardoor het aantal bussen in Nederland is verminderd. De overgebleven bussen rijden daardoor meer."

Paulusma denkt niet dat busondernemers vanwege de hoge dieselprijzen nu gaan bezuinigen op onderhoud: "Veiligheid gaat voor alles, daar wil je niet op korten. De klanten hebben er begrip voor dat we de hogere brandstofprijzen doorbelasten."

Met de technische betrouwbaarheid van bussen zit het tegenwoordig wel goed, oordeelt de Duitse keuringsinstantie TÜV. Foto: Ampnet

Marktaandeel elektrische bussen groeit met dubbele cijfers

Het TÜV-rapport kijkt niet alleen naar de staat van de bussen, maar ook naar innovaties in de branche. Dat heeft een belangrijke reden. Volgens de TÜV-onderzoekers lopen de busfabrikanten op het gebied van veiligheid en milieuvriendelijker aandrijfvormen, zoals autonoom rijden en de inzet van waterstof als brandstof, vóór op andere sectoren in de autobranche.

Uiteraard staat elektrificatie van bussen hoog op de agenda, gezien de flinke groei daarvan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Nederlands/Belgische VDL Bus & Coach. Dat is naar eigen zeggen Europees leider in de markt voor elektrische bussen.

Woordvoerder Miel Timmers van dat bedrijf: "De elektrische bus zit volop in de lift. In heel Europa werden er in 2020 nog 2.210 elektrische bussen geregistreerd, in 2021 waren dat er al 3.282, een stijging van 48 procent. Die toename zet door: in het eerste half jaar van 2022 werden er 28 procent meer elektrische bussen verkocht dan in dezelfde periode in 2021. In totaal rijden er in Europa nu ruim 10.000 elektrische bussen rond."

Vooral stadsbussen zijn elektrisch

Elektrische aandrijving maakt bussen nóg betrouwbaarder. Er zitten minder onderdelen in die aan slijtage onderhevig zijn. De huidige groei van de markt betreft vooral elektrische stadsbussen.

Timmers: "Overheden hebben ook tijdens de coronaperiode ingezet op de elektrificatie van het wagenpark. De productie en verkoop van elektrische stadsbussen is daardoor gewoon doorgegaan. De markt voor touringcars krabbelt nu voorzichtig op nadat die door corona op z'n gat heeft gelegen. De reisbranche is toen natuurlijk zwaar getroffen, daardoor hebben we nauwelijks geproduceerd." Tot grote ergernis van VDL-oprichter Willem van der Leegte, is de opmars van de elektrische bus uit China ook groot.

TÜV-functionaris Christian Egger ziet dat de elektrische touringcar niet lang meer op zich laat wachten. "Maar voor de lange afstanden is waterstof de ideale brandstof voor bussen," zegt hij. Busondernemer Paulusma is het daarmee eens: "Op dit moment kun je met een elektrische bus nog niet binnen redelijke tijd naar pak 'm beet Parijs rijden. Daarom gaat nu nog de voorkeur uit naar dieselmotoren. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij uiteindelijk ook in elektrische bussen zullen rijden."

