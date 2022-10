Polestar 3 is in aantocht: elektrische SUV die 610 kilometer ver komt

Het piepjonge automerk Polestar heeft in korte tijd veel leaserijders over de streep getrokken. Van de elektrische Polestar 2 sedan rijden er inmiddels bijna 7.000 rond in Nederland. Dat is best veel voor een compleet nieuw merk in amper een jaar tijd. Een nieuwe, volledig elektrische SUV, moet het merk nog steviger op de kaart gaan zetten.

Bij het succes van Polestar in ons land speelt ongetwijfeld ook het imago van moeder Volvo een rol. Dat merk is van oudsher populair bij Nederlandse autokopers. Dat Polestar tegelijkertijd vooral een Chinese auto is, weegt wellicht minder zwaar bij de beslissing om over te stappen op dit tot voor kort onbekende automerk.

De vorige week onthulde Polestar 3 is een grote vijfpersoons SUV die met een opgeladen batterijpakket 610 kilometer ver komt. Weinig concurrenten doen hem dat na. In het interieur is het typisch Zweeds design dat de klok slaat, met zachte, koele kleuren, natuurlijk aanvoelende materialen en vooral veel minimalisme.

Een klein beeldscherm pal voor de bestuurder toont de belangrijkste informatie, zoals de rijsnelheid. De meeste functies schuilen in het enorme, rechtop staande, centrale beeldscherm. Het infotainment werkt op basis van Google en dat belooft snelheid en een gebruiksvriendelijke menustructuur.

De productie start halverwege volgend jaar in Chengdu, China.

Leer 'met aandacht voor dierenwelzijn'

Polestar gaat prat op zijn duurzame ambities, maar bij het weliswaar ecologisch verantwoorde materiaal bio-Micro Tech gaat het in feite nog steeds om leer. Maar dan wel gemaakt met aandacht voor dierenwelzijn, haast de autofabrikant zich erbij te vermelden. Het blijft een opmerkelijke stap, want Volvo heeft juist het gebruik van leer in nieuwe modellen volledig in de ban gedaan.

Slimme sensoren in het interieur nemen in deze SUV de geringste bewegingen waar, van mensen of dieren. Zij moeten voorkomen dat bestuurders per ongeluk hun kind of hond in de auto achterlaten. Verder, zo jubelt Polestar, waakt de klimaatbeheersing er over dat je niet onderkoeld raakt of een zonnesteek oploopt. Het blijkt een tamelijk omslachtige manier om te zeggen dat de Polestar 3 automatische airco heeft. Die klimaatregeling is voor drie zones in het interieur apart in te stellen.

Met de bagageruimte zit het wel goed: die heeft 484 liter inhoud en dat is best veel voor een elektrische SUV van dit formaat. Bovendien schuilt er nog een kleine bagageruimte van 32 liter onder de klep die bij niet-elektrische auto's altijd als motorkap door het leven ging.

Het infotainment heeft een besturingssysteem van Google. Foto: Polestar

De SUV krijgt standaard vierwielaandrijving

De Polestar 3 is de eerste auto van dit merk op een volledig nieuwe, door Volvo ontwikkeld elektrische basis. Hij heeft twee elektromotoren, een voor en een achter, wat hem vierwielaandrijving bezorgt. Die is niet altijd actief: de elektromotor bij de achterwielen laat zich uitschakelen om langer met een acculading te doen.

Het gezamenlijke vermogen van de aandrijflijn bedraagt een flinke 489 pk. Wie meer wil, kan kiezen voor het 517 pk sterke Performance Pack. Daarmee sprint deze SUV in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h, tegenover 5,0 seconden voor de gewone versie. Bovendien is bij de duurste versie de (standaard) luchtvering met dynamische demping net wat sportiever afgestemd. Dan krijg je wielen in de maat 22-inch in plaats van de standaard 21-inch. In beide versies bedraagt de topsnelheid 210 km/h. Dat is meer dan de auto's van Volvo, want die blijven tegenwoordig beperkt tot 180 km/h.

Als je maar ver genoeg bij de topsnelheid uit de buurt blijft, moet met deze SUV een rijbereik van maximaal 610 km mogelijk zijn. Bij de sportieve variant is dat 560 km. De flinke reikwijdte is te danken aan het het 111 kWh (107 effectief) accupakket. Laden daarvan gaat bij een AC-aansluiting met 11 kW (van 0 naar 100 procent in 11 uur) en bij een DC-laadpunt met maximaal 250 kW. Zo krijg je binnen een half uur het batterijpakket gevuld van 10 naar 80 procent.

De nieuwe Polestar verbruikt overigens niet alleen energie, hij kan ook stroom aan het elektriciteitsnet leveren (het zogenaamde vehicle-to-grid). En de mate van regeneratief remmen bij gas los (om extra energie te winnen) is naar eigen smaak in te stellen tot het zogenaamde 'one pedal drive'. Je hoeft dan het rempedaal vrijwel niet te gebruiken. Omdat de auto automatisch op de motor afremt zodra je het stroompedaal los laat.

De Polestar 3 wordt geproduceerd in China én in de VS. Foto: Polestar

Potentiële kopers moeten nog wel even geduld hebben

Het zal nog een jaar duren voordat de Polestar 3 in Nederland de weg op gaat. Des te opmerkelijker is het dat de prijs al bekend is. In het eerste jaar krijgt de Polestar 3 standaard een extra rijke uitrusting. Dan kost hij 89.900 euro. Voor dat geld krijg je onder meer camera's die beelden rondom kunnen presenteren, veel veiligheidssystemen en rijhulpjes, een elektrisch bedienbare achterklep, elektrische stoelbediening en -verwarming voorin én drie jaar internet.

De productie van de Polestar 3 start halverwege volgend jaar in Chengdu, China. Een paar maanden later gaat ook de fabriek in het Amerikaanse Ridgeville in South Carolina, draaien.

