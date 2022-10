Zo help je jouw fiets de winter door

In de winter krijgt je (elektrische) fiets het zwaar te verduren. Wat kun je zelf doen om je tweewieler te wapenen tegen kou, gladheid, pekel en sneeuw?

Door Igor Stuifzand

In winters weer worden zo'n beetje alle onderdelen van een fiets zwaar op de proef gesteld. Gelukkig kun je je fiets daar goed tegen wapenen. Een grondige inspectie en onderhoudsbeurt, en je komt tijdens elke winterse fietstocht goed beslagen ten ijs.

Het belangrijkste aandachtspunt bij het winterklaar maken is vanzelfsprekend de verkeersveiligheid. Zorg ervoor dat je in de wintermaanden altijd goed zichtbaar blijft. Niet alleen als het buiten donker is, maar ook overdag tijdens winterse buien en in de sneeuw.

Doe nieuwe batterijen in de lampjes van je fiets, desnoods elke maand, zodat je gedurende de winterperiode verzekerd bent van optimale verlichting. En controleer of er niets voor de lampjes bungelt dat jouw zichtbaarheid kan belemmeren.

Maak ook de reflecterende strips in de wangen van de fietsbanden regelmatig goed schoon. Een klein beetje opgedroogde modder en ze weerkaatsen heel veel minder licht.

Zet je zadel iets lager. Zo kun je je voeten gemakkelijker plat op de grond zetten als je dreigt uit te glijden.

Winterbanden, óók voor de fiets

Er zijn tegenwoordig zelfs speciale winterbanden voor de fiets verkrijgbaar, met een grover profiel en bredere groeven. Wel meldt de Fietsersbond dat die winterbanden eigenlijk alleen hun nut bewijzen bij sneeuw.

"Als je remt, duurt het lang voordat je gaat schuiven. En als je eenmaal begint te glijden, blijf je stabiel rechtuit gaan." Om meer grip te creëren, helpt het ook om een klein beetje lucht uit de banden te laten lopen. "Zachtere banden hebben een breder contactvlak met de ondergrond en bieden zo meer grip", zegt de Fietsersbond.

Nog een veiligheidstip: zet tijdens de wintermaanden je zadel iets lager. Op die manier kun je je voeten gemakkelijker plat op de grond zetten als je dreigt uit te glijden. En door een fietshelm te dragen beperk je de kans op zwaar letsel.

Pekel versnelt het roestproces

Zoals gezegd: de conditie van je fiets holt in de wintermaanden hard achteruit. Tijdens vochtig weer hecht zich razendsnel (straat)vuil op je fiets. Vooral aan de binnenkant van de spatborden hoopt zich dan veel viezigheid op, dat zich vermengd heeft met pekel. Door de inwerking van zout op het metaal van de spatborden, is de kans groot dat er zich op deze moeilijk te bereiken plaats roest vormt.

Zou je je fiets niet regelmatig schoonmaken, dan heeft dat beslist invloed op de levensduur van alle onderdelen. "Schoonmaken doe je met een sopje", adviseert de ANWB. "Met een schuurspons, hogedrukspuit of harde waterstraal spuit je water in de lagers van je versnellingsnaaf en trapas."

Behandel het slot van je fiets met kruipolie. Bij vrieskou kan het slot gauw vastvriezen.

Het winterse weer heeft ook invloed op de conditie van tal van andere onderdelen, zoals de wielnaven, remtrommels en fietsketting. Bij de ketting voel je al gauw dat de trappers lastiger en met enige wrijving ronddraaien. Dat komt doordat zich tussen de schakels van de ketting zand en pekel hebben opgehoopt.

Wanneer je de ketting niet regelmatig reinigt en opnieuw smeert, ontstaat er razendsnel roest op het onbeschermde metaal van de ketting. Dat zorgt ervoor dat je ketting een stuk minder lang meegaat.

Olie verdrijft vocht

Verder is de kans groot dat bij vorst de kabels van de remmen en versnellingen vastvriezen. Het is raadzaam om die kabels vóór de winter te behandelen met olie of een vochtverdrijver. Niet alleen voor een betere smering, maar ook om een beschermend laagje op de binnenkabel aan te brengen, zodat vocht er minder gemakkelijk vat op krijgt.

Behandel ook het slot van je fiets met kruipolie. Bij vrieskou kan het slot gauw vastvriezen. Ontdooien met warm water is dan ten zeerste af te raden. Dan loopt het slot vol met water, waardoor het mechanisme bij blijvende vorst opnieuw vastvriest.

Extra aandacht voor de e-bike

Een elektrische fiets heeft speciale aandacht nodig. Bij koud weer wordt er meer van de accu gevraagd dan in andere jaargetijden. De temperatuur is een belangrijke factor voor de levensduur van de accu, is te lezen op iklaadaccuraat.nl.

Vrieskou is een flinke aanslag op je accu.

Wanneer je je e-bike stalt op een plek waar de temperatuur lager is dan 15 graden, kun je de accu na elke fietstocht het beste mee naar binnen nemen en bewaren op kamertemperatuur. Vrieskou is namelijk echt een flinke aanslag op je accu. Daarnaast is het voor de levensduur van de accu sowieso beter om pas te gaan opladen als de accu nog hooguit 40 procent energie bevat.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen