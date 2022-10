Dit zijn de tien zuinigste benzineauto's van dit moment

Nu de benzineprijs nog altijd rond de 2 euro per liter schommelt en elektrische auto's niet echt goedkoper willen worden, is een zuinige benzineauto interessanter dan ooit. NU.nl zet de tien zuinigste op een rij.

Door Jan Lemkes

De tien modellen in deze lijst tonen aan dat er ook met benzineauto's nog flinke winst te behalen is voor het milieu én je portemonnee. Het laagste verbruik wordt bij benzineauto's behaald met behulp van hybridetechniek en een batterijpakket dat je kunt opladen. Maar we beperken ons bij deze ranglijst tot auto's zónder laadpoort, want die zijn verreweg het goedkoopst.

In alle gevallen is het genoemde verbruik de fabrieksopgave. Die is sinds de invoering van de verplichte WLTP-meetmethode in 2018 een stuk realistischer dan daarvoor, maar schildert nog altijd een positief beeld. Reken in alle gevallen dus op een hoger praktijkverbruik, maar dan nog zijn dit de echte zuinigheidskampioenen op de markt.

10. Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid

Foto: Suzuki

Suzuki heeft al jaren een goede naam als het gaat om lage verbruikscijfers. Tegenwoordig werkt het Japanse automerk veel met zogenaamde mild hybrid-techniek, waardoor de motor wat wordt ondersteund door een kleine elektromotor. Dat helpt, want met een verbruik van 1 op 20,4 hoeft de kleine, maar vrij hoge Ignis zich bepaald niet te schamen.

9. Toyota C-HR 1.8 Hybrid

Foto: Toyota

De Toyota C-HR is de enige SUV in deze lijst. Dat Toyota het voor elkaar krijgt om zo'n hoog model zó zuinig te maken, verdient dan ook een pluim. Toyota is van alle automerken al het langst bezig met hybridetechniek en past die nu op grote schaal toe. Met 1 op 20,4 is de C-HR even zuinig als de kleinere en lichtere Ignis.

8. Hyundai i10 1.0i

Foto: Hyundai

De Hyundai i10 is een zuinige auto volgens traditioneel recept: klein, licht en zonder elektrische ondersteuning. Voor de instapversie belooft Hyundai een verbruik van 1 op 20,8 en dat is nipt beter dan wat de technisch identieke Kia Picanto presteert.

7. Toyota Aygo X 1.0 VVT-i

Foto: Toyota

De nieuwe Toyota Aygo X is zeker niet de enige Toyota in de lijst, maar wel anders dan de rest. Hier geen geavanceerde hybridetechniek, maar simpelweg een relatief kleine en lichte auto met dito motor. Opmerkelijk: Toyota geeft in de folder 1 op 20 op, maar volgens de officiële cijfers is het verbruik nog iets gunstiger.

6. Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid

Foto: Suzuki

De aandrijflijn van de Suzuki Ignis (plaats 10) wordt ook geleverd in de Swift. Die is iets groter en zwaarder, maar komt dankzij een lagere, meer gestroomlijnde koets toch nipt verder op een liter benzine.

5. Fiat 500 1.0 Hybrid

Foto: Fiat

De Fiat 500 is er inmiddels ook als volledig elektrische Fiat 500e. Wie dat niet wil, kan nog opteren kiezen voor een exemplaar op benzine. Dankzij mild hybrid-techniek levert dat een bijzonder zuinige auto op: 1 op 21,1.

4. Honda Jazz Hybrid

Foto: Honda

Alweer een volwaardige hybride (maar zonder stekker), ditmaal van Honda. De compacte Jazz is met zijn relatief hoge koets verrassend ruim. En met een opgegeven verbruik van 1 op 22,2 ook bijzonder zuinig.

3. Toyota Corolla 1.8 Hybrid/Suzuki Swace 1.8 Hybrid

Foto: Toyota

Dezelfde aandrijflijn als de Toyota C-HR, maar dan in een lagere en gestroomlijndere auto. De stationwagenversie van de Corolla is er ook als Suzuki Swace, met dezelfde aandrijflijn. De nóg zuinigere Toyota Prius bestaat trouwens officieel ook nog steeds, maar is in de praktijk niet leverbaar. Of dat ooit nog verandert, valt nog te bezien.

2. Renault Clio E-Tech Hybrid

Foto: Renault

Tot nu toe bestaat deze lijst vooral uit compacte modellen en grotere hybrides. De echte zuinigheidskampioenen ontstaan als we die twee groepen combineren, bijvoorbeeld in de vorm van de Renault Clio Hybrid. Met 143 pk is deze Clio lekker vlot en toch moet een verbruik van 1 op 24 mogelijk zijn. Net als bij de hybrides van Honda en Toyota is een automatische versnellingsbak standaard.

1. Toyota Yaris Hybrid/Mazda 2 Hybrid

Foto: Toyota

De Toyota Yaris Hybrid is volgens de fabrikant in staat tot een verbruik van 1 op 26,3 en mag zich daarmee de zuinigste auto zonder laadkabel noemen. Hij moet die positie wel delen, want exact hetzelfde model is bij Mazda leverbaar als Mazda 2 Hybrid. Ere wie ere toekomt: de auto zelf is als het gaat om de kwaliteit en betrouwbaarheid absoluut een Toyota-product.

De prijzen, uitvoeringen en alle overige specificaties van bovenstaande auto's vind je in de gratis toegankelijke database van AutoWeek. Daarin kun je ook heel gemakkelijk auto's met elkaar vergelijken.

