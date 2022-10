Chinees automerk NIO komt met drie modellen naar Nederland

Het Chinese automerk NIO pakt door om de Nederlandse markt te veroveren. Er worden in ons land drie elektrische modellen (EV's) uitgebracht. Mogelijk komen er ook accuwisselstations en voor onderhoud en service kunnen kopers terecht bij KwikFit.

De NIO ET7, NIO EL7 en NIO ET5 staan in de startblokken om in Nederland op de markt te komen. "NIO en Tesla noemen we niet voor niets in één adem. NIO is namelijk niet zomaar een EV-fabrikant, maar lijkt ook daadwerkelijk innovatie en technologisch hoogstaande oplossingen na te streven", stelt AutoWeek, dat zich inmiddels uitgebreid in NIO heeft verdiept.

Het Chinese merk heeft de afgelopen tijd proefgedraaid met de verkoop in Noorwegen. Nu zijn Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland aan de beurt. Ons land krijgt vaak voorrang bij nieuwe automerken, omdat hier relatief veel elektrische auto's worden verkocht en er veel oplaadpunten zijn.

Uit de modelnamen ET7, EL7 en ET5 kun je afleiden om wat voor auto's het gaat. ET staat bij dit merk namelijk voor sedan en EL voor SUV. De auto die nu EL7 wordt genoemd, was eerder al voorgeschoteld als de NIO ES7. Het is de nieuwste en modernste SUV uit NIO's aanbod: 4,91 meter lang en daarmee ongeveer even groot als een Audi E-Tron. Zijn bagageruimte komt daar met 658 liter achter de achterbank ook akelig bij in de buurt.

Aan vermogen geen gebrek: de achterste elektromotor levert 409 pk en de voorste 245 pk. De auto sprint in het gunstigste geval in 3,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De basisversie krijgt een accu van 75 kilowattuur, goed voor een bereik van 394 kilometer. De accu van de Long Range-versie heeft een capaciteit van 100 kilowattuur, waarmee hij een bereik van 513 kilometer krijgt. De NIO EL7 heeft vijf zitplaatsen en biedt in het gunstigste geval een trekvermogen van 2.000 kilogram.

AutoWeek reed onlangs al met de ET7 en was best onder de indruk.

ET5 moet rijbereik van 1.000 kilometer krijgen

De NIO ET5 is een relatief compacte sedan die de concurrentie aangaat met de Tesla Model 3. Met zijn ver naar beneden doorgetrokken voorruit, typische stroomlijnvorm en kleine sedanachterklep heeft hij daar ook wel wat van weg.

Een groot verschil met Tesla is de mate waarin de auto's te personaliseren zijn. Zo biedt NIO voor de ET5 wereldwijd maar liefst zes verschillende interieurkleuren aan, terwijl Tesla het bij zwart of wit houdt. Ook zijn er negen lakkleuren voor de buitenkant, tegen vijf bij de grote rivaal.

Ook de ET5 is een vierwielaandrijver, die in totaal 480 pk levert. Exacte specificaties zoals de actieradius zijn er nog niet, maar NIO wil in dit relatief compacte model werkelijk immense accu's gaan aanbieden. Dat begint bij een vrij gebruikelijke 75 kilowattuur, maar 100 en zelfs 150 kilowattuur moet ook mogelijk zijn. Daarmee moet de auto een actieradius krijgen van maar liefst 1.000 kilometer. Met 75 kilowattuur komt de ET5 445 kilometer ver en met 100 kilowattuur haalt hij in theorie 580 kilometer.

Het interieur van de Nio-modellen is straks, maar ook luxueus. Foto: Nio

ET7 richt zich op Tesla Model S

De NIO ET7 is het derde en tevens grootste model dat is aangekondigd. Die auto is ruim 5 meter lang en richt zich overduidelijk op de Tesla Model S. AutoWeek reed onlangs al even met de ET7 en was best onder de indruk. De ET7 heeft 653 pk en kan net als de ET5 uiteindelijk worden uitgerust met een accu van 150 kilowattuur, eveneens goed voor een rijbereik van rond de 1.000 kilometer. Voorlopig blijft de keuze nog beperkt tot 75 of 100 kilowattuur.

De ET7 is ook het model dat als eerste naar Nederland komt. Nog deze maand moeten de eerste afleveringen een feit zijn. De NIO EL7 volgt in januari 2023 en de NIO ET5 in maart.

Uniek voor NIO is dat de fabrikant gelooft in het wisselen van accu's. Daarom komen er met de auto's ook accuwisselstations, door NIO Power Swap Stations (PSS) genoemd. In 2022 zijn dat er twintig in Europa, maar in 2023 moeten dat er al 120 zijn. Het wisselen van accu moet niet als hét alternatief voor snelladen worden gezien, maar betekent bijvoorbeeld wel dat het mogelijk is om voor een lange (vakantie)rit een extra groot accupakket te laten installeren.

Samenwerking met Kwik-Fit en Schadenet

In Nederland gaat NIO samenwerken met Kwik-Fit voor onderhoud en reparatie. Er zijn veertig locaties geselecteerd als NIO Approved Service Center, waarvan er twee zijn aangewezen voor complexere klussen. Deze bevinden zich in de omgeving van Rotterdam en Amsterdam. Ook rijden er serviceauto's rond, met monteurs die naar voorbeeld van Tesla ter plaatse kleine reparaties kunnen uitvoeren.

Schadeherstel wordt geregeld via de locaties van Schadenet. Dealers van NIO komen er niet, maar de auto's bekijken kan in een 'winkel' die NIO het NIO House noemt. Amsterdam en Rotterdam krijgen zo'n NIO House. Later volgen er wellicht meer.

Voorlopig zal NIO zijn auto's alleen aanbieden via een leaseconstructie ofwel abonnement: de NIO Subscription. De ET7 kost op die manier minimaal 1.299,77 euro per maand, de EL7 1.369,89 euro en voor de ET5 betaal je 1.089,28 euro.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen