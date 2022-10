Meer inzicht in de autokosten kan geld besparen

Verzekering, afschrijving, wegenbelasting, parkeren, wasstraat, brandstof: een groot deel van je salaris gaat op aan je auto. Maar vaak valt daar juist flink op te besparen.

Vooral de afschrijving van een auto (vermindering van de restwaarde, doordat hij ouder wordt) zien mensen vaak over het hoofd. De onderzoekers constateren dat de maandelijkse afschrijving doorgaans zeven keer hoger ligt dan de ondervraagde autobezitters inschatten, namelijk gemiddeld 141 euro in plaats van de veronderstelde 20 euro per maand.

En het klinkt wellicht vergezocht, maar ook het bedrag dat je méér betaalt voor een oprit of een garage naast je koopwoning is wel degelijk toe te wijzen aan de autokosten. Ook zo'n instinker: premium brandstoffen en E5-benzine zijn maar een paar cent per liter duurder, op een volle tank kan het zomaar een tientje schelen.

De autokosten zijn uiteraard sterk afhankelijk van je privésituatie. Het is daardoor lastig om in algemene zin vast te stellen wat een personenauto per maand kost. Om meer inzicht te krijgen kun je bijvoorbeeld de autokostencalculator van de ANWB gebruiken. Door je persoonlijke situatie in te vullen kun je per merk en model zien wat de auto je per maand en per kilometer kost. Overigens zijn daarin 'kleine kosten' als stalling, parkeerkosten en wassen nog steeds niet meegenomen.