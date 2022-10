Levertijd van nieuwe auto's loopt terug, maar blijft lang

De auto-industrie gaat al ruim een jaar gebukt onder de gevolgen van het chiptekort en schaarste aan materialen. Daardoor moeten consumenten langer wachten op een nieuwe auto. Gloort er licht aan het einde van de tunnel of houdt de malaise nog wel even aan?

Door Nick Augusteijn

Stellantis, het bedrijf achter merken als Citroën, Fiat, Opel en Peugeot, zegt in een reactie dat er door het chiptekort en de verstoorde aanvoerlijnen nog altijd sprake is van een "uitzonderlijke situatie". Specifieke levertijden noemt de fabrikant dan ook niet. Wel laat Stellantis weten dat de klant voor sommige modellen meer geduld moet hebben.

Hetzelfde geldt voor Volkswagen. "Het is momenteel lastig een algemene uitspraak te doen over levertijden, aangezien die per model verschillen en regelmatig veranderen. De vraag naar met name elektrische modellen is echter heel groot, dus we raden consumenten aan om vooral niet te lang te wachten met bestellen. De Volkswagen-dealer heeft altijd de laatste informatie over de levertijden per model", vertelt een woordvoerder van het automerk.

Stellantis doet er alles aan om samen met de toeleveranciers de huidige situatie te verbeteren. De fabrikant heeft met de Peugeot 208 tot dusver de bestverkopende auto van Nederland dit jaar. Zustermodel Opel Corsa bezet de vierde plaats.

Hekkensluiter van de top vijf is de Volvo XC40. Met name de stekkerversies van dat model scoren goed. Een woordvoerder van Volvo Nederland laat weten dat je op dit moment ongeveer zeven maanden moet wachten op een XC40. Bestel je de elektrische C40 - in feite de coupé-uitvoering van diezelfde XC40 - dan is de wachttijd ongeveer een half jaar.

Negen maanden geduld voor nieuwe elektrische Hyundai of Kia

Op de elektrische Kia Niro moet je ook ongeveer zes maanden wachten, laat Kia Nederland weten. De populairste auto van de afgelopen twee jaar is nog altijd erg in trek in ons land: deze auto staat op de tweede plaats in de verkooplijst. Op de nieuwe EV6, de elektrische vaandeldrager van het merk, zit een levertijd van gemiddeld ongeveer negen maanden. Voorraadauto's zijn er volgens de importeur voor dit jaar niet meer.

De Kia EV6 deelt zijn technische basis met de Hyundai IONIQ 5. Ook voor die auto geldt een flinke levertijd. Volgens pr-manager Anne Lobbes geldt op dit moment "in het algemeen" een geschatte levertijd van acht à negen maanden. Ze voegt eraan toe dat de "levertijd kan variëren per versie". De First Edition-versie van de nieuwe IONIQ 6 staat begin 2023 op de stoep, belooft Lobbes.

BMW Nederland laat weten dat je een nieuwe elektrische iX xDrive40 na bestelling nog dit jaar kunt rijden. De elektrische BMW i4, iX3 en de gloednieuwe i7 staan na bestelling ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar op de stoep, zegt een woordvoerder. Het andere nieuwe elektrische model, de iX1, wordt vanaf april volgend jaar verwacht. Voor een elektrische MINI moet je iets meer geduld hebben, zegt de importeur. Nu samenstellen, betekent rijden "in de eerste helft van 2023".

Bij Renault is het beeld wisselend. De Renault ZOE en Twingo E-Tech electric zijn binnen drie maanden leverbaar wanneer je een model samenstelt bij de dealer. Er zijn van deze modellen bovendien voorraadexemplaren beschikbaar in het Renault-dealernetwerk, laat een woordvoerder weten.

De levertijd van de Megane E-Tech electric daarentegen is opgelopen tot het tweede kwartaal van 2023. De levertijd van een Dacia Spring is altijd iets langer doordat het model in China geproduceerd wordt. De wachttijd kan daardoor oplopen tot een half jaar.

Levertijden nog steeds veel langer dan normaal

Econoom Rico Luman van ING Research herkent het beeld bij de importeurs. "Het is bij het bestellen vaak onduidelijk wanneer een nieuwe auto precies wordt geleverd en dat kan gaandeweg ook nog weleens worden uitgesteld. Er gelden 'verwachte levertijden' en daarmee is er voor autorijders en ook bijvoorbeeld leasemaatschappijen onzekerheid - en dat is vervelend."

Wel lijkt er positief nieuws te melden over de tekorten aan onderdelen, aangezien fabrikanten volgens Luman in enquêtes optimistischer worden over de levertijden van onderdelen. Zijn er genoeg onderdelen, dan kan de productie van nieuwe auto's worden opgevoerd en krijgen klanten hun auto sneller geleverd.

"Hoewel deze levertijden dus voorzichtig lijken terug te lopen, zijn ze voorlopig nog steeds veel langer dan normaal. Daarbij is de leveringszekerheid nog laag, want toeleveringsketens blijven kwetsbaar. De levering van de benodigde typen chips is nog niet royaal en voor elektrische auto's ligt nieuwe krapte voor batterijen (en de essentiële grondstof lithium) op de loer", legt Luman uit.

'Relatief lange levertijd is blijvertje'

Ondanks dat het ergste achter ons lijkt te liggen, hoeven we er volgens de econoom voorlopig niet op te rekenen dat een relatief korte levertijd straks terug is. "Levertijden van enkele maanden - zoals eerder gebruikelijk - zullen niet direct terugkeren, omdat fabrikanten er baat bij hebben in de productieplanning."

"Het geeft fabrikanten een relatief sterke positie en ook flexibiliteit om keuzes te maken in de productie, bijvoorbeeld om auto's met een hogere marge voorrang te geven. Maar ook om te kiezen voor elektrische modellen als dat nodig is om aan de vereiste CO2-reductie te voldoen", besluit Luman.

