Nieuwe Nederlandse auto heeft geen deuren: dit is de Coastrunner EV

De Nederlandse designstudio Savage Rivale brengt een opzienbarende strandauto op de markt. Deze Coastrunner EV is elektrisch en heeft geen deuren. Het is niet voor het eerst dat de Nederlanders met een spraakmakend ontwerp voor de dag komen.

Door NU.nl/AutoWeek

Nadat hij op een slingerende kustweg bij Barcelona was voorbijgereden door een grijnzende bestuurder in een Porsche 911 4S Cabriolet, kwam Emile Pop begin deze eeuw op het idee om een zelfontworpen, betaalbare supersportwagen te gaan bouwen. Pop is een van de grondleggers van Savage Rivale.

Tijdens zijn opleiding Industrieel Product Ontwerp wist Pop Justin de Boer enthousiast te maken als partner voor het project. Op 1 april 2009 trok toenmalig premier Jan Peter Balkenende het doek van de eerste Roadyacht GTS tijdens de AutoRAI in Amsterdam. De creatie was een vierzits supercar met stalen klapdak, een Lamborghini-achtig lijnenspel en de 6,2-liter V8 motor uit de Chevrolet Corvette als kloppend hart. Een week later deed Prins Albert van Monaco dat eveneens. Maar in 2014 werd het stil rond de autoproductie van Savage Rivale. Er was te weinig vraag naar de auto's en het ontbrak simpelweg aan geld voor verdere ontwikkeling en productie.

Hij moet met een volle accu zo'n 180 kilometer kunnen afleggen.

Japanse fabrikant ontfermt zich over de Nederlandse sportauto

In 2016 kwam de Roadyacht GTS toch weer in het nieuws toen het Japanse GLM de auto in productie wilde nemen. Niet lang daarna werd de auto gepresenteerd als de GLM G4, waar uiteindelijk zo'n 1.000 exemplaren van gebouwd zijn. Savage Rivale richtte zich in de jaren daarna op het ontwerpen van plezierjachten en villa's. Maar nu begeeft het zich toch weer in de auto-industrie. Met de Coastrunner EV is het bedrijf terug van weggeweest in de autowereld.

Volgens medeoprichter Emile Pop van Savage Rivale, het bedrijf is gevestigd in Ter Aar, begon de ontwikkeling van de Coastrunner EV zo'n drie jaar geleden. Opnieuw gaat het om een auto voor een klein publiek en opnieuw lijken de rijken der aarde de doelgroep. Of het nou om plezierjachten, villa's of auto's gaat, Savage Rivale voelt zich vooral thuis in de wereld zoals die zich bijvoorbeeld aan de Côte d'Azur voltrekt.

De Coastrunner EV is met zijn 800 kilogram een lichtgewicht. Foto: Savage Rivale

180 kilometer met een volle accu

De Coastrunner EV doet van voren nog enigszins denken aan de Roadyacht GTS, maar verder is dit een totaal andere auto, met een grotendeels open koetswerk en een stoffen kap. De Coastrunner EV weegt ondanks de elektrische aandrijflijn slechts 800 kilo, biedt ruimte aan vier volwassenen en moet met een volle accu zo'n 180 kilometer kunnen afleggen. De topsnelheid ligt op 120 kilometer per uur, voldoende om niet alleen op het strand uit de voeten te kunnen met deze elektrische auto.

Meer specificaties en ook de prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar Pop laat aan AutoWeek weten dat de productie van de eerste twintig exemplaren inmiddels is gestart. Het is in feite een eigentijdse interpretatie van de roemruchte Citroën Méhari. Die Franse strandauto werd in 1968 op de markt gebracht. Hij had aanvankelijk alleen voorwielaandrijving en was eigenlijk een soort van openlucht-Eend. Het strandjeep-achtige voertuig was technisch gebaseerd op de Dyane 6.

Citroën E-Méhari: óók een elektrische strandauto

Later kwamen er ook Méhari's met vierwielaandrijving. Verder hadden ze een kunststof carrosserie en voor de wintermaanden een canvas kap en dito deuren, die snel te (de-)monteren waren. In 1970 verscheen nog een opgewaardeerde versie, nu met plastic deuren en een nieuw front. Tot en met 1986 werden er 144.953 Méhari's gebouwd.

Intussen bleef de Franse strandauto auto-ontwerpers inspireren, want in 2016 bracht Citroën de E-Mehari uit: een volledig elektrische vierzitter met cabriodak, gebaseerd op de oer-Méhari uit de jaren zestig. Die is in Nederland nooit te koop geweest, maar wel in Frankrijk, met prijzen vanaf 19.500 euro.

