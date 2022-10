Steeds meer betaalapps voor het parkeren: dit zijn de verschillen

De afgelopen jaren zijn er steeds meer apps verschenen waarmee je parkeergeld kunt betalen. Welke apps zijn er en wat zijn de verschillen?

Naar de parkeerautomaat lopen, betalen, een kaartje trekken, en dat achter je voorruit leggen. Dat is verleden tijd met een parkeerapp. Er zijn steeds meer betaalapps die het leven van de automobilist gemakkelijker maken.

Parkeren met zo'n app is niet alleen comfortabel, maar eigenlijk ook altijd voordeliger. Je hoeft de parkeertijd niet meer van tevoren in te schatten en betaalt alleen voor de minuten dat je daadwerkelijk parkeert. Een nadeel kan zijn dat er transactie- of abonnementskosten worden berekend. Bovendien moet je van tevoren bepalen welke app het beste bij je past. Iedere app is anders in het gebruik en heeft zo zijn voor- en nadelen.

Op dit moment zijn de volgende apps in Nederland beschikbaar:

ANWB Parkeren

App Parking

Ease2pay

EasyPark

Flitsmeister

Gaiyo

MKB Brandstof

MyOrder

On the Go!

Park-line

Parkmobile

Parksen

Q-Park

Stadsparkeren

TanQyou Park

Yellowbrick

Dit zijn de verschillen

Een van de bekendste parkeerapps heet Yellowbrick. Daar betaal je per parkeertransactie, maar voor 0,75 euro per week kun je ook een abonnement afsluiten waarbij de transactiekosten vervallen. Als je vaak kort parkeert, kun je voor de 'Flex' optie kiezen. Je hebt dan geen abonnement nodig en betaalt per keer 10 procent van de parkeerkosten met een minimum van 0,15 euro en een maximum van 0,40 euro. Yellowbrick is actief in een groot aantal steden en je kunt ook parkeren op de speciale locaties van ParkBee. Dat is niet het geval bij alle andere apps.

Aan de andere kant behoort Yellowbrick tot de duurste parkeerapps. De kosten zijn wel iets lager dan bij de Onderweg-app van de ANWB, waarmee je overigens óók kunt parkeren via Yellowbrick. Registreren bij de ANWB is gratis voor leden en de vaste transactiekosten per parkeeractie dalen dan van 0,34 euro naar 0,30 euro. Met het abonnement van 0,55 euro per week berekent de ANWB helemaal geen transactiekosten.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen